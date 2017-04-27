Enerji Kimlik Belgesi'nde 'süre uzatımı' düzenlemesi

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında her binanın alması gereken EKB, binaların enerji tüketimi ile CO2 emisyon değerlerini gösteren yasal bir belge olma özelliğini taşıyor.

EKB uygulamasıyla genel olarak enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi ve çevrenin korunması amaçlanıyor. Belgede, binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgiler yer alıyor.

61 bin mevcut bina Enerji Kimlik Belgesi aldı

Yasal düzenlemelere göre, 2011'den sonra yapı ruhsatı alan yeni binalar için yapı kullanma izni aşamasında EKB alınması ve binanın enerji sınıfının minimum C olması gerekiyor.

Yapı ruhsatını 2011'den önce alan mevcut binalara yönelik yasal düzenlemede ise EKB'nin 2 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla alınmasının zorunlu olması ve bu binalarda enerji sınıfı sınırlaması yapılmaması öngörülüyordu.

Bakanlığın verilerine göre, uygulamanın başladığı 2011 yılından bu yana Türkiye genelinde toplam 541 bin bina EKB aldı. Bunların 480 bini yeni binalardan oluşurken, mevcut binalarda ise EKB alanların sayısı 61 bin oldu.

Mevcut binalarda EKB alma zorunluluğunun başlamasıyla bina ile dairelerin alım ve satımlarında bu belge olmadan işlem yapılamayacak.

SÜRE UZATIMI BAŞBAKANLIK'TA

Mevcut binalarda EKB'ye geçiş oranının düşüklüğünü dikkate alan ve 2 Mayıs'ta zorunluluğun başlamasının daire alım ve satımlarını doğrudan etkileyecek olması nedeniyle çeşitli mağduriyetlerin yaşanmasının önüne geçmeyi amaçlayan bakanlık, "Süre uzatımı" seçeneğini gündemine aldı.

Mevcut binalar için EKB alma zorunluluğunda süre uzatımı yapılmasına ilişkin düzenlemeyle, Türkiye genelinde EKB düzenlemeye yetkili 35 civarında firmanın sayısının yeterli seviyeye çıkarılması ve ardından mevcut binalar için EKB zorunluluğunun başlatılması amaçlanıyor.

Bu konuda hazırlanan yönetmelik değişikliğinin Başbakanlığa gönderildiği öğrenilirken, süre uzatımına yönelik detaylar, yönetmeliğin yayınlanması durumunda netlik kazanacak.