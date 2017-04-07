İnşaat sektöründe ciro yüzde 6.9 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016'nın 4. çeyreğine (Ekim-Aralık) ilişkin "İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri" verilerini açıkladı.



Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2016'nın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,9 artış gösterdi. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,5, 2016'da ise bir önceki yıla göre yüzde 10,8 arttı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat üretim endeksi geçen yılın 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,4 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat üretim endeksi ise 2015 yılının aynı çeyreğine göre yüzde 0,5, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artış gösterdi.

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