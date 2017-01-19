İlk milli fırkateynin yapımına başlandı

Türkiye'nin yoluna emin adımlarla devam etmesi için güçlü bir demokrasi, güçlü bir ekonomi ve güçlü bir orduya sahip olması gerektiğini vurgulayan Işık, "Üç tarafı denizlerle çevrili cennet vatanımızın güçlü bir ordusu için de yerli ve milli imkanlarla donatılmış güçlü bir donanmaya sahip olması, hükümet olarak en temel önceliklerimizdendir.
Bakan Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önemsediği yerli savunma sanayi hamlesi çerçevesinde her geçen gün donanmaya milli savaş gemileri kazandırmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, ilk milli savaş korveti Heybeliada'nın 5 yıldır, ikincisi Büyükada'nın 3 yıldır denizlerdeki görevini başarıyla icra ettiğini ve donanmanın harekat ihtiyaçlarına önemli katkı sağladığını anlattı.
Savunma sanayimizin diğer unsurları gibi gemilerimizi, denizaltılarımızı ve diğer ihtiyaçlarımızı kendi tasarımımız ve üretimimiz olarak, ülkemizde tedarik etmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz halihazırda dünyada savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden 10 ülke arasında yer almaktadır.
" YERLİ ÜRETİM GAYRETİ İÇİNDEYİZ"
Milli Savunma Bakanı Işık, su üstü askeri gemi ihtiyaçlarının tamamının yurt içi tersaneleriyle karşılandığını, gelinen aşama itibarıyla Tuzla'daki 7 özel tersanede ve bakanlığa bağlı tersanelerde yürütülen askeri gemi inşaat projelerinin bütçesel büyüklüğünün 5,5 milyar doları aştığını, askeri gemi inşaat sektöründe orta ve uzun vadede gerçekleştirilmesi planlanan fırkateyn, hücumbot, destek gemileri ve süratli bot sınıflarına yönelik projelerle meblağın 12 milyar dolar seviyesine ulaşacağının öngörüldüğünü bildirdi.
Bakan Işık, "Halihazırda çeşitli kara, hava platformları ve su üstü gemilerin tamamını yerli olarak üretebilen savunma sanayimizin, yürütülen kararlı strateji ve politikalar sayesinde orta ve uzun vadede denizaltından uzay platformlarına kadar, ülkemizin savunma ihtiyaçlarını yerli olarak karşılayabilir düzeye ulaşacağına inancım tamdır." diye konuştu.
MİLGEM projesinin 5. gemisi "İstanbul"un inşa edilen ilk 4 gemiden edinilen tecrübeler, teknoloji ve tehditlerdeki gelişmelere bağlı olarak harekat manevra fonksiyonlarının geliştirileceği, hava savunma kabiliyetinin arttırılacağı ve geliştirilen milli silah sistemlerinin entegre edileceği modern fırkateynlerin 4 adedinin birincisi olduğuna işaret eden Işık, şöyle konuştu:
"Geminin üzerindeki savaş sistemleri artık geminin maliyetinden çok daha fazla bir meblağ tutuyor. Bu savaş sistemlerini çok büyük oranda yerli olarak üretme gayreti içindeyiz. Büyük mesafeler aldık. Artık Türkiye, elektronik harpte de bir oyuncu haline geldi. Sadece gemi inşa etmiyoruz, bu gemiyle ilgili tüm savaş ve silah sistemleri ve silah sistemlerinin işletimini de yerli imkanlarla yapıyoruz.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURDU
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında, ASELSAN'ın milli başlığın üretimine başlandığı duyuruldu. Bakanlığı'ın Twitter hesabında, "ASELSAN, sadece birkaç ülkenin sahip olduğu soğutmalı arayıcı başlık üretti. Kızıl ötesi arayıcı başlık, Hisar füzelerimizde kullanılıyor." denildi.
Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonlarda sıklıkla kullandığı bu mühimmatların stokları tükendi ve ABD bir yıldır Türkiye'ye akıllı mühimmat ambargosu uyguluyor. ABD'nin uyguladığı bu ambargo sonrası harekete geçen Türkiye yerli ve milli imkanlarla akıllı mühimmat yapımı için kolları sıvadı.
LAZER GÜDÜMLÜ BOMBA KİTİ
Lazer Güdümlü Bomba Kiti, havadan karaya atılan genel amaçlı bombalara bir güdüm kısmı eklenerek bombanın hedefi vurma oranının arttırılması amacıyla tasarlandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığının belirlediği milli güdümlü mühimmat ihtiyacını kısa sürede ve düşük maliyetle karşılayan sistem, akıllı mühimmat alanında dışa bağımlılıktan kurtulmak bakımından da önem taşıyor.
BİR ÇOK ÜLKE YAKIN TAKİPTE
Ürün uçakta taşınmasında ve atılışında, standart bomba taşıyıcıları üzerlerinde hiçbir değişiklik yapılmadan kullanılabiliyor. Uçakla bomba arasında herhangi bir elektriksel bağlantıya ihtiyaç gerek kalmıyor. Bu özelliği ile LGB'nin uçaklarla uyumluluğu çok kolaylıkla sağlanabiliyor.
Pakistan'da düzenlenen, son teknoloji savunma ürünlerinin sergilendiği 9. IDEAS Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na, 34 ülkeden 418 firma katıldı. Fuar, Pakistanlı üst düzey ziyaretçiler ve yabancı temsilcilerin ilgi odağı oldu. Çok sayıda Türk firması da Pakistan ile iş birliğini artırmak ve yeni projeleri tanıtmak amacıyla fuarda yerini aldı.
STM tarafından Türk Deniz Kuvvetleri Hücumbot Projesi için tasarımı yapılan FAC55 (Fast Attack Craft) hücumbotu da Pakistan'da görücüye çıktı. Pakistan Deniz Kuvvetleri ile Denizde İkmal Gemisi ve Denizaltı Modernizasyon Projeleri'ni yürüten ve Pakistan'da başarılı işlere imza atan STM, MİLGEM Korvetleri'nin yanı sıra yeni, tamamen milli, yüksek süratli FAC55 hücumbotuyla Pakistan Deniz Kuvvetlerinden büyük ilgi gördü.
FAC55, harp zamanı etkin görev yapabilecek şekilde uluslararası standartlara uygun olarak gaz türbini tahrik sistemiyle donatılmış tek gövdeli savaş gemisi özellikleri taşıyor. Denizde 55 knot üzerinde yüksek hıza ulaşan yeni tip hücumbotların deplasman ağırlığı ise 535 ton düzeyinde bulunuyor.
Yüksek manevra kabiliyeti, yeni nesil hedef tespit sistemi, etkin ve özgün silah teknolojisiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gücüne güç katan milli taarruz helikopteri ATAK, uzun menzilli anti tank füzesi UMTAS ve lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar füze sistemi L-UMTAS ile donatılacak.
TESTLERDEN BAŞARIYLA GEÇTİ
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın alçak ve orta irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirme çalışmalarına Aselsan tarafından 2010’da geliştirilmeye başlanan ‘Kundağı Motorlu Hava Savunma Sistemi KORKUT’ geliştirme aşamasının son noktası olan atışlı testleri de başarıyla tamamladı.
SAPAN'IN FOTOĞRAFLARINI BAKAN ÖZLÜ PAYLAŞTI
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, twitter hesabından yüzde 100 yerli elektro manyetik silah SAPAN'ın fotoğraflarını paylaştı. TÜBİTAK tarafından geliştirilen ilk milli elektro manyetik silah Sapan, sadece enerji kullanarak barutsuz mermi atabiliyor.
