EMLAK

Binali Yıldırım: Şu haliyle havalimanının yüzde 55'i tamamlandı

06 Ekim 2016 Perşembe, 09:41:41 AA

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da çalışmaları devam eden 5 projeyi havadan önceledi. Yıldırım, üçüncü havalimanının yüzde 55'inin tamamlandığını ve 29 Ekim 2018 tarihinde tamamen bitmiş olacağını belirtti. İşte o açıklama ve üçüncü havalimanının son hali...

  • 1 Binali Yıldırım: Şu haliyle havalimanının yüzde 55'i tamamlandı
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    Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da çalışmaları devam eden 5 projeyi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'la birlikte havadan inceledi. Başbakan Binali Yıldırım, "Şu haliyle havalimanının yüzde 55'i tamamlandı. Önümüzdeki yılın 29 Ekim'inde tamamen bitmiş ve hizmete alınmış olacak" dedi.

  • 2 Binali Yıldırım: Şu haliyle havalimanının yüzde 55'i tamamlandı
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    "OBA" helikopteri ile yapımı devam eden dev projeleri havadan inceleyen Yıldırım'a, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş eşlik etti.

  • 3 Binali Yıldırım: Şu haliyle havalimanının yüzde 55'i tamamlandı
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    "İLK ETAPTA 90 MİLYON YOLCU"

    İlk olarak 150 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı inşaat sahasını inceleyen Başbakan Yıldırım, havalimanı siluetinin ortaya çıktığını söyledi. İlk bölümün önümüzdeki yıl tamamlanacağını açıklayan Yıldırım, "Dünyanın en büyük havalimanı inşaatını havadan izleme, inceleme imkanı bulduk. Aşağı yukarı havaalanının silueti ortaya çıkmış durumda." diye konuştu.

  • 4 Binali Yıldırım: Şu haliyle havalimanının yüzde 55'i tamamlandı
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    Başbakan Yıldırım, dünyanın sayılı projeleri arasında yer alan üçüncü havalimanının ilk etapta 90 milyon yolcuya hizmet vereceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

    "İlk faz bile dünyadaki en büyük havalimanının ölçeği kadar, hatta daha üzerinde. Dolayısıyla bu havalimanımızın devreye girmesiyle ülkemiz; Afrika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya'nın havacılıkta buluşma noktası haline geliyor ve havacılığın merkezi oluyor. Tabii ki bu, bölge ekonomisine, küresel ekonomiye bambaşka bir boyut kazandıracak"

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  • 5 Binali Yıldırım: Şu haliyle havalimanının yüzde 55'i tamamlandı
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    ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI'NI İNŞAATINDAN SON KARELER

    İstanbul Yeni Havalimanın dört etapta tamamlanması planlanıyor. 

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 14
  • Misafir
    Hayırlısı olsun güzel Türkiye'me
  • Misafir
    nükleer silahı olmayanı adam yerine koymuyorlar pek, türkiye biz dürüstüz hukuk devletiyiz zırvalarını bırakıp derhal nükleer silah yapmalı
  • Misafir
    almanyanın son dönemde kudurmasının sebeplerinden biri bu olabilir
  • Misafir 19 Haziran 2017 Pazartesi 14:08
    ak parti uçuyor uçuruyor , bazıları anca yürümeye devam etsin
  • Misafir 19 Haziran 2017 Pazartesi 10:12
    HAYIRLI OLSUN İNŞALLAH.
  • Misafir 18 Haziran 2017 Pazar 20:03
    allahın izni ile bittiği günleride görürüz inşallah
  • Misafir 18 Haziran 2017 Pazar 12:13
    cok guzel gelismeler, turkiye'yi bolgesinde guc yapacak en onemli projelerinden biri,turkiye'ye cok katma degeri olacaktir,hem dunya ile baglantisi, ekonomik, sosyal acidan.
  • Misafir 10 Haziran 2017 Cumartesi 19:10
    Hadi hayırlısı...
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