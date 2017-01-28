Amerika tarihinin en pahalı evi!

Amerikan tarihinde en pahalı ev olan Kaliforniya'daki Bel Air,
250 milyon dolar karşılığında satılıyor.
924 Bel Air Rd. olarak bilinen ev, aslında 38.000 metrekarelik süper bir konak.
12 yatak odası, 21 banyodan oluşan lüks evin 3 mutfağı bulunuyor. Bunlar sadece temel ihtiyaçları.
Ayrıca bir bowling salonu, bir sinema salonu, dahili bir barın bulunduğu 85 fit'lik sonsuzluk havuzu mevcut.
Evi satışa çıkaran iş adamı Bruce Makowsky'in bıraktığı 30 milyon dolarlık araba koleksiyonu ile
özel bir helikopter de ulaşım için unutulmayan lükslerden.
250 milyon dolarlık fiyat etiketinin içinde her zenginin kaprisini ve isteğini zamanında yerine getiren yedi özel personelin maaşı da yer alıyor.
Beverly Hills, Holmby Hills ve Bel Air'in (platin üçgen) içinde bulunan mega konak,
Los Angeles'tan görkemli manzaralar sunuyor.
Malikhaneyi kendi zevkine göre döşeyip, "İçinden çıkmak istemeyeceksiniz" sloganı ile ilanlarını yayınlayan Bruce Makowsky, şimdiden evle ilgilenen yarım düzine kişinin çıktığını söyledi.