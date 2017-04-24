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TOKİ taşınmazları 11 milyon 687 bin TL'ye satıldı

TOKİ'nin mülkiyetindeki 28 ilde 290 iş yeri ve 3 ilde 4 konutu açık artırma yöntemi ile satışa çıkarıldı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 11:04:51 Güncelleme: 11:14:20 İHA

TOKİ'nin mülkiyetindeki 28 ilde 290 iş yeri ve 3 ilde 4 konut açık artırma yöntemi ile satışa çıkarıldı. Muhammen bedel toplamı 8 milyon 150 bin 341 TL olan 90 adet gayrimenkul yüzde 43 artışla 11 milyon 687 bin TL'den işlem gördü.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mülkiyetindeki 28 ilde 290 iş yeri ve 3 ilde 4 konutu açık artırma yöntemi ile satışa çıkarıldı. Muhammen bedel toplamı 8 milyon 150 bin 341 TL olan 90 adet gayrimenkul yüzde yüzde 43 artışla 11 milyon 687 bin TL'den işlem gördü. Ankara, Adana, Trabzon, Adıyaman, Amasya, Bitlis, Bursa, Giresun, İstanbul, Kırşehir ve Şanlıurfa'daki gayrimenkuller için teklif alındı.

Müzayede en çok Bitlis Merkez'deki iş yerleri ilgi gördü. Yüzde 25 peşin 120 ay vade ile satılan iş yerleri yüzde 200 oranlarında artış gösterdi. Bitlis Merkez'de 61 adet iş yeri teklif aldı. Teklif alınmayan gayrimenkullere 25 Nisan 2017 mesai bitimine kadar Turyap üzerinden teklif verilebilecek.

TOKİ müzayedelerinde alıcılara kolay ödeme seçenekleri ve uygun vadelerle taksit imkanları sunuluyor. Alıcılar, konutları yüzde 12 peşin, 180 aya varan vade seçenekleri; iş yerlerini ise yüzde 25 peşin 120 ay vade ile alabiliyor.

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