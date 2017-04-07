EMS Butik Residence 0 faiz imkanı sağlıyor

Esenyurt’ta E5'e ve Metrobüs'e 10 dk mesafede, bölgenin en çok rağbet gören semt pazarı, AVM, hastane, okul gibi noktalara yürüme mesafesinde bulunan EMS Butik Residence aylık 1.010 TL taksitle ve 100 ay 0 faiz ödeme kolaylığını sağlıyor.

EMS YAPI'nın özel projesi EMS Butik bir residence'ın sağlayabileceği temel tüm ihtiyaçlara cevap veriyor. İki tip 1+1 ve 3 tip 2+1'lerden oluşan toplam, 72 adet daireden oluşan EMS Butik’te, 2 adet ticari alan, açık otopark, lobi ve concierge hizmetleri, fitness, sosyal tesis, dünyanın en iyi asansör firmasının 2 adet geniş hacimli asansörü gibi önem arz eden ihtiyaçlara yanıt verebilecek mekanlar da yer alıyor.

EMS Yapı, 30 yıla dayanan tecrübesi ile güvenli inşaat kalitesinden ödün vermeden fonksiyonel, özel ve modern tasarımlarıyla yatırımcısına kazandırmayı temel amaçlardan biri olarak görüyor.