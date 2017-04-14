Sur tarihi dokusuyla yeniden buluşturulacak

22 Mart 2017 Çarşamba, 12:07:26 | Güncelleme: 14 Nisan 2017 Cuma, 15:29:31
AA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Koruma Amaçlı İmar Planı doğrultusunda inşası sürdürülen, 2 kattan oluşan konutlar, yıl sonuna kadar tamamlanacak- Çalışmaların tamamlanmasıyla Sur, eyvanları sohbetlerle buluşan, avluları çocuk sesleriyle çınlayan, yöresel mimarinin ortaya çıkarıldığı huzur dolu bir mekana dönüşecek
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Terör saldırıları nedeniyle yaşamın kesintiye uğradığı Diyarbakır'ın Sur ilçesi, tarihi dokuya uygun inşa edilen konaklarıyla adeta yeniden hayat bulacak.
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Sur'un "cazibe merkezi" haline getirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve belediye tarafından hummalı çalışmalar yürütülüyor.
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Bu kapsamda ilçede altyapı, sokak sağlıklaştırma, kentsel tasarım ile peyzaj, yöresel mimariye uygun konut projelerinin uygulanması çalışmaları ve tahrip olan 14 tarihi eserin restorasyonu sürüyor.
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Teröristlerin saldırısı sonucu evleri zarar gören vatandaşlar için Çölgüzeli ve Üçkuyu mevkisinde TOKİ tarafından yapımına başlanan 5 bin 637 konuttan bin 400 konut, hak sahiplerine teslim edildi.
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Projelerin tamamlanmasıyla tarihi ilçe, eyvanları sohbetlerle buluşan, avluları çocuk sesleriyle çınlayan, tarihi dokuya uymayan yapılardan arındırılmış, yöresel mimarinin ortaya çıkarıldığı huzur dolu bir mekana dönüşecek.
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Bakanlığın Koruma Amaçlı İmar Planı doğrultusunda inşası sürdürülen konutlar yıl sonuna kadar tamamlanacak.
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İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen Sur Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan, TOKİ'nin yaptığı konutlardan bir bölümünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Nisan'da kenti ziyaretinde hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi.
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Özkan, bu kapsamda ilk etapta mimari yapıya uygun konutların yapımının sürdüğüne işaret etti. Konutların halkın kültür ve geleneklerine uygun yapıldığını vurgulayan Özkan, sözlerine şöyle devam etti:
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2 kattan daha yüksek konak yapılmayacak. Her birinin içerisinde geleneksel yaşama uygun şekilde eyvan ve odaları olan, aynı zamanda da aile mahremiyetine uygun bir bahçe yer alacak. Diyarbakır evlerinin bir özelliği olan kuzey-güney cepheli olma özelliği bu konaklarda da gözetildi.
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Koruma Amaçlı İmar Planı'na uygun iki katlı konaklar Sur'un içini süsleyecek. 2-2,5 yıllık süreçte, bilhassa konut projesi tamamlandığında Türkiye'nin en büyük turistik ve kültürel merkezlerinden biri olarak misyonuna uygun bir şekilde misafirlerini ağırlayacak.
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Sur için yaklaşık 2 milyar lira harcanacağını bildiren Özkan, "Bu çok önemli bir yatırımdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Diyarbakır halkına ve Sur'a verdiği önemi gösteriyor" dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kenti ziyareti sırasında, 300'ün üzerinde gecekondunun yıkıldığı 35 hektarlık alanın peyzaj çalışması tamamlanarak halka açıldığını belirten Özkan, sözlerine şöyle devam etti:
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O bölge Anadolu'ya ve Diyarbakır'a İslam'ın girdiği ilk bölge olması bakımından bizim için önemli.
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Geçen yıl yaşanan terör saldırılarından sonra zarar gören Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesi, adeta yeniden inşa ediliyor. Terör saldırganlarının kazdıkları çukurlar, kurdukları barikatlar ve tuzakladıkları patlayıcıları infilak ettirmesiyle tahribatlar oluşmuştu.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla 4 Ocak'ta temeli atılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla tarih boyunca 33 medeniyete ev sahipliği yapan Suriçi, devlet tarafından adeta yeniden inşa edilmiş olacak.
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Ev sahipliği yaptığı bütün medeniyetlerin izlerini taşıyan ve tarihi değerleriyle "Doğu'nun Paris"i olarak adlandırılan Sur'daki kültür varlıkları da bu sayede korunarak gelecek nesillere aktarılacak.
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Diyarbakır'ın doğusundan başlayarak güneye doğru akışını sürdüren Dicle Nehri ve bunu içine alan Dicle Vadisi, şehrin doğal turizm ve rekreasyon alanını oluşturuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen 1. etap uygulama alanı 31,85 hektarı kapsıyor.
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Kuzeyde Hevsel Bahçeleri, güneyde On Gözlü Köprü, batıda Ovabağ-Diyarbakır yolu ve doğuda Kırklar Dağı'nı kapsayan bölgede çalışmalar devam ediyor.
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Dicle Vadisi'nin doğal ve ekolojik özellikleri dikkate alınarak doğa parkı, yürüyüş yolları, ağaçlandırma alanları, sosyal tesis ve cami yapılacak.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilçede terör olaylarında zarar gören alanda, ilk etap olarak planlanan 44 geleneksel Diyarbakır evinin yapımına başlandı.
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13 bin metrekarelik alanda inşa edilen konutların bu yıl sonu tamamlanması planlanıyor.
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Sur'daki yapıların aslına uygun restore edilmesi çalışmaları sürerken, Suriçi'nde inşa edilecek geleneksel dokulu yapılarla bu restorasyon çalışmaları bütünleşmiş olacak.
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Bakanlıkça ihalesi ve sözleşmesi yapılan, Suriçi'nin en işlek caddesi Gazi ve yanında bulunan tarihi Yanık Çarşı'nın "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında yenileme çalışmaları devam ediyor.
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Projeyle 494 iş yeri yeniden düzenleniyor. İlçenin önemli turizm ve ticaret aksı olan caddelerde yenileme çalışmalarının tamamlanmasından sonra, mekanın önemli bir çekim merkezi ve cazibe alanı haline gelmesi hedefleniyor.
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Tarihi İçkale'de Hz. Süleyman ve 27 Sahabe Camisi'nin bulunduğu alanın çarpık yapılardan temizlenmesi çalışmaları, TOKİ tarafından gerçekleştirildi. TOKİ, kentin turizmi ve maneviyatı için önemli konuma sahip olan alanda kültürel peyzaj çalışmalarına başladı.