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TOKİ açık artırmayı 20 Nisan'da gerçekleştirecek

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, 28 ilde 290 iş yeri ile 3 ilde 4 konut, açık artırma yöntemiyle satışa sunuldu

04 Nisan 2017 Salı, 10:47:26 Güncelleme: 10:50:18 AA

TOKİ yaptığı yazılı açıklamasında; 28 ilde 290 iş yeri ile 3 ilde 4 konut, açık artırma yöntemiyle satışa sunacağını duyurdu. Adana, Adıyaman, Amasya, Bitlis, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tokat ve Trabzon'da 290 iş yeri satılacak. Bu gayrimenkullere yüzde 25 peşin, 120 ay vade seçeneğiyle sahip olunabilecek.

Ankara, Sivas ve Trabzon'da alıcıya sunulan konutlar ise yüzde 12 veya yüzde 25 peşin, 120 ya da 180 ay vade seçenekleriyle satın alınabilecek.

Açık artırma kapsamında satışa sunulan taşınmazlardan bazıları şunlar:

"Adana, Kozan, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir'de iş yerleri, Bitlis Merkez'de 109 iş yeri, Denizli Pamukkale Karahayıt'ta iş yerleri, Giresun Merkez'de iş yerleri, İstanbul, Başakşehir, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece'de iş yerleri, Kırşehir Kaman'da iş yerleri, Şanlıurfa, Viranşehir'de ticaret merkezi içinde iş yerleri, Trabzon Zağnos Vadisi'nde iş yerleri."

Açık artırma, 20 Nisan Perşembe günü, saat 13.30'da, TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezi ile İstanbul Şişli Radisson Blue Hotel'de gerçekleştirilecek.

Ayrıntılı bilgiye "www.toki.gov.tr" ve "www.turyap.com.tr" internet adreslerinden ulaşılabilecek.

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