YAKIN GELECEĞİN SU ALTI SİLAHI
Dünyada sadece birkaç ülkenin üzerinde çalıştığı yakın geleceğin en önemli su altı silahlarından biri olması beklenen Hard-Kill Torpido (Torpidoya Karşı Torpido-TORK) konusunda ASELSAN çok önemli bir aşamaya geldi. ASELSAN'ın su üstü gemilerinin torpidolara karşı savunulması amacıyla tamamen milli olarak geliştirdiği, özgün donanım ve yazılıma sahip TORK ile yüksek değerli unsur olarak tanımlanan ve stratejik öneme sahip su üstü gemileri denizlerde daha güvenli seyir yapma imkanına kavuşacak.
TORK, su üstü gemilerine karşı atılacak olan akustik güdümlü, tel güdümlü, güdümsüz ve dümen suyuna güdümlü torpidoları imha etmek amacıyla geliştirilen bir anti-torpido torpido özelliği taşıyor. TORK, platforma yaklaşan torpido tehdidine hassas şekilde yaklaşarak tehditten olan mesafesi ve yönünü ölçüyor ve imha mesafesine geldiğinde patlayarak tehdidi yok ediyor veya görev yapamaz hale getiriyor.
Deniz Kuvvetleri ihtiyaçları milli imkanlar ile karşılanacak
Denizaltı savunma harbinin önemli unsurlarından biri olan SONOBOY ise yüzer platformların konumlarının tespit edilmesi amacıyla kullanılıyor. ASELSAN, yurt dışı ürünlere alternatif olması amacıyla 2015'te öz kaynakları ile SONOBOY Geliştirme Projesi'ne başladı.SONOBOY'ların ilk prototiplerinin 2017 yılı başında hazır olması planlanıyor. Prototiplerin tesliminin ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarını karşılamak adına ilk seri üretim siparişlerinin alınması hedefleniyor.
SONOBOY çalışma derinliği, VHF haberleşme kanalı ve çalışma süresi (0,5, 1, 2, 4 veya 8 saat) atılmadan önce kendi üzerindeki kullanıcı arayüzünden programlanabilecek. SONOBOY atıldıktan sonra ise çalışma süresi, VHF haberleşme kanalı ve çalışma derinliği uzaktan komut gönderimi ile değiştirilebilecek. SONOBOY programlanan çalışma süresi sonuna gelindiğinde ise kendi kendini batıracak.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ay sınıfı denizaltıların ihtiyacına yönelik bu yıl açılan intersept sonar ihalesinde yurt dışı üreticiler ile rekabet eden ASELSAN, ASIST ile ipi göğüsleyen taraf oldu.
ASIST, denizaltılarda, su üstü gemileri, helikopter sonarları veya torpido sonarları gibi 1-100 KHz frekans bandındaki muhtelif akustik yayınların tespiti ve yayın kaynağı yönünün izlenmesi, yayın özelliklerinin analizi ve kaydı gibi işlevleri yerine getiriyor.
TÜRKİYE'NİN DÜŞMANLARINI TEK TEK BULACAK!
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), nano ve çok rotorlu vurucu İHA araştırmaları için bilgi istek dokümanları yayımladı. Buna göre, konuyla ilgilenen firmalar, bu alandaki kapasiteleri ve becerilerini müsteşarlığa bildirecek. Müsteşarlık, toplanacak bilgiler doğrultusunda yürütülecek çalışmaların seyrine karar verecek.
Askeri alanda sıklıkla gündeme gelmeye başlayan ve yakın zamanda farklı alanlardaki kullanımın yaygınlaşmasıyla gündelik hayatın bir parçası olması öngörülen İHA teknolojisi de bu değişimden payını alıyor. İHA denilince akıllara gelen büyük boyutlardaki araçların geliştirme çalışmaları sürerken, uzunluğu 15 santimetrenin, ağırlığı 20 gramın altındaki nano İHA örnekleri de ortaya çıkmaya başladı.
