GYODER ile birlikte 41 firmanın da katıldığı "Gayrimenkulde Güç Birliği Daha Güçlü Türkiye" kampanyası kapsamında 1 Şubat ile 31 Mart tarihleri arasında toplam 3 bin 400 konut ve 185 ofisin satışı gerçekleştirildi.



Dernek açıklamasına göre, markalı konut projelerini 240 ay vadede yüzde 0,75-0,85 faiz aralığında tüketici ile buluşturan GYODER'in konutta ikinci Güç Birliği kampanyası tüketicilerden büyük ilgi gördü.



1 Ağustos'ta başlayan ve yoğun talep üzerine 15 Ekim'e kadar uzatılan ilk kampanya ile 3 bine yakın konut ve yaklaşık 400 ofis satışı gerçekleştirilmiş, sektörde 2,6 milyar TL ciro elde edilmişti.



İki kampanya ile toplam 6 bin 200'ün üzerinde konut, 585 ofis satışı gerçekleşti ve 5,9 milyar TL ciro elde edildi.

İkinci Güç Birliği kampanyasının sonuçlarını değerlendiren GYODER Başkanı Aziz Torun, şunları kaydetti:"Bu kampanya ile gerçekleşen satışların bir önceki kampanyadaki konut satışlarını geride bırakması, sektördeki iş birliğinin yansıması oldu. Ev almayı planlayan ancak sınırlı imkanları olan tüketicilere uzun vade ve uygun faizlerle yeni bir alternatif getiren bu kampanya, sadece iki ayda gerçekleşen satış rakamları ile sektöre ciddi bir hareketlilik kazandırdı."Kampanya döneminde, konut alıcılarının uzun vadede borçlu kalmak istemediklerini, bu nedenle de 240 ay vadeyi pek tercih etmediklerini belirten Torun, şu ifadeleri kullandı:"Faiz oranlarının daha uygun olmasından dolayı en fazla talep, 60 ve 120 ay vadeli konut seçeneklerine geldi. Maliyetlerin yükselmesi, döviz kurunda yaşanan artışın birçok projeye yansımasına rağmen, firmaların kar marjını geriye çekerek fiyatları sabit tutmasından dolayı bu dönem konut alan tüketici kazançlı çıktı. Yeni başlayacak projelerde bu fiyatlarla satış yapmak mümkün olmayacak. Ev sahibi olmak isteyenlerin bu fırsatı iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Çünkü maliyetlerdeki artış nedeniyle konutlarda yüzde 5-10 fiyat artışları zorunlu olacak."