Konut fiyatları Şubat'ta yüzde 13,29 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Şubat ayı konut fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; konut fiyat endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,29 artışla 231,05 seviyesine çıktı. Yeni konutlar Şubatta yüzde 1,80, yeni olmayan konutlar yüzde 0,52 oranında zamlandı.

12 aylık döneme bakıldığında, yeni konut fiyat endeksi de yüzde 12,60'lık yükselişle 231,30 puan oldu. Yeni olmayan konutlar fiyat endeksi, yüzde 13,50 artışla 230,12 puan oldu.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara'de sırasıyla yüzde 1,13, 0,06 artış, İzmir'de 2,23 oranında azalış görüldü.

Hedonik konut fiyat endeksi ise Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,30 oranında artarak 198,81 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre 11,28 oranında artan Hedonik konut fiyat endeksi yüzde 1,04 oranında artış gösterdi.

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,23, 0,70 ve 1,44 oranlarında artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 11,46, 9,47 ve 16,18 oranlarında artış gösterdi.