Ağırlık ve boyutlarıyla dikkati çeken bu İHA'lar, doğal nesnelere ve canlılara oldukça benziyor. Söz konusu İHA’lar bu nedenle “böcek İHA” olarak da adlandırılıyor. Kolay kamufle olan bu sistemler, oldukça zor tespit ediliyor. Boyutları ve çalışma sistemleri de dikkate alındığında, radarlar ve insanlar tarafından çıplak gözle oldukça zor tespit edilebiliyor, bu durum bazı zamanlarda ise mümkün olmuyor.
Nano İHA'lar savaş ve operasyon anında uzak yerlere hızlı erişim ve gözetleme olanağı sağlamaları dolayısıyla önem taşıyor. Yapısı gereği diğer hava araçları veya personel için hemen hemen bir risk oluşturmayan bu İHA'lar, hava sahası koordinasyonu gerektirmeden operasyon gerçekleştirebilmeye olanak sağlıyor.
BAYRAKTAR SİLAHLANDIRILDI!
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine giren ilk Milli İnsansız Hava Aracı Bayraktar TB2, yaklaşık bir yıldır süren çalışmalar sonunda silahlandırıldı. Silahlandırılmasıyla birlikte terörle mücadelede etkin bir rol üstlenen Bayraktar, ilk katıldığı operasyonda 5 teröristi etkisiz hale getirmişti.
DÜNYA REKORU BULUNUYOR
Bayraktar, 2014 yılının Haziran ve Ağustos aylarında yapılan deneme uçuşlarında 27 bin feet irtifa ve 24 saat 34 dakika havada kalma süresiyle kendi sınıfında dünya rekorunun sahibi konumunda. Bayraktar TB2'ye takılan Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli tanksavar füze sistemi, yüksek teknolojisiyle tüm zırhlı tehditlere karşı üst düzey etki gösteriyor.
Türkiyenin en uzun menzilli füzelerinden biri olan som füzesi,diğer ülkelerin füzelerine göre 3 kat daha hızlı.Füzenin ağırlığı ise 600 kg olarak açıklandı. Tubitak Sage'nin geliştirdiği som füzesi tüm hava koşullarında görev yapabiliyor. Ayrıca som füzesi maliyet olarak da çok ekonomik üretiliyor.
Altay tankında tank komutanı, nişancı, sürücü ve doldurucu olarak 4 mürettebat görev yapıyor. Altay’ın üzerinde ana silah olarak, birçok farklı mühimmatları atabilen 120 mm’lik 55 kalibre top bulunuyor. Ana silah ve yardımcı silahların kontrol edilmesi için Altay’a özel yeni nesil atış kontrol sistemi çalışmaları ise devam ediyor. Bu sistem sayesinde Altay hareket halindeki hedefleri bile çok yüksek isabet oranıyla vurabilecek.
FIRAT KALKANI'NIN FIRTINASI!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin DAEŞ ve YPG'ye karşı başlattığı Fırat Kalkanı operasyonunda, Suriye'nin DAEŞ kontrolündeki Cerablus kentine yaptığı yoğun atışlar sonrası, teröristlerin direnişini kıran yüzde yüz yerli Fırtına obüsleri etkin rol oynuyor. İşte dünyayı kıskandıran Fırtına obüslerinin savaş gücü özellikleri...
40 KM'LİK MENZİL
Dünya orduları arasında aynı sınıfta çok az sayıdaki silah sisteminde bulunan özelliklere sahip, 8 metrelik namlusuyla 40 kilometre uzaklıktaki hedeflere nokta atışı yapabilen TSK'nın vurucu gücü Fırtına obüsleri, küresel konumlandırma, otomatik namlu yönlendirme ve otomatik mermi doldurma sistemleri sayesinde yüksek ateş kabiliyeti sunuyor.
"47 ton muharebe ağırlığındaki obüs, bin beygir gücündeki motoruyla her türlü arazi şartlarında süratle hareket edebilmektedir. Hareket halindeyken ani durumlarda 30 saniyede mevzi alarak, 15 saniyede 3 ani atım yapıp tekrar 30 saniyede mevziyi terk ederek, süratle görevini tamamlamaktadır.
Obüsteki muharebe sistemleri Fırtına Atış Kontrol Sisteminin hesapladığı atış komutlarını alma ve gönderme yeteneğine sahip. Fırtına hareket halindeyken 30sn. içinde atış görevine hazır olabilmekte ve ilk 15sn. içinde ani atış (darbe) olmak üzere 8 atımlık bir atış görevini bir dakika içinde tamamlaybilmektedir.
Obüs Ataletsel Seyrüsefer Sistemi sayesinde tevcih hattı istikamet açısını 0,3 milyem, mevzi koordinatlarını 17,5m ve mevzi rakımını 10m doğrulukla tespit edebilmektedir. Obüs ayrıca, mevcut sistemlerin aksine, tevcih herekli nişan dairesi, nişan çubuğu, ´vb. alet ve avadanlığa ihtiyaç duyulmadan çok kısa bir süre zarfında mevzilenebilmektedir.
Hisar Füzeleri; askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacı ile sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı HİSAR-A 10 +km, HİSAR-O 16 +km menzil aralıklarında kullanılan hava savunma füzeleridir.
KAPLAN; muharebe ağırlığına bağlı olarak 22-25 Bg/ton güç ağırlık oranında, otomatik şanzımanlı, ana muharebe tankları ile ortak hareket yeteneğine sahip yeni nesil zırhlı muharebe aracıdır. Araç farklı alt sistemlerin entegre edilmesi suretiyle her türlü görevi yerine getirmeye olanak sağlayan platform tasarımına sahiptir.
KAPLAN, balistik malzemelerden, balistik kaynak tekniği ile birleştirilerek imal edilir. Gövde; su sızdırmaz olup, kapaklar ve tapalar su sızdırmaz contalıdır. Güç grubu kabini ile genişletilmiş sürücü bölmesi aracın ön kısmında yer alırken; nişancı ve komutan mahalleri aracın orta kısımda bulunur.
Geriye kalan arka kısımda ise personel taşıyıcı versiyonunda 8 kişilik, silah kuleli versiyonun da ise 6 kişilik personel (manga) bölümü yer alır.Sürücüye, araç içerisinden dışarıyı izleme ve çepeçevre görüş imkanı sağlayan lazer korumalı cam periskoplar mevcuttur. Sürücü için karanlıkta araç kullanımına imkan sağlayan entegre gece görüş sistemleri, kullanıcının isteği doğrultusunda temin edilebilmektedir.
3 YENİ MİLLİ TÜFEK ÜRETİME HAZIR!
Türk mühendis ve işçisi tarafından geliştirilen ve dünyadaki emsallerinden çok daha üstün özelliklere sahip 3 farklı tip tüfeğin seri üretimi için çalışmalarda sona gelindi. Milli imkanlarla geliştirilen MPT-55 piyade tüfeği ve KNT-76 keskin nişancı tüfeğinin seri üretimine bu yıl, modern makineli tüfeğin seri üretimine ise gelecek yıl sonunda geçilmesi planlanıyor.
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikası Ar-Ge Müdürü Selim İyiiş, yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının yerli kaynaklarla karşılanması hedefi doğrultusunda 3 yeni tüfek projesi üzerinde çalıştıklarını anlattı. Yeni geliştirdikleri silahlardan MPT-55 piyade tüfeğinin 5,56x45 milimetre kalibreye sahip.
MPT-55 piyade tüfeğinin iki modeli var. Birinci model 'Karabin' tipi kısa model. Bu modelimizin ağırlığı 2 kilo 900 gram ve dakikada 750 atım sayısına ulaşabilmekte. Plastik şarjörü, teleskopik ayarlanabilir dipçiği mevcut. 400 metre etkili menzile sahip. Atış kabiliyeti yüksek, hafif, etkili bir piyade tüfeğidir.
KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİ
Diğer model ise manga tipi keskin nişancı tüfeği olarak tabir edilen KNT-76. Tüfek 7,62x51 milimetre kalibreye sahip. Bu tüfeğin en büyük özelliği tek atışlı ve dağılım değeri 1,3 moa olmasıdır. 5 mermiden 4'ünü 100 metreden 1,5 santimetrenin içerisine atma kabiliyetine sahiptir. Tüfek 4,6 kilogram ağırlığında.
STM mühendisleri, görsel erişim ve keşif imkanının olmadığı kapalı mekanlarda bulunan insan ve canlı hedeflerin varlığını ve konumunu tespit etmek için radyo frekans dalgalarını kullanan DAR'ı geliştirdi. STM DAR, ileri düzey radar teknolojisini kullanarak duvar, kapı gibi engellerin arkasındaki hedeflerin tespitini sağlayacak.
KORAL ED Sistemi radar yayınları için tespit, teşhis, yön bulma fonksiyonlarını yerine getirirken, KORAL ET Sistemi hedef radarların karıştırılıp aldatılmasını ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlıyor. Bu nitelikleriyle KORAL Sistemi hedef ülkelerin hava savunma sistemlerinde önemli bir zafiyet oluşturacak yetenekte bulunuyor.
Projeyle, askeri kullanım yanında orman alanlarının kontrolü, kaçak yapılaşmanın takibi, doğal afet sonrası en kısa sürede hasar tespiti, ürün rekolte tespiti, coğrafi harita verilerinin üretilmesi gibi pek çok sivil faaliyet alanında da görüntü ihtiyacını karşılayacak bir uydu sistemi tedarik edilmiş olacak.
8 gelişmiş savaş helikopterini taşıyabilecek gemi, Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekat alanlarında ve gerektiğinde Hint Okyanusu ve Atlantik Okyanusu’nda kullanılabilecek. 700 kişilik amfibi gücünün yanısıra toplamda bin 400 kişinin aynı anda bulunabileceği gemi, 8 deniz çıkarma aracını taşıyabiliyor.
OTOKAR ARMA
Yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip yeni nesil çok tekerlekli modüler bir araç olan ARMA; üstün hareket kabiliyeti, yüksek mayın ve balistik koruma ile orta ve yüksek kalibre silah sistemi entegrasyon opsiyonlarına sahip. Arma, en zorlu arazi koşullarında bile hizmet verebilmekte.
KİRPİ
Adını korunması yönüyle Kirpiden alan bu araç BMC tarafından üretilmekte. Tasarım ve üretim amacı mayına karşı dayanıklı zırhlı personel taşıyıcı olan kirpinin başlıca kullanıcısı Türk Silahlı Kuvvetleridir. BMC tarafından tasarlanıp üretilen kirpi en dayanıklı anti mayın araçlarından biri.
TULPAR
Tulpar, A400M ile taşınabilirlik, modüler koruma yapısı, elektronik alt yapı ve düşük siluet gibi teknik ve taktik özellikleri ile geleceğin zırhlı muharebe aracı. Geniş iç hacmi, yüksek taşıma kapasitesi ve esnek mimarisi ile gelecekte ortaya çıkabilecek zırh ve görev donanımı ihtiyaçlarına cevap verebilecek genişleme kapasitesine sahip.
Tamamı zırh sacından üretilmiş personel kabini ile farklı tehditlere karşı sağladığı üst seviye personel korumasına ilave olarak; geniş iç hacmi ve koltuk ara mesafeleri, ergonomik tam boy koltukları, süspansiyonu ve sınıfındaki en büyük lastik ebadı sayesinde personel konforunu da en üst seviyede tutuyor.
ATILGAN
Atılgan; Kaideye Monteli Stinger (KMS) projesi için üretilen M113 zırhlı personel taşıyıcısını alt platform olarak kullanan, kızılötesi (ısı) güdümlü FIM-92G Stinger füzesini ana silah olarak kullanan ve öz savunması için bir adet 12,7 mm çaplı makinalı tüfek kullanan alçak irtifa hava savunma sistemi. Platform 4 veya 8 stinger füzesi taşıyabilmektedir. Tüm özellikleri bilgisayar veya operatör tarafından kontrol edilebilir.
