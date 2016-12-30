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Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık emlak Konut
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Ahmet Akbalık: "İkinci yarıda konut fiyatları tırmanacak"

Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık'tan ev alacaklara önemli uyarılar geldi

30 Aralık 2016 Cuma, 01:39:26 Güncelleme: 09:16:51

Konut fiyatlarının düşük seviyelerde seyrettiğini belirten Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, önümüzdeki yılın ikinci yarısında fiyatların yukarı çıkacağını öngördü. Dünyanın her yerinde konut fiyatlarının düşük seviyelere indikten sonra tırmanışa geçtiğini belirten Akbalık, 2017’de özellikle dolar ve TL’de sular durulunca birikim sahiplerinin gayrimenkule yöneleceğini kaydetti. Gelen taleplerin de hızla satışa döneceğini ifade eden Akbalık, 2017’nin ikinci yarısından itibaren fiyatların tırmanışa geçeceğini dile getirdi.

Kazlıçeşme’de Emlak Konut işbirliğiyle Özak GYO, Ziylan Grup, Yenigün İnşaat tarafından hayata geçirilen Büyükyalı İstanbul projesinde satışlar devam ediyor.

YÜZDE 30’U SATILDI

Metrekare fiyatları 13 bin ile 26 bin TL arasında değişen projede yaşamın Haziran 2019’da başlaması hedefleniyor. Ahmet Akbalık ilk etapta 572 daireyi satışa çıkardıklarını belirterek dairelerin yüzde 30’unun satıldığını kaydetti. Akbalık bağımsız araştırma raporlarına göre Avrasya Tüneli’nden sonra Zeytinburnu Metro İstasyonu, Zeyport Limanı gibi altyapı projelerinin de tamamlanmasıyla, 5 yıl içinde Zeytinburnu genelinde yüzde 112, sahil bandında ise yüzde 108 değer artışı gerçekleşmesi beklendiğini belirtti. 2017’de yatırımları hakkında bilgi veren Akbalık, “Beşiktaş Balmumcu arsamızda konut ve otel yapacağız. Kemerburgaz’da konut, Antalya ve Didim’de de turizm yatırımları planlıyoruz” dedi.

GAZETE HABERTÜRK

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YORUMLAR 4
  • Misafir 13 saat önce
    2017 yılında fiyatlar yüzde kırk düşecek
  • Misafir 13 saat önce
    Metrekare fiyatları 13 bin ile 26 bin 10 m2 için 200.000 tl vermek için herkes sırada zaten
  • Misafir 13 saat önce
    daha ne kadar daha artabilirki. kici kirik 250.000 tl lik ev 300.000 tl olsa nolur ki.
  • Misafir 14 saat önce
    Hayaller gerçekler
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