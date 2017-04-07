Rönesans’ın gençleri geleceği tasarlıyor

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması’nın 3. yılında farklı 133 üniversiteden, 3 binden fazla öğrenci başvurdu. Yarışma kapsamında bugüne dek 20 bin üniversite öğrencisine dokunmayı başaran Rönesans Holding’in hedefi 5 yıl içinde 100 bin gence ulaşmak.

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp yarışma kapsamında yaptığı açıklamada, “Bu projeyi benzerlerinden ayrıştıran en önemli özellik tüm Türkiye’yi kapsıyor olması. Sadece büyük şehirlerdeki üniversitelerle sınırlı kalmıyoruz. Anadolu’nun tüm illerindeki üniversitelere ulaşıyor ve en önemlisi oradaki gençler için Rönesans Holding’i erişilebilir kılıyoruz. Seminerler ve yarışma aracılığıyla Anadolu’nun değişik köşelerinden gelen pırıl pırıl genç mühendis ve mimar adayı arkadaşlarımıza vizyon vermek, onları sektörümüzün başarılı birer bireyi olarak ülkemize kazandırmak bizim için çok önemli. Ülkemizin ve sektörümüzün başarısının devamlılığı ancak bu gençlerle mümkün. Bu yarışmanın ülkemizin geleceğine yapılmış bir yatırım olduğuna inanıyoruz” dedi.

3’ÜNCÜ YILDA 3 BİNİ AŞKIN BAŞVURU

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması’na bu yıl farklı 133 üniversiteden, 3 binden fazla öğrencinin başvurdu. Kayaalp şu bilgileri verdi:

“Bu projeyi benzerlerinden ayrıştıran en önemli özellik tüm Türkiye’yi kapsıyor olması. Sadece büyük şehirlerdeki üniversitelerle sınırlı kalmıyoruz. Anadolu’nun tüm illerindeki üniversitelere ulaşıyor ve en önemlisi oradaki gençler için Rönesans Holding’i erişilebilir kılıyoruz. Bu seminerlerde gençlerle bir araya geliyor, sohbet ediyor, onların fikirlerini önemsiyor ve sorunlarını dinliyoruz. Geleceğin mimar ve mühendislerine sürdürülebilirlik kavramının en sağlıklı biçimde aktarılması amacıyla oluşturulan proje kapsamında bugüne kadar Van’dan Amasya’ya, Trabzon’dan Manisa’ya Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerde eğitim gören 20 bini aşkın öğrenciye dokunmayı başardık. Bu ilgiden ve öğrencilerin heyecanından dolayı çok mutluyuz. Hedefimiz 5 yıl içerisinde 100 bin öğrenciye ulaşmak.”

ÖDÜL VE STAJ İMKANI

Bu yılki yarışma, daha önceki senelerde olduğu gibi mimarlık ve mühendislik olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlendi. Sürdürülebilirlik kriterlerine uygun çevre dostu sistemlerin kullanıldığı tasarım ve projelerin katıldığı yarışmada projeler, İTÜ, ODTÜ, Mimar Sinan, Yıldız Teknik, Boğaziçi, Gazi, İnönü ve Gebze Teknik üniversitelerinde görev yapan ve her biri farklı branşlarda uzmanlaşmış akademisyenlerin yer aldığı bir jüri tarafından değerlendirildi.

Jüri üyeleri projeleri, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm, enerji verimliliği, atıkların azaltılması, yenilikçi malzeme kullanımı, suyun tasarruflu kullanımı, sürdürülebilir yaşam ve eğitim alanlarının yaratılması gibi kriterler açısından değerlendirdi. Dereceye giren öğrenciler, para ödülünün yanı sıra Rönesans Holding bünyesinde staj yapma imkanının da sahibi oldu.

İŞTE KAZANANLAR

Yarışmanın mimarlık dalında, birincilik ödülü Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden Melih Ceylan’ın oldu. İkinciliği Gazi Üniversitesi’nden Ebru Şahin, Emre Taşçı, Furkan Sarı, Ali Behlül Oktut ve Melih Ak’ın oluşturduğu takım kazandı. Üçüncülük ödülünü ise Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Talha Girgin ve Hudayberdi Meretgeldiyev’in takım aldı. Mimarlık dalında mansiyon Gazi Üniversitesi’nden Ayten Avincal, Esra Doğan, Şükran Ergun ve Zişan Kulaklı’nın oldu.

Mühendislik dalında birincilik ödülünü Abdullah Gül Üniversitesi’nden Hüseyin İlcan, Merve Sönmez, Banu Başyiğit, Zafer Yılmaz ve İbrahim Halil Çatak’tan oluşan takım kazandı. İkincilik ödülünü Celal Bayar Üniversitesi’nden Seçkin Gültekin, Denizhan Askan ve Muammer Ögutcen’in takımı kazandı. Üçüncülük ödülü ise Sakarya Üniversitesi’nden Mustafa Genç’in oldu.

Mühendislik dalında mansiyon ödülüne Gazi Üniversitesi’nden Ali İhsan Yılmaz, Ahmet Baran Sökmener, Barış Altuntaş, Fatih Hüsrev Yıldız ve Hasan Ali Kırkpınar’ın oluşturduğu takım kazandı.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Özel Ödülü’nü ise Mardin Artuklu Üniversitesi’nden Cemal Temel ve Hanse Yalçınkaya kazandı.

Her iki kategoride dereceye giren finalistlerin ayrı ayrı ödüllendirildiği yarışmada, birinci seçilen projeye 20.000 TL, ikinciye 16.000 TL, üçüncüye 14.000 TL para ödülü verildi. Mansiyon ödülü ise 10.000 TL olarak belirlendi. Yarışmada dereceye giren gençleri para ödülünün yanı sıra Rönesans Holding bünyesinde staj yapma imkanı elde etti.