CİRİT FÜZESİ
İlk "Milli" füze sistemi olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren "Cirit" kendi sınıfında en uzun menzile (8 km) sahip. Cirit füzesinin, başarılı performansı ile birçok ülkenin dikkatini çektiği, 2012 içinde ilk ihracatının yapılmasının öngörüldüğü ifade ediliyor. Taarruz helikopterleri için geliştirilen ve Cirit füzesinin ATAK helikopterine de entegre edildi.
TCG HEYBELİADA
TCG Heybeliada (F-511), Türk Deniz Kuvvetleri'ne yerli üretim gemi sağlanmasını amaçlayan MİLGEM Projesi dahilinde inşa edilen ilk Türk savaş gemisi. Deniz Kuvvetleri Günü ve Preveze Deniz Muharebesi'nin 473. yıl dönümü olan 27 Eylül 2011 tarihinde, Pendik'te bulunan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapılan törenle hizmete girdi.
Gemi, keşif, karakol, arama-kurtarma, denizaltı savunma harbi, denizde terörist etkinliklerin takibi ve önlenmesi, kıyı kontrol ve koruması görevlerinde kullanılabilmektedir. Ada sınıfı korvet olan TCG Heybeliada'nın radar kesit alanı, akustik izi ve sualtı gürültüsü düşük olması nedeniyle hayalet gemi olarak adlandırılmaktadır.
RASAT UYDUSU
Rasat fırlatıldığı 17 Ağustos 2012 tarihinden bu yana görevini başarılı bir şekilde sürdürüyor. Yüksek çözünürlüklü optik görüntüleme sistemine ve Türk mühendislerce tasarlanıp geliştirilen yeni modüllere sahip olan RASAT, Türkiye’de tasarlanıp üretilen ilk yer gözlem uydusu. 10 milyon dolara mal oldu.
Azami servis irtifasının 10 bin 577 kilometre olduğu kydedilen Hürkuş'un, 15 bin ft'de maksimum havada kalma süresi ise 4 saat 15 dakika. Yine 15 bin ft'de 1478 km gidebilen Hürkuş, deniz seviyesinde 489 metre kalkış mesafesine sahip. Tamamı Türk mühendisler tarafından tasarlanan uçağın iniş mesafesi ise 593 metre. Hürkuş, 6 yılda yapıldı ve 150 milyon dolara mal oldu.
RETİNAR PTR
Retinar PTR, Türk üretimi taşınabilir bir radar. Amaç gözle görülemeyecek kadar uzaktaki hareketlerden haberdar olmak. Yeni radarı farklı kılan, insan ve hayvanı ayırtedebiliyor olması. Savunma sanayi şirketi METEKSAN, sınır ve alan güvenliğine yönelik "insan ayırt edebilen" çevre gözetleme radarı "Retinar PTR"yi üretti.
Gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil, keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerine yönelik geliştirilen insansız hava aracı TAI ANKA, söz konusu görevleri yerine getirmek amacıyla aşağıdaki faydalı yükleri taşıyabilmekte.
Arkadan itişli, piston-pervaneli tipli motor ile takatlandırılan platformda, gövde içi yakıt sistemi; kanat hücum kenarları, pervane ve diğer çeşitli ekipmanlarda buz önleme/giderme sistemleri; cihazların ısıtma/soğutma ihtiyaçlarına göre çevresel koşullandırma sistemleri gibi çeşitli alt sistemler yer almakta. Almanya'dan alınan motor hariç araç tamamen yerli üretim.
HAVA SAVUNMA FÜZE SİSTEMİ "HİSAR-A"
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin alçak irtifa hava savunma ihtiyacının milli imkânlarla karşılanması amacıyla başlatılan Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) projesi kapsamında, otopilot kontrolüne sahip Kontrollü Test Füzesi (KTF-1) ve Türkiye’de de bir ilk olan çift darbeli motora sahip Balistik Test Füzesi (BTF-2) test atışları başarıyla yapıldı.
