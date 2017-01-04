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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ay sınıfı denizaltıların ihtiyacına yönelik bu yıl açılan intersept sonar ihalesinde yurt dışı üreticiler ile rekabet eden ASELSAN, ASIST ile ipi göğüsleyen taraf oldu.

ASIST, denizaltılarda, su üstü gemileri, helikopter sonarları veya torpido sonarları gibi 1-100 KHz frekans bandındaki muhtelif akustik yayınların tespiti ve yayın kaynağı yönünün izlenmesi, yayın özelliklerinin analizi ve kaydı gibi işlevleri yerine getiriyor.