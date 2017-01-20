EMLAK
20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
TOKİ
EMLAK

TOKİ konutları ve iş yerlerini açık arttırmayla satıyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 197 iş yeri ile 16 konut satışa çıkartıldı.

20 Ocak 2017 Cuma, 16:49:34 Güncelleme: 16:51:58 AA

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre Adana, Adıyaman, Ankara,  Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Giresun,  Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya,  Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Tokat ve Trabzon'da satışa sunulan 197 iş yerine  yüzde 25 peşin, 120 ay vade seçeneğiyle sahip olunabilecek.

Afyonkarahisar, Ankara, Bitlis,  Çankırı, Eskişehir, Gaziantep,  Kayseri, Mersin, Nevşehir, Trabzon ve Van'da bulunan 11 konut ise yüzde 12 veya  yüzde 25 peşin, 120 ya da 180 ay vade seçenekleriyle satın alınabilecek.

Satışa sunulan taşınmazlar arasında Adana Kışla Mahallesi, İstanbul  Başakşehir Kayabaşı, Kırşehir Kaman ve Şanlıurfa Viranşehir'de ticaret  merkezindeki iş yerleri ile Ankara Turkuaz Vadisi'ndeki spor tesisi de bulunuyor.

Açık artırma 9 Şubat'ta, saat 13.30'da TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki  merkezinde gerçekleştirilecek ve internetten canlı yayınlanacak.
 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin ilk çamaşır ve bulaşık makinası fabrikası yıkılıyor
EMLAK

Bursa'daki tarihi fabrika yıkılıyor
Konut Fiyat Endeksi ekimde yüzde 0,47 arttı
EMLAK

İstanbul'da 2011'den beri ilk kez...
İstanbul’un arsa değeri belli oldu
EMLAK

İşte İstanbul'un en değerli ilçeleri!
Ahmet Arslan, Sabuncubeli Tüneli'ni inceledi
EMLAK

Bir dev proje de oraya geliyor!
ABD'de konut kredisi faizleri son 2,5 yılın zirvesinde
EMLAK

ABD'de konut kredisi faizleri son 2,5 yılın ...
Keten Papilio Bomonti görücüye çıktı
EMLAK

Keten Papilio Bomonti görücüye çıktı
Ev hayali kuran 7 bin kişi konut hesabı açtırdı
EMLAK

"HAYALİNİZE" DEVLET KATKISI!
Faizlerin inmesi konut kredisi maliyetini yüzde 9 düşürdü
EMLAK

15 BİN TL DAHA AZ ÖDEYECEKSİNİZ!
Çanakkale 1915 Köprüsü'ne 5 ülke talip oldu
EMLAK

DEV PROJEYE 5 ÜLKE TALİP!
Rant vergisi evle ödenecek
EMLAK

O VERGİ EVLE ÖDENECEK!
TOKİ konutları ve iş yerlerini açık arttırmayla satıyor
EMLAK

TOKİ İŞ YERLERİNİ VE KONUTLARINI SATIYOR!
Ahmet Akbalık: "İkinci yarıda konut fiyatları tırmanacak"
EMLAK

EV ALMAYI DÜŞÜNENLER DİKKAT!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme