Avcılar'ı da etkileyen 1999'daki Marmara Depremi ardından yorgun ve eski 4 kattan yüksek binaların ‘Kentsel dönüşüm' kapsamında yenilenmesi gerektiği halde 2008'de getirilen ‘4 kat sınırı' nedeniyle çalışmalar yapılamadı.



4 kattan yüksek binalarda oturanlar yapıların yenilenmesi halinde diğer katlarda oturanların akıbetinin belli olmaması nedeniyle Avcılar'daki yenilenmesi gereken bu binalarda dönüşüm uygulanamaz oldu.



TOPBAŞ AÇIKLADI: ESKİ HALİNE GETİRİYORUZ



İBB Başkanı Kadir Topbaş, ilçedeki eski binaların yenilenmesi önündeki kat engelini kaldıracaklarını açıkladı. Başkan Topbaş, şöyle dedi:



"Bu bölgede 2008 yılında dönemin belediye başkanının talebiyle deprem riski sebebiyle imarda indirimler yapılmıştı. Kat sayısı azaltılmıştı, tekrar onu eski haline getiriyoruz. Kentsel dönüşüm içerisinde bunlar düzenleniyor. Diğer taraftan Avcılar'daki 2 mahalle; Tahtakale ve Yeşilkent ile ilgili çalışmalar sürüyor, Yeşilkent'te 5 binlik imar planları hazırlandı bitti, oraya Kiptaş'ı sokuyoruz; bir model ortaya çıkarsın da insanlar modeli görsün diye. Yasanın verdiği yetkiyi ilçe belediyeleri kentsel dönüşümü adalar bazında bu yetkileri var kendilerinde bunu yapabilirler. İstanbul'da bazı belediyeler bunu başarı ile yapmakta. Esenler, Beyoğlu, Güngören, Kağıthane, Esenyurt Belediyeleri ve Kartal Belediyesi de bu yetkiyi aldı Bakanlar Kurulu kararı ile. Buna yetkileri var. Buradan sanki büyükşehir önümüzü kapatıyor denilmesin diye bunları söylüyorum."

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