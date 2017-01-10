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Rant vergisi Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki imar planı
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Rant vergisi evle ödenecek

Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki imar planı değişiklikleri sonrasında ortaya çıkan değer artış payının arsa ya da konut olarak da ödenebileceğini söyledi

10 Ocak 2017 Salı, 01:09:43 Güncelleme: 01:16:01

Kamuoyunda “rant vergisi” olarak bilinen, imar planı değişiklikleri sonrasında ortaya çıkan değer artış payı arsa ya da konut olarak da ödenebilecek. Bir grup gazeteciye, imar yasalarında yapılacak değişikliklere ilişkin bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar planı değişiklikleri sonrasında ortaya çıkan değer artış payının parasal olarak ödenmesinde sorun yaşanırsa, arsa ya da konut olarak da ödeme yapılabileceğini söyledi. Özhaseki, “Adam elindeki parayı inşaata harcarsa değer artış payını nasıl ödeyecek?” diye sordu. Özhaseki, rant vergisi oranının arsanın değerine göre yüzde 100’ü bulabileceğini kaydederken, gelirin belediyeler ile kentsel dönüşüm çalışmalarına harcanacağını ifade etti.

ÖZEL OKULA ESNEKLİK

Özhaseki, konuları tüm detaylarıyla önümüzdeki ay toplanacak Şehircilik Kurultayı’nda ele alacaklarını belirtirken, “Yasa çalışmasıyla imar tadilatı yapmayı yasaklıyoruz. Bir mahallede herkese belli bir emsalde inşaat hakkı tanırken, birisinin torpilli olarak gelip fazladan bir şey yapmasını engelleyecek metin hazırlıyoruz” dedi. Özhaseki, şartlara göre plan tadilatları yapılabileceğini, ticari alan olan bir bölgenin özel okula dönüştürülebileceğini anlattı. Özhaseki, özel okul sayısındaki artışla böyle bir esnekliğe gerek duyulduğunu ifade etti.

Deniz ÇİÇEK / GAZETE HABERTÜRK

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