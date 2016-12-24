12 Eylül 2016 Pazartesi, 15:13:07 | Güncelleme: 24 Aralık 2016 Cumartesi, 13:13:53
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan İzmir-Manisa arasında inşaatı devam eden Sabuncubeli Tüneli'nde incelemelerde bulundu.
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Bakan Arslan, ''İki il için de çok önemli olan Sabuncubeli Tüneli'nin ilerlemesini sıklıkla izliyoruz ve takip ediyoruz.
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Önümüzdeki yıl 8-9 Eylül'de, yani Manisa ve İzmir'in kurtuluş yıl dönemi ile anlamlandırarak, ışık gördü törenini yapacağız. Daha sonra aynı hızla devam ederek, projeyi bitireceğiz. Bölge insanının hizmetine sunacağız'' dedi.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bir dizi programı için geldiği Manisa'da ilk durağı, Sanbuncubeli Tüneli şantiyesi oldu.
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İnşaat alanında İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ile inceleme yapan Bakan Arslan, burada çalışan işçilerle sohbet etti.
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Bakan Ahmet Arslan, tünele İzmir tarafından girip, toplamda 4 kilometrelik olacak tünelde 2 kilometre 200 metre kadar ilerlenen tünelde incelemelerde bulundu.
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Şantiye yetkilileri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'a bilgilendirmede bulundu. Bakan Arslan, incelemelerin ardından tünel ile ilgili son bilgileri basın mensupları ile paylaştı.
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İzmir ve Manisa için için de çok önemli olan Sabuncubeli Tüneli'nin ilerlemesini sıklıkla izlediğini ifade eden Bakan Ahmet Arslan;
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''Arkadaşlardan bilgi alıyoruz. İki ay önce de buraya gelmiştik. Memnuniyetle ifade etmek gerekir ki, iki tüp toplam 8 bin 200 metrelik tünelde, 6 bin 200 metreye gelmiş durumdayız. İki ay önce geldiğimizde 5 bin 500'lerdeydik. Ayda ortalama, çift tüpte 250 metre tünel açmış oluyoruz. Yaklaşık 8 ayda bu tünelleri bitireceğiz.
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8-9 Eylül'de, yani Manisa ve İzmir'in kurtuluş yıl dönemi ile anlamlandırarak, ışık gördü törenini yapacağız. Daha sonra aynı hızla devam ederek, projeyi bitireceğiz. Bölge insanının hizmetine sunacağız'' dedi.
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BÖLGE İNSANININ HAYATI KOLAYLAŞACAK
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan sözlerine şöyle devam etti;
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''Mevcut güzergahı takip ettiğinizde 14 viraj var. Bu tünelle, 14 virajın tamamını kaldıracağız. Yolu da 17-18 dakikaya düşürmüş olacağız. Bölge insanının hayatı kolaylaşacak. Ege Bölgesi; ülkemiz, ekonomimiz ve ticaretimiz açısından çok önemli bir kavşak.
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Bölgenin ticaretini, ekonomisini, kalkınmasını kolaylaştırmış ve sağlamış olacağız. O nedenle projeyi çok önemsiyoruz. Geçmişten alışılagelmiş 'proje başlar ama yıllarca sürer' alışkanlığını AK Parti hükümetleri olarak kırdık.
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Projeyi, öngördüğümüz sürede bitirerek, insanımızın hizmetine sunacağız. Buraya sıklıkla, arkadaşlarımızla birlikte geleceğiz. Milletvekilleri, il başkanlarımız ve mülki idare amirleriyle birlikte burayı sıklıkla inceleyeceğiz ve denetleyeceğiz.
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Hızlanması adına ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çalışma arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum'' dedi.
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Bugün itibariyle, sağ tüpte İzmir tarafından 2 bin 206 metre, Manisa tarafından ise 964 metre delme gerçekleştirildiği, toplamda 3 bin 170 metrelik ilerleme sağlandığı bildirildi.
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Sol tüpte İzmir tarafından 2 bin 262 metre, Manisa tarafından ise 788 metre delme gerçekleştirildiği, toplamda 3 bin 49 metrelik ilerleme sağlandığı belirtildi. Toplamda 6 bin 219 metre kazı ve destekleme yapıldığı öğrenildi.
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Ayrıca sağ tüpte 592 metre, sol tüpte bin 296 metre olmak üzere toplam bin 888 metre kemer betonu döküldüğü bildirildi.
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Sabuncubeli Geçidi, Manisa'yı Spil Dağı ve Yamanlar Dağı arasından İzmir'e bağlayarak İzmir'in Bornova ilçesine ulaşan karayolunun da geçtiği, en yüksek noktası 685 metre rakımına varan bir geçit.
