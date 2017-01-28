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Amerika tarihinin en pahalı evi!

28 Ocak 2017 Cumartesi, 09:38:18

250 Milyon dolara satışı yapılacak Amerika'nın son derece lüks ve en pahalı evini görmelisiniz

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    Amerikan tarihinde en pahalı ev olan Kaliforniya'daki Bel Air,

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    250 milyon dolar karşılığında satılıyor.

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    924 Bel Air Rd. olarak bilinen ev, aslında 38.000 metrekarelik süper bir konak.

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