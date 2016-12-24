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Ahmet Arslan, Sabuncubeli Tüneli'ni inceledi

12 Eylül 2016 Pazartesi, 15:13:07

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    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan İzmir-Manisa arasında inşaatı devam eden Sabuncubeli Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

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    Bakan Arslan, ''İki il için de çok önemli olan Sabuncubeli Tüneli'nin ilerlemesini sıklıkla izliyoruz ve takip ediyoruz.

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    Önümüzdeki yıl 8-9 Eylül'de, yani Manisa ve İzmir'in kurtuluş yıl dönemi ile anlamlandırarak, ışık gördü törenini yapacağız. Daha sonra aynı hızla devam ederek, projeyi bitireceğiz. Bölge insanının hizmetine sunacağız'' dedi.

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