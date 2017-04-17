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Konut fiyatları Mart'ta yüzde 1,16 arttı

Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle hazırlanan "REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi" ve "REIDIN Emlak Endeksi" Mart ayı sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde konut fiyatları Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 1,16, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 8,93 arttı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 16:43:03 Güncelleme: 16:47:33 AA

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi, Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 0,23, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,36 artış yaşadı. Endeks, başlangıç dönemi olan 2010 yılı ocak ayına göre ise yüzde 73,70 arttı.

Mart ayında İstanbul'daki markalı konut projeleri Anadolu Yakası'nda yüzde 0,28, Avrupa Yakası'nda yüzde 0,06 fiyat artışı kaydetti. Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki projeler Avrupa Yakası'na kıyasla 9,9 puan daha fazla artış gösterdi.



Markalı projelerden konut satın alan tüketicinin banka kredisi kullanma oranı mart ayında yüzde 33 olarak gerçekleşti. Kasımda yüzde 15, aralıkta yüzde 22, ocakta yüzde 27 olan banka kredisi kullanım oranı, şubatta yüzde 48'e yükselerek son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

YABANCILARA SATIŞ ORANI SON 6 AYLIK ORTALAMANIN ÜSTÜNDE

Mart ayındaki konut satışlarının yüzde 33'ü bitmiş, yüzde 67'si ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Mart'ta, bir önceki aya göre 1+1 konut satışı yüzde 0,51 azaldı. Satışlar 2+1 konutlarda 0,40, 3+1 konutlarda yüzde 0,51 ve 4+1 konutlarda yüzde 0,33 arttı.



Markalı konut projelerinde gerçekleştirilen satışların yüzde 10'luk oranı yabancı yatırımcılara yapıldı. Böylece son 6 aylık ortalama olan yüzde 8'in üzerine çıkan yabancı yatırımcılara yapılan satış oranı şubatta yüzde 4, ocakta ise yüzde 3 olarak gerçekleşmişti.

KONUT FİYATLARININ EN ÇOK YÜKSELDİĞİ KENT " BURSA"

Türkiye genelinde 68 il, 242 ilçe ve 1.202 mahalleyi kapsayan REIDIN Emlak Endeksi'nin Mart sonuçlarına göre, konut fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 1,16, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 8,93 artış gerçekleşti.



EN FAZLA KİRA ARTIŞI " ZONGULDAK"

Mart ayında metrekare başına konut kira değerleri en çok yüzde 2 ile Zonguldak'ta yükseldi. Van ise bu dönemde yüzde 2 ile konut kira değerlerinin en çok azaldığı kent oldu.

Amortisman süresi bakımından, satın alınan evlerin kiraya verildiğinde alış fiyatını en kısa sürede karşılayabildiği kentlerin başında Aydın gelirken, yıllık brüt kira getirisi bakımından en yüksek getiri oranları Aydın, Van ve Bilecik'te ölçüldü.



Yıllık artış oranları değerlendirildiğinde, satılık konut fiyatlarının en çok yükseldiği ilk 3 kent Balıkesir (yüzde 28,42), Muğla (yüzde 19,32) ve Tekirdağ (yüzde 19,12) olarak sıralandı.

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