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04 NİSAN 2017
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Çevre Bakanlığı'nın otopark kararı
EMLAK

Çevre Bakanlığı'ndan her daireye bir otopark şartı

Şehirlerde otopark sıkıntısını azaltmak amacıyla Çevre Bakanlığı’nın yeni yönetmelik taslağında artık her daire için en az 1 otopark zorunluluğu geliyor.

04 Nisan 2017 Salı, 02:32:19 Güncelleme: 02:35:01

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentlerde otopark kapasitesinin artırılması için önlem alıyor. Bakanlık tarafından yapılacak düzenlemelerle, binalarda her 3 daire için 1 araç yerine, her daire için 1 araçlık otopark zorunluluğu getiriliyor.

Bakanlık, bodrum katlara otopark yapılmasını da teşvik edecek. Bodrum katlarda, bina ihtiyacının iki katına kadar yapılacak otopark alanı, inşaat hakkından sayılmayarak “emsal” harici tutulacak.

Gazete Habertürk'ten Deniz Çiiçek'in haberine göre, binaların zemin katına market gibi otopark gerektirecek dükkân açılacaksa, binanın bu araç yükünü karşılayacak otopark yapması gerekecek.

OTOPARK EMSAL DIŞI

Aksi takdirde ruhsat verilmeyecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çıkartacağı iki ayrı yönetmelik ile kentlerdeki otopark sorununu çözmek için düzenlemeler yapacak.

Otopark yönetmelik taslağı ve planlı alanlar yönetmelik taslağı ile yeni binalara otopark zorunluluğu gelecek. Mevcut mevzuatta, her 3 daire için 1 araçlık otopark alanı zorunluluğu bulunuyor.

Yeni düzenlemeyle her daire için 1 araçlık otopark yeri zorunlu olacak. Ticari bölgelerde otopark yapmak kolaylaşacak. Bu bölgelerdeki parsellere otopark yapmak için plan değiştirilmesi şartı kaldırılacak.

Bodrum katlara otopark yapılması teşvik edilecek. Bodrum katlarda, halen 3 daireye 1 araçlık otopark yapılması emsal harici sayılırken, yeni düzenlemeyle her daire için 2 araçlık otoparka kadar alan, emsal harici tutulacak.

Uygulamayla, bina ihtiyacının iki katına kadar otopark yapılabilecek. Bir araçlık otopark alanı 20 metrekare iken, her dairenin 40 metrekarelik alanı olabilecek.

MARKETE İLAVE ŞARTI

Zemin katlarında dükkân olan binalar için de dükkânın fonksiyonuna göre otopark yeri ayrılması şartı getirilecek. Örneğin, binanın zemin katına market yapılacaksa, o marketin araç yükünü kaldıracak ilave otopark zorunlu olacak.

Otopark yerini ayırmayan ruhsat alamayacak. Zemin altı otoparkları arsanın yan ve arka bahçelerinin tamamı ile yol cephelerinde yola 3 metre kalana kadar yapılabilecek.

KATLI MEKANİK OTOPARK YAYGINLAŞACAK

Otopark yönetmeliği ile Japonya’da yaygın olarak kullanılan, demirden yapılan çok katlı mekanik otopark uygulamasının yasal altyapısı da hazırlanacak. Bakanlık heyeti, Japonya’daki örnekleri incelemek için bu ülkeye gitti. Japonya’da girişimciler tarafından küçük arsalara kurulan mekanik otopark sistemlerinin maliyetinin 2 bin 500 Euro ile 15 bin Euro arasında olduğu belirtildi. Düzenleme, meydanlar ve parklar gibi geniş alanların altına kapalı otopark yapılmasına da olanak sağlayacak.

BELEDİYEYE PARA YERİNE OTOPARK

Bakanlık yetkilileri, halen belediyelere, binalarda ayrılamayan otopark sayısı kadar para verildiğini belirterek, “Belediyeler de o bölgeye otopark yapmakla yükümlü oluyordu. Ancak bu düzenleme ile her daire için daha düşük maliyetle otopark yapılmış olacak” dedi.

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YORUMLAR 19
  • Misafir 6 saat önce
    Zaten olan bir yemekti, ısıtıp tekrar sunulmuş.Yerseniz!
  • Misafir 6 saat önce
    heryer beton mezarlığı oldu buna artık dur demeleri lazım kentsel dönüşüme sonuna kadar evet fakat yeni çarpık yapılaşmaya hayır..
  • Misafir 6 saat önce
    Şuan Pendik de anayasaya aykırı bir biçimde bu uygulanıyor 2014 ten beri. olmayınca en az 22.000 TL ödemek zorundasınız otopark başı. bu anayasaya aykırı!!!! 39 ilçe aynı kanun aynı yönetmelik ama kanunlara uymayan bir başkan!!! ve mimarlarodası dahil kimseden ses çıkmıyor. süpeeer
  • Misafir 6 saat önce
    bizim müteahhitler orayı da meskene çevirir iskandan sonra
  • Misafir 6 saat önce
    her sene aynı terane .. bu yasa bölgeye göre değişir ..her bölge ve şehre göre düzenlenmeli hakkari ile istanbulun otopark sorunumu aynımıki..
  • Misafir 6 saat önce
    inşallah en kısa zamanda yeni otopark yönetmeliği uygulanmaya başlanır.. Kat malikleri müteahhitlerle pazarlık konusu olmayacak her daireye bir otopark yapılması için pazarlık yapıyordu... Müteahhitlerde zorunlu olmadıklarından ve daha fazla para kazanmak isteyeceklerinden yeterli otopark yapmıyordu
  • Misafir 6 saat önce
    gerçekten çok geç kalınmış bir karar
  • Misafir 6 saat önce
    bir an önce gelmesii lazım. istanbul felç bu otopark sıkıntısı yüzünden
  • Misafir 6 saat önce
    YENİ YAPILAN TOKİLER DE HALEN OTOPARK SORUNLARI VAR BİNADA 100 DAİRE VAR 30 TANE OTOPARK YERİ VAR ARABALAR HAŞAT OLDU
  • Misafir 6 saat önce
    verin 2 - 3 kat otopark yerin altında.
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