YERLİ LAZER SİLAHI GELİYOR
Dünyada sadece ABD’de bulunan lazer silahın yerli olarak geliştirilmesi için TÜBİTAK düğmeye bastı. Bu kapsamda, önümüzdeki 5 yıllık dönemde lazer silahı geliştirme çalışmaları tamamlanacak. Şu anda Ar-Ge ve tasarım aşamasında olan lazer silahı; insansız hava araçları ve gemiler ile güdümlü füzelerin imhasında kullanılacak.
MİLLİ SAVAŞ UÇAĞI GELİYOR
‘Milli Muharip Uçak’ üretimi kapsamında TAİ ve Türk Hava Kuvvetleri arasında ilk olarak 2011 yılında başlatılan çalışmalarda yeni bir aşamaya gelindi. Maliyeti yüksek olmasına karşın, boyu diğerlerinden daha uzun olan, daha fazla silah yükü taşıyabilen, daha yüksek hızlara ve menzile ulaşabilen çift motorlu FX-1 modeli tercih edildi. Uçağın 2023’te ilk kez Türkiye semalarında uçması hedefleniyor.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HİSAR'I BÖYLE İZLEDİ!
Milli Savunma Bakanı Işık, beraberindeki Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir ve ilgili diğer yetkililerle Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma sistemi Hisar'ın Aksaray'daki test atışına katıldı. Verilen brifingin ardından Test Komuta Kontrol Merkezine geçen Işık ve beraberindekiler, test atışını takip etti. Işık, başarılı atıştan sonra Türk mühendislerini alkışlayarak tebrik etti.
Çünkü kritik sistemlerin geliştirilmesi bizim için tek yol. Bir takım dost bildiğimiz ülkeler en küçük bir sorunla karşılaştığımız zaman hemen bir ambargo koyma, bir kısıtlama getirme gibi alışkanlığa sahipler. Onun için bizim bütün kritik teknolojilere sahip olma, onları geliştirme ve dünyanın sayılı ülkelerinden biri olma hedefimiz var. Onu da sizler yapacaksınız.
Bunu sizin gibi gerçekten iyi eğitim almış değerli arkadaşlarımız yapacak. Bizler de sizlerin sürekli önünüzü açacağız. Sizleri destekleyeceğiz. Çalışmalarınıza maddi ve manevi her türlü katkıyı vereceğiz. Sonuçta kazanan ülkemiz olacak. Eğer biz burada güçlü bir savunma sistemlerine sahip olursak hiçbir ülkenin ülkemize yan bakma durumu olamaz. Şuna inanıyorum ki biz yaparız ve hem de çok daha iyisini yaparız. Emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Bu noktada çok önemli çalışmaları bugüne kadar şirketlerimiz, savunma sanayimiz yaptı. ROKETSAN ve HAVELSAN işbirliğiyle geliştirilen pek çok sistemimiz var. Şimdi daha ileri sistemleri hayata geçirmek için yoğun bir gayret var. İşte bugün burada Hisar sisteminin test atışını yaptık, atışa şahitlik yaptık. Bundan gerçekten mutluluk ve gurur duyduk.
Türkiye, hava ve füze savunma sistemlerinde kritik teknolojileri hem elde etmek hem de geliştirmek durumunda. Türkiye aslında geç başlamasına rağmen önemli bir mesafeyi aldı. İnanıyorum ki, bundan sonra daha hızlı mesafeleri alacağız ve uzun menzilli hava ve füze savunma sistemlerine sahip olacağız" şeklinde konuştu.
ASELSAN tarafından geliştirilen Füze Fırlatma Sistemi'nden dik olarak ateşlendikten sonra birinci darbe katı yakıtlı motoru ile füze kanisterinden başarılı bir şekilde ayrıldı. Programlanan manevralarıyla uçuşuna devam eden füze, ikinci darbe motorunu da havada ateşledikten sonra yüzde 100 bir başarı ile uçuşunu tamamladı.