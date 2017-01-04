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Yüzde 100 yerli silahlar

16 Ekim 2016 Pazar, 12:16:02

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Atak Helikopterinin Birliğine Uğurlanma Töreninde konuştu

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    Milli Savunma Bakanı Fikri Işık yaptığı açıklamada;

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    "6 Eylül 2018'de sabah 06:00'da Türkiye'nin ilk yerli helikopterini uçuracağız. Gerekli tüm alt yapı çalışmaları sürdürülüyor. Kendi tasarladığımız uçağımızı da Cumhuriyetimizin 100. yılında uçuracağız." dedi.

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    TAM YERLİ "AKINCI" GELİYOR!

    Adını Osmanlı'nın öncü birliklerinden alan "Akıncı" İHA'nın, motoru, kanadı, kamerası, silahı ve sistemleri, yani her parçası, tamamen yerli imkanlarla üretilecek.

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YORUMLAR 14
  • Misafir 16 dakika önce
    nüklüer başlıklı ve uzun menzilli balistik füze en az 7000 km + olmazsa dünyada sözümüzü geçiremeyiz. nüklüer şart en önemli.
  • Misafir 03 Ocak 2017 Salı 12:00
    BU KADAR İŞİ BAŞARIRSAN VATAN HAİNLERİDE DİĞER RAKİP ÜLKELERDE SİZE DÜŞMAN OLUR
  • Misafir 03 Ocak 2017 Salı 09:39
    NÜKLEER YAPMAMIZ ŞART BAŞKA YOLU YOK BU İŞİN
  • Misafir 16 Aralık 2016 Cuma 16:58
    Bu ülkeyi o tv bu tv dolaşan değil sessiz sedasız işini yapan bilim adamlarına teslim edin. 10 yılda 100 yıl ileri gideriz...
  • Misafir 01 Aralık 2016 Perşembe 14:37
    ALLAH DAHA İYİSİNİ NASİP ETSİN ALLAH VATANIMIZI ASKERİMİZİ EMNİYET GÜÇLERİNİ VE MANGAL YÜREKLİ CUMHUR REİSİMİZİ KARUSUN
  • Misafir 01 Kasım 2016 Salı 23:01
    övündüğümüz yegane sanayi: savaş ve ölüm sanayi.
  • Misafir 01 Kasım 2016 Salı 17:01
    rabbim utandırmasın..bu projelerde calısmak bile gurur verici
  • Misafir 31 Ekim 2016 Pazartesi 09:19
    umarım savunma sanayinde dünyanın en birincisi oluruz inşaallah
  • Misafir 26 Ekim 2016 Çarşamba 23:38
    unutmayın aselsan askeri kantin paraları ile kurulup gelişmiştir. tsk var olsun kemalin tsk sı
  • Misafir 23 Ekim 2016 Pazar 09:41
    yılan hikayesine döndü bazı projeler
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