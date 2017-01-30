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Enerji Kimlik Belgesi
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‘Enerji Kimlik Belgesi’ alınmamış binalarda satış yapılamayacak

Isı kullanımı, teknik altyapı ve yalıtım malzemesi kalitesini gösterecek ‘Enerji Kimlik Belgesi’ olmadan binaların alım satımı yapılamayacak. 2 Mayıs’tan itibaren başlayacak zorunluluk 2011’den önce ruhsat alınmış binalarda geçerli olacak.

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:12:26 Güncelleme: 10:14:37

2 Mayıs 2017’den itibaren mevcut binalar için “Enerji Kimlik Belgesi (EKB)” zorunluluğu başlıyor. Enerji Kimliği olmayan yapıların alım ve satımı yapılamayacak. Kamuoyundaki yaygın kanaatin aksine, Enerji Kimlik Belgesi için yalıtım ya da mantolama zorunluluğu bulunmuyor. Uygulama, yapıların enerji verimlilik seviyesini ortaya koyacak. Bu karnenin, yapıların satış değerini ve tüketici tercihlerini etkilemesi bekleniyor.

YENİ BİNADA C KATEGORİSİ

Enerji Verimliliği Kanunu’na göre, 2011’den önce yapı ruhsatı almış tüm binalar için EKB zorunluluğu ise 2 Mayıs 2017’de başlayacak. 2 Mayıs’tan sonra bina alım-satımlarında EKB olmadan işlem yapılamayacak. Uygulama ile alım yapacak vatandaş da aldığı yapının enerji sınıfını bilecek, tercihini de buna göre yapabilecek. Enerji kimliğinin, yapının fiyatını da etkilemesi mümkün olacak. Bakanlık yetkilileri, kiralamalarda bu şartın aranmayacağını kaydetti. Yetkililer, 2 Mayıs’tan sonra alım satım yapacak vatandaşların, satış yapmadan önce, istedikleri tarihte kimlik belgelerini alabileceğini ifade etti.

Enerji Kimlik Belgesi, 2011 öncesi binaların enerji verimliliği sınıfını gösterecek. A’dan G’ye kadar 7 kategoride enerji sınıfı var. Yeni binaların, en az C kategorisini tutturması gerekiyor. Ancak mevcut yapılar için seviye zorunluluğu yok. Söz konusu belge, dairelere ya da konutlara değil, binalara veriliyor. Binalara gelen uzmanlar, binanın, ısı kullanımı, teknik altyapısı, malzeme, kapı, cam sistemleri gibi özelliklerine bakarak, binaların enerji tüketim seviyesini belirleyecek.

Gazete Habertürk / Deniz Çiçek 

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