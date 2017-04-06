EMLAK
06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
avcılar kat yasağı, handan toprak benli, İBB, avcılar kentsel dönüşüm, avcılar belediyesi
EMLAK

Avcılar'da kat yasağı kalkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, 2008 yılında aldıkları kararla deprem riski bulunan ilçelerden Avcılar'da 4 kattan yüksek binaların yenilenmesi önündeki en büyük engel olan ‘kat yasağını' kaldıracaklarını açıkladı

06 Nisan 2017 Perşembe, 10:15:33 Güncelleme: 10:48:21 AA

Avcılar'ı da etkileyen 1999'daki Marmara Depremi ardından yorgun ve eski 4 kattan yüksek binaların ‘Kentsel dönüşüm' kapsamında yenilenmesi gerektiği halde 2008'de getirilen ‘4 kat sınırı' nedeniyle çalışmalar yapılamadı.

4 kattan yüksek binalarda oturanlar yapıların yenilenmesi halinde diğer katlarda oturanların akıbetinin belli olmaması nedeniyle Avcılar'daki yenilenmesi gereken bu binalarda dönüşüm uygulanamaz oldu.

TOPBAŞ AÇIKLADI: ESKİ HALİNE GETİRİYORUZ

İBB Başkanı Kadir Topbaş, ilçedeki eski binaların yenilenmesi önündeki kat engelini kaldıracaklarını açıkladı. Başkan Topbaş, şöyle dedi:

"Bu bölgede 2008 yılında dönemin belediye başkanının talebiyle deprem riski sebebiyle imarda indirimler yapılmıştı. Kat sayısı azaltılmıştı, tekrar onu eski haline getiriyoruz. Kentsel dönüşüm içerisinde bunlar düzenleniyor. Diğer taraftan Avcılar'daki 2 mahalle; Tahtakale ve Yeşilkent ile ilgili çalışmalar sürüyor, Yeşilkent'te 5 binlik imar planları hazırlandı bitti, oraya Kiptaş'ı sokuyoruz; bir model ortaya çıkarsın da insanlar modeli görsün diye. Yasanın verdiği yetkiyi ilçe belediyeleri kentsel dönüşümü adalar bazında bu yetkileri var kendilerinde bunu yapabilirler. İstanbul'da bazı belediyeler bunu başarı ile yapmakta. Esenler, Beyoğlu, Güngören, Kağıthane, Esenyurt Belediyeleri ve Kartal Belediyesi de bu yetkiyi aldı Bakanlar Kurulu kararı ile. Buna yetkileri var. Buradan sanki büyükşehir önümüzü kapatıyor denilmesin diye bunları söylüyorum."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 31 dakika önce
    İnsaf !! Bu yoğunlukla bile sabah akşam trafiğinde yol alamıyoruz,birde kat sınırını kaldırarak yolları iyice kilitlersiniz!Lütfen biraz izan !!
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kiralara zam zamanı geldi
EMLAK

Kiralara zam zamanı geldi
İmar yönetmeliği değişiyor
EMLAK

Stüdyo daire artık yasak!
Himmet Karadağ: Gayrimenkul sertifikalarına çok ciddi talep var
EMLAK

"Yetişen alacak"
Eski model Nokia telefon hayat kurtardı
EMLAK

Efsane ölmedi, öldürmedi!
Bina inşaatına yeni kurallar geliyor
EMLAK

İnşaatın kuralları değişiyor!
Sinop Gerze'de mezar yeri sıkıntısı yaşanıyor
EMLAK

Acil satılık mezarlık aranıyor!
6 bin 200'ün üzerinde konut satıldı
EMLAK

TOPLAM CİRO 5,9 MİLYAR TL OLDU
Toplam 3.3 milyon lira satış gerçekleşti
EMLAK

HALKA ARZ KAZANDIRDI!
Gayrimenkul sektörü stüdyo dairelere yapılan düzenlenmeyi destekliyor
EMLAK

STÜDYO DAİRE TARİHE GÖMÜLÜYOR...
Emlak Konut GYO'dan ilk çeyrekte rekor satış geldi
EMLAK

REKOR ERKEN GELDİ!
TOKİ açık artırmayı 20 Nisan'da gerçekleştirecek
EMLAK

TOKİ AÇIK ARTIRMAYA HAZIRLANIYOR
Çevre Bakanlığı'ndan her daireye bir otopark şartı
EMLAK

HER DAİREYE ZORUNLU OTOPARK!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme