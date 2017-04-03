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Ege'nin eski taş evleri "altın" değerinde

03 Nisan 2017 Pazartesi, 11:34:05 AA

İzmir'in denize yakın köylerinde gayrimenkul ilgisinin artması fiyatların katlanmasına neden oldu, köylerde oturulamaz durumdaki taş evler dahi 300 bin lira ile 750 bin lira arasında fiyatlarla satışa sunuluyor

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    Büyük kentlerin yorucu ve stresli hayatından kaçarak emekliliklerini sakin Ege köylerinde geçirmek isteyenlerin gayrimenkul talebindeki hızlı artış, İzmir'in denize yakın köylerindeki oturulamaz durumdaki evleri, lüks dairelerle yarışır hale getirdi.

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