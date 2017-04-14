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Sur tarihi dokusuyla yeniden buluşturulacak

22 Mart 2017 Çarşamba, 12:07:26 AA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Koruma Amaçlı İmar Planı doğrultusunda inşası sürdürülen, 2 kattan oluşan konutlar, yıl sonuna kadar tamamlanacak- Çalışmaların tamamlanmasıyla Sur, eyvanları sohbetlerle buluşan, avluları çocuk sesleriyle çınlayan, yöresel mimarinin ortaya çıkarıldığı huzur dolu bir mekana dönüşecek

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    Terör saldırıları nedeniyle yaşamın kesintiye uğradığı Diyarbakır'ın Sur ilçesi, tarihi dokuya uygun inşa edilen konaklarıyla adeta yeniden hayat bulacak.

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    Sur'un "cazibe merkezi" haline getirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve belediye tarafından hummalı çalışmalar yürütülüyor. 

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    Bu kapsamda ilçede altyapı, sokak sağlıklaştırma, kentsel tasarım ile peyzaj, yöresel mimariye uygun konut projelerinin uygulanması çalışmaları ve tahrip olan 14 tarihi eserin restorasyonu sürüyor.

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    Teröristlerin saldırısı sonucu evleri zarar gören vatandaşlar için Çölgüzeli ve Üçkuyu mevkisinde TOKİ tarafından yapımına başlanan 5 bin 637 konuttan bin 400 konut, hak sahiplerine teslim edildi.

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    Projelerin tamamlanmasıyla tarihi ilçe, eyvanları sohbetlerle buluşan, avluları çocuk sesleriyle çınlayan, tarihi dokuya uymayan yapılardan arındırılmış, yöresel mimarinin ortaya çıkarıldığı huzur dolu bir mekana dönüşecek.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 29 Mart 2017 Çarşamba 10:36
    tekkelimeyle mükemmelallah razı olsun
  • Misafir 22 Mart 2017 Çarşamba 15:21
    oralarda şehitlerimin kanı var.keşke o şekilde bırakılsaydı da ibret olsun diye her Türk-Kürt evladına gezdirilseydi.
  • Misafir 22 Mart 2017 Çarşamba 14:57
    hayallerle gerçekler pek aynı olmaz :)
  • Misafir 22 Mart 2017 Çarşamba 14:50
    böyle güzel evler yapılacaksa bizde yıkalım evlerimizi
  • Misafir 22 Mart 2017 Çarşamba 13:58
    Çok Mükemel diycek başka söz yok
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