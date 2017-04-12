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Dünyanın en uzun gökdelenleri

11 Nisan 2017 Salı, 11:31:06 HABERTURK.COM

Gelecek yıllarda tamamlanacak birbirinden farklı projelerden bir tanesi dünyanın en uzun gökdeleni olacak ama unvanı elinde fazla tutamayabilir. İşte gelecek yıllarda tamamlanacak devasa yapılar

  • 1 Dünyanın en uzun gökdelenleri
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    Gökdelen savaşları hız kesmeden devam ediyor. Ülkeler, mimarlık ofisleri en şık ve heybetli binaları tasarlamak için yarışıyor. İşte gelecek 10 yılda yapılması, tamamlanması beklenen birbirinden ilginç ve gösterişli gökdelenler.

  • 2 Dünyanın en uzun gökdelenleri
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    DNC COMPLEX TOWER - İSPANYA

     

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    İngiltere'de bulunan 310 metrelik The Shard'ı geçerek Avrupa'nın en uzunu unvanını alacak bina Madrid'in kuzeyinde bir finans merkezi olacak. Alanın toplam maliyetinin 6 milyar € üzerinde olması bekleniyor.

  • 4 Dünyanın en uzun gökdelenleri
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    MERDEKA PNB 118 - MALEZYA

  • 5 Dünyanın en uzun gökdelenleri
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    2014 yılında yapımına başlanan bina 682 metre yükseliğiyle tamamlandığında Dünya'nın en uzun 3. gökdeleni olacak. 118 katlı binanın maliyeti ise 1.1 milyar $.

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