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Sabuncubeli Tüneli'nin girişleri, İzmir'e 9 kilometre 400 metre, Manisa'ya ise 12 kilometre mesafede. Tünel, 4 kilometre 70 metreli 2 şeritli çift tüp tünelden oluşuyor. Bağlantı yolları ile birlikte projenin toplam uzunluğu 6 kilometre 600 metre olduğu bildirildi.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Manisa'daki programı için Manisa Valiliği'ne geçti.
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İŞTE TÜNELDEKİ SON GELİŞMELER VE DETAYLAR
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Geçtiğimiz yıl Ağustos ayından beri çalışmaların sürdüğü Sabuncubeli Tüneli sona geliyor. Trafik kazalarının önüne geçmek için çalışmalar başlamıştı. Ulaştırma, Denizcilik Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan bugün Sabuncubeli Tüneli'ne ziyarette bulundu. Bağlantı yollarıyla birlikte geniş bir proje.
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Tünel kazısı devam ediyor. Tünel, İzmir'e 9.1 kilometre ve Manisa'ya 12 kilometre mesafede yer alıyor. İstanbul'dan İzmir'e geçişteki en zor mesafede çalışmalar devam ediyor. Toplam 450 kişi gece ve gündüz vardiyalarıyla çalışmalarına devam ediyor.
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Sabuncubeli Tüneli'nin toplam uzunluğu 4 bin 70 kilometre. Yüzde 67'si tamamlanan Sabuncubeli Tüneli'nde açılış 2017 sonunda yapılacak. Sabuncubeli Tüneli'nin tamamlanmasıyla İzmir Manisa arası 15 dakikalık mesafeye düşecek.
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İŞTE SABUNCUBELİ TÜNELİ'NDE BUGÜNE KADAR YAPILAN ÇALIŞMALAR
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İzmir ile Manisa arasındaki yolculuğu 15 dakikaya indirecek Sabuncubeli Tüneli'nde kazı işleminin yüzde 63'ü tamamlandı.
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Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Sabuncubeli Geçidi'nde yürütülen "Sabuncubeli Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi"nde önemli mesafe katedildi.
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İzmir-Manisa yolunun 580 rakımından geçen ve yüzde 9 eğimli, 14 virajlı Sabuncubeli bölümünde yürütülen projede çalışmalar 24 saat esasıyla devam ediyor.
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Çift tüp tüneli 4 bin 70 metre, bağlantı yolları 2 bin 530 metre olan, toplam uzunluğu 6 bin 600 metreyi bulan projeyle yolun eğimi de düşürülecek.
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Projenin tamamlanması ile tünel içinde yüzde 1,5 yol eğimi olacak ve bu kesimde yüksek 9'luk yüksek eğim ve 14 viraj ortadan kaldırılacak.
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Bu sayede yol, güvenli ve konforlu seyahat sağlanacak.
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YOL UZUNLUĞU KISALTILACAK
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Tünelle günde 30 binden fazla araç geçen İzmir-Manisa karayolundaki rampaların kaldırılarak yol uzunluğunun kısaltılacak.
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Proje sayesinde yolun standardının yükseltilerek kullanıcılarına güvenli ve konforlu seyahat imkanı sağlanması amaçlanıyor.
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Oluşabilecek trafik kazalarının en aza indirilmesini amaçlayan projede, tüneldeki kazı yüzde 63 tamamlandı.
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Tünelde toplam 564 bin metreküp kazı yapılacak. Sabuncubeli Tüneli'nde 30 bin kamyon hafriyat taşınacak.
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Tünelle kış aylarında yaşanan ulaşım sorunlarının ortadan kalkması, yüksek maliyetli bakım ve işletme giderleri ile zamandan tasarruf sağlanması öngörülüyor.
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SABUNCUBELİ TÜNELİ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?
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Sabuncubeli Tüneli'nin 2017 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.
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Sabuncubeli, Manisa ve İzmir'i Spil Dağı ve Yamanlar Dağı arasından birbirine bağlıyor. Tünelin en yüksek noktası 685 metre rakıma sahip.
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Ünlü Türk gezgin Evliya Çelebi de Sabuncubeli'nden bahsetmişti. Çelebi; seyahatnamesinin 9. cildinde "korkunç" olarak nitelendirmişti.
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Sabuncubeli Geçidi, İzmir'in kuzeydoğu yönünde şehirsel gelişiminin doğal uç sınırını oluşturuyor.
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Ege'deki turizm merkezleri dünyaya açılacak. İki tüpün uzunluğu ise 8 bin 15 metre olacak.