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İlk milli fırkateynin yapımına başlandı

16 Ekim 2016 Pazar, 12:16:02

Tasarımı Türk Deniz Kuvvetleri personeli tarafından yapılan, İ sınıfı fırkateynlerin ilk gemisi olan "İstanbul Fırkateyni"nin ilk kaynağı, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu tarafından yapıldı.

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    Türkiye'nin yoluna emin adımlarla devam etmesi için güçlü bir demokrasi, güçlü bir ekonomi ve güçlü bir orduya sahip olması gerektiğini vurgulayan Işık, "Üç tarafı denizlerle çevrili cennet vatanımızın güçlü bir ordusu için de yerli ve milli imkanlarla donatılmış güçlü bir donanmaya sahip olması, hükümet olarak en temel önceliklerimizdendir.

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    Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Hudutlarının mühim ve büyük aksamı deniz olan Türk Devleti’nin donanması da mühim ve büyük olmak gerektir. O zaman Türkiye Cumhuriyeti daha müsterih ve emin olacaktır.' sözleriyle bunu çok güzel bir şekilde ifade etmiştir." dedi.

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    Bakan Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önemsediği yerli savunma sanayi hamlesi çerçevesinde her geçen gün donanmaya milli savaş gemileri kazandırmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, ilk milli savaş korveti Heybeliada'nın 5 yıldır, ikincisi Büyükada'nın 3 yıldır denizlerdeki görevini başarıyla icra ettiğini ve donanmanın harekat ihtiyaçlarına önemli katkı sağladığını anlattı.

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YORUMLAR 15
  • Misafir 6 saat önce
    enaz 3 tipte uçak ve araç motoru yapılmalı yerli olarak
  • Misafir 04 Ocak 2017 Çarşamba 14:41
    nüklüer başlıklı ve uzun menzilli balistik füze en az 7000 km + olmazsa dünyada sözümüzü geçiremeyiz. nüklüer şart en önemli.
  • Misafir 03 Ocak 2017 Salı 12:00
    BU KADAR İŞİ BAŞARIRSAN VATAN HAİNLERİDE DİĞER RAKİP ÜLKELERDE SİZE DÜŞMAN OLUR
  • Misafir 03 Ocak 2017 Salı 09:39
    NÜKLEER YAPMAMIZ ŞART BAŞKA YOLU YOK BU İŞİN
  • Misafir 16 Aralık 2016 Cuma 16:58
    Bu ülkeyi o tv bu tv dolaşan değil sessiz sedasız işini yapan bilim adamlarına teslim edin. 10 yılda 100 yıl ileri gideriz...
  • Misafir 01 Aralık 2016 Perşembe 14:37
    ALLAH DAHA İYİSİNİ NASİP ETSİN ALLAH VATANIMIZI ASKERİMİZİ EMNİYET GÜÇLERİNİ VE MANGAL YÜREKLİ CUMHUR REİSİMİZİ KARUSUN
  • Misafir 01 Kasım 2016 Salı 23:01
    övündüğümüz yegane sanayi: savaş ve ölüm sanayi.
  • Misafir 01 Kasım 2016 Salı 17:01
    rabbim utandırmasın..bu projelerde calısmak bile gurur verici
  • Misafir 31 Ekim 2016 Pazartesi 09:19
    umarım savunma sanayinde dünyanın en birincisi oluruz inşaallah
  • Misafir 26 Ekim 2016 Çarşamba 23:38
    unutmayın aselsan askeri kantin paraları ile kurulup gelişmiştir. tsk var olsun kemalin tsk sı
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