11 Nisan 2017 Salı, 11:31:06 | Güncelleme: 12 Nisan 2017 Çarşamba, 10:57:27
HABERTURK.COM
Gelecek yıllarda tamamlanacak birbirinden farklı projelerden bir tanesi dünyanın en uzun gökdeleni olacak ama unvanı elinde fazla tutamayabilir. İşte gelecek yıllarda tamamlanacak devasa yapılar
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Gökdelen savaşları hız kesmeden devam ediyor. Ülkeler, mimarlık ofisleri en şık ve heybetli binaları tasarlamak için yarışıyor. İşte gelecek 10 yılda yapılması, tamamlanması beklenen birbirinden ilginç ve gösterişli gökdelenler.
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DNC COMPLEX TOWER - İSPANYA
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İngiltere'de bulunan 310 metrelik The Shard'ı geçerek Avrupa'nın en uzunu unvanını alacak bina Madrid'in kuzeyinde bir finans merkezi olacak. Alanın toplam maliyetinin 6 milyar € üzerinde olması bekleniyor.
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MERDEKA PNB 118 - MALEZYA
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2014 yılında yapımına başlanan bina 682 metre yükseliğiyle tamamlandığında Dünya'nın en uzun 3. gökdeleni olacak. 118 katlı binanın maliyeti ise 1.1 milyar $.
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HYUNDAI GLOBAL BUSINESS CENTER -GÜNEY KORE
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Başkent Seul'de, KEPCO binasının yıkımıyla yapımına geçen sene başlandı. 2022'de tamamlanacak gökdelen 569 metre uzunluğunda. 105 katlı bina 1.4 milyar $ maliyete sahip.
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OWEN STREET - İNGİLTERE
İngiltere'nin Manchester şehrinde inşa edilen gökdelenler şehri 2018 yılında tamamlanacak. 4 kule içerisindeki en kısası 122, en uzunu ise 201 metre olacak.
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WUHAN GREENLAND CENTER - ÇİN
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2012 yılında yapımına başlanan gökdelen otel, ev, iş yerinden oluşan 125 kata sahip olacak. 648 metre uzunluğuyla Çin'in en yüksek 3. binasının maliyeti tam 4.5 milyar $.
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LANDRMARK PINNACLE - İNGİLTERE
Londra'da yapılan bina tam 233 metre uzunluğunda olacak ve Avrupa içerisinde oturma amaçlı en uzun gökdelen unvanını alacak.
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CAPITAL MARKET AUTHORITY TOWER - SUUDİ ARABİSTAN
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2017 yılında başkent Riyad'da tamamlanması beklenen gökdelen 385 metre uzunluğunda olacak. Kral Abdullah Finans Merkezi'ndeki proje yüksek teknoloji solar sisteme sahip ve Arabistan'ın sıcak iklimine karşı özel olarak tasarlandı.
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22 BISHOPSGATE - İNGİLTERE
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2019 yılında tamamlanacak iş kulesi 278 metre olacak. İnşaat alanının maliteti AXA tarafından üstleniliyor ve 350 milyon euro maliyeti olacak.
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AL NOOR TOWER - FAS
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540 metre uzunluğuyla Afrika'nın en yüksek yapısı unvanını alacak Al Noor Tower efsanevi şehir Kazablanka'da yapılacak. 114 katlı olacak ve 7 yıldızlı bir otel barındıracak. İnşaatı Dubai merkezli Middle East Development'ın yapması bekleniyor.
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THE SCALPEL - İNGİLTERE
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Londra'nın bir başka gökdeleni. 190 metre uzunluğundaki binanın 500 milyon sterlinlik maliyeti var ve bu sene tamamlanarak açılması bekleniyor.
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SKY MILE TOWER - JAPONYA
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Analemma kadar uçuk olmasa da henüz proje aşamasında. 400 katlı planan gökdelen Tokyo'da, limanda yer alacak ve uzunluğunun 1700 metre olması bekleniyor.
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1 UNDERSHAFT - İNGİLTERE
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Londra finans bölgesindeki bir başka proje. 289.9 metre uzunluğa sahip bina 73 katlı olacak. Şehrin en yüksek izleme alanı ücretsiz ziyaret edilebilecek.
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ANALEMMA - UZAY
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Analemma uçuk bir proje. Gök delmeyecek gökten inecek tarzda tasarlanmış. Asteroide bağlı kalarak yörüngeye yerleştirilmesi düşünülüyor. 20 mil uzunluğuyla pek gerçekçi görünmüyor ama hayaller bedava tabii ki.
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ICD BROOKFIELD - DUBAI
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Dubai finans merkezinde İngiliz mimarların tasarladığı yapının maliyeti 1 milyar dolardan fazla. 54 katlı gökdelenin 284 metre olacağı açıklandı.
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LAKHTA CENTER - RUSYA
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St. Petersburg şehrinde yapımı başlanan dev gökdelen 462 metre yüksekliğe ulaşarak Avrupa'nın en uzun binası olacak. 88 katlı yapının maliyeti ise 2 milyar dolar.
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EMPIRE CITY TOWER - VIETNAM
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Doğu'dan yükselen bir başka dev yapı. 462 metre yüksekliğiyle Vietnam'daki en uzun bina unvanını alacak gökdelen 1.2 milyar dolara mâlolacak.
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WORLD ONE - HİNDİSTAN
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442 metre uzunluğuyla Hindistan'da yapılan kule 2018 yılında tamamlanacak. Tasarımcısı ünlü Giorgio Armani.
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THE SPIRAL - NEW YORK
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Manhattan'da bulunan Hudson bulvarındaki bir alan teklif verildi. Manfredi nicoletti imzalı gökdelen 565 metre olacak.
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RAMA IX - TAYLAND
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Başkent Bangkok'ta yapılan 125 katlı kulenin uzunluğu 615 metre. Maliyeti ise 580 milyon $.
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SIGNATURE TOWER - ENDONEZYA
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638 metrelik otel ve iş yeri olarak planlanan Signature Tower toplam 119 kat. 2021 yılında tamamlandığında dünyanın en uzun 6. gökdeleni olacak.
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NEW HORIZON NEW YORK
Yitan Sun ve Jianshi Wu tasarlanan bina aslında yatay. Central Park'ın 7 millik çevresine düşünülen projedeki bina genişliği 30 metre olacak. 304 metre uzunluğu da düşünüldüğünde bu Empire State'in 80 misli fazla iç mekan anlamına geliyor.
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THE TOWER - DUBAI
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Burj Khalifa'yı kıl payı geçerek 828 metre ile en yüksek gökdelen olacak bina 2020 yılında tamamlanacak.
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THE BIG BEND - NEW YORK
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Amerikalılar artık yüksekliğin yanı sıra tasarım formlarını da değiştiriyor. Gökdelen ataş şeklinde ve 1129 metre yüksekliğe sahip olacak.
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DUBAI ONE TOWER - BAE
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710 metre uzunluğundaki dev rezidans sadece oturma amaçlı kullanılacak ve bu açıdan Dünyanın en uzun binası olacak.
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JEDDAH TOWER - SUUDİ ARABİSTAN
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2013 yılında yapımına başlanan projenin sahibi Prens El-Velid bin Talal. Gökdelen 2020'de tamamlandığında, o tarih itibarıyla 1 kilometre eşiğini aşmış ilk bina olacak. 1008 metre uzunluğuyla Burj Khalifa'nın unvanını devralacak.