Gayrimenkul sertifikasında iskonto karışıklığı çözüldü

Türkiye’de ilk kez TOKİ öncülüğünde Park Mavera 3 projesinde uygulanan gayrimenkul sertifikasının önceki gün yüzde 7.5 düşerek 42.5 liradan 39.3 liraya inmesinin ardındaki gerçek ortaya çıktı. Fiyat düşüşünü borsaya uzak bir Sivaslı yatırımcının verdiği emrin neden olduğu ifade edildi.



Dün fiyatı 40.7 liraya kadar çıkan sertifikadan daha önce 3 bin adet alan Sivaslı yatırımcının fiyat girmeksizin (piyasa emri) tüm hisseleri sat emri vermesiyle hissenin hızla düştüğü belirtildi. Sivaslı yatırımcının sattığı sertifikanın tutarı 100 bin lira dolayında.



TOKİ: İSKONTO YOK



Toplam 100 bin liralık satışın 143 milyon liralık toplam değeri olan proje sertifikasının fiyatını yüzde 7.5 düşürmesi sistemin piyasa yapıcısına ihtiyacı olduğunu da ortaya çıkardı. TOKİ’den KAP’a yapılan açıklamada talep toplamanın 42.50 TL’den sabit fiyatla gerçekleştirildiği ve herhangi bir yatırımcıya fiyat iskontosu yapılmadığı bildirildi.

Gazete Habertürk