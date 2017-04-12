GYODER ve GYODER'e üye olan firmaların satışları üzerinden yapılan araştırmaya göre; Türkiye'deki her 5 markalı konuttan biri yabancıya satıldı.



Geçen yıl kampanyaların da etkisiyle markalı konutların satış hızının olumsuzluklara rağmen iyi gittiğini dile getiren Bertrand, toplam satılan markalı konutların yüzde 21'ini yabancıların aldığını söyledi.



Bertrand, geçen yıl ocakta yapılan markalı konut satışlarının yüzde 34'ünün yabancılara yönelik olduğunu kaydederek, bu oranın şubatta yüzde 30, martta, nisanda, mayısta yüzde 23 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Haziranda tekrar yüzde 24'e çıkan oranın temmuzda yüzde 18'e düştüğünü aktaran Bertrand, "Markalı konutlardaki yabancıya satış oranımız ağustos ayında yüzde 25'e çıkarak yılın en iyi üçüncü performansını gösterdi. Oranlar eylülde yüzde 22, ekimde yüzde 11, kasımda yüzde 14, aralıkta yüzde 8 oldu." dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Bertrand, geçen yıl markalı konutlarda fiyat artışlarına değinerek, geçen yıl 2015'e göre 1+1 dairelerin yüzde 5,16, 2+1 dairelerin yüzde 1,10, 3+1 dairelerin yüzde 5,69, 4+1 dairelerin ise yüzde 0,27 zamlandığını bildirdi.Geçen yıl satılan konutların yüzde 27'sinin teslim edildiğini ifade eden Bertrand, en yüksek fiyat artışının yüzde 14,82 ile İzmir'de gerçekleştiğini söyledi.Bertrand, "Bursa'da yüzde 13,77, Antalya'da yüzde 11,88, Kocaeli'de yüzde 11,70, İstanbul'da yüzde 8,28, Adana'da yüzde 6,02, Ankara'da ise yüzde 5,77 fiyat artışı gerçekleşti markalı konutlarda." dedi.Markalı konutlarda kira ücretlerinin geçen yıl bir önceki seneye göre en yüksek Bursa'da arttığını ve oranın yüzde 19,94 olduğunu ifade eden Bertrand, bu rakamın İzmir'de yüzde 14,29, Antalya'da yüzde 8,25, Ankara'da yüzde 6,12, Kocaeli'de yüzde 5,24, İstanbul'da yüzde 3,04, Adana'da ise yüzde 2,60 olduğunu aktardı.