Sur tarihi dokusuyla yeniden buluşturulacak

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2 kattan daha yüksek konak yapılmayacak. Her birinin içerisinde geleneksel yaşama uygun şekilde eyvan ve odaları olan, aynı zamanda da aile mahremiyetine uygun bir bahçe yer alacak. Diyarbakır evlerinin bir özelliği olan kuzey-güney cepheli olma özelliği bu konaklarda da gözetildi.