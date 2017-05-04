Türkiye Varlık Fonu'nun projesi 1 yıl içinde hayata geçecek

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bostan, İslam Kalkınma Bankası’nın Özel Sektör Kurumu (ICD) ile Türkiye’de "İslami mortgage" geliştirme üzerine çalışmalarının olduğunu ve ICD ile çerçeve anlaşması imzaladıklarını söyledi.

Artan konut ihtiyacını karşılamak için mortgage ekosisteminin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Bostan, "Mortgage sektörü için yeni ve özel modeller tanımlayacağız. Proje 1 yıl içinde hayata geçmiş olacak” dedi.

2 ÜLKE DAHA SIRADA

Mehmet Bostan, gazetecilerle bir sohbet toplantısında bir araya geldi. İşte Bostan’ın dikkat çeken açıklamaları:

Amacımız kamu varlıklarının optimizasyonu ve potansiyel sinerjilerin açığa çıkarılması. Ayrıca sermaye piyasalarının araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak da istiyoruz.

Dünyanın çeşitli ülke fonlarından ve varlık yönetimi şirketlerinden çalışma öneri ve teklifleri geliyor. TVF’nin Türkiye’ye giriş kapısı, platformu olacağını düşünüyoruz. Bu anlamda büyük ilgi görüyoruz. Rusya Direkt Yatırımlar Fonu (RFPİ) ve Türkiye Varlık Fonu arasında 1 milyar dolarlık ortak fon kurulmasına ilişkin çerçeve sözleşme imzalandı. Burada amaç iki ülkede yatırımlar yapmak. Bu tip bir anlaşmayı 2 ülke ile daha yapabiliriz.

Dünyada üç tarz yönetim şekli var. Birincisi konulara hiç müdahil olmadan uzaktan yönetim var. İkincisi yakından

yönetim tarzı var. Operasyonel süreçlere kadar müdahil olma söz konusu oluyor. Bu ikisi bizim için uçlarda. En ideal olanı 'stratejik mimar' dediğimiz yönetim tarzında hedeflerinizi veriyorsunuz, bunları süreç içerisinde takip ediyorsunuz.

"PİYASADA İŞLEMİMİZ OLMADI"

Bostan, para ve sermaye piyasası işlemi yapabilme yetkisine sahip olduklarını ancak son dönemde piyasadaki olumlu ayrışmaya yönelik piyasalarda herhangi bir işlemimiz olmadı.

"PİYASA DEĞERİ 40 MİLYAR DOLAR"

"Fonu halka açacak mısınız?" sorusu üzerine Bostan, "Bu yapılabilecek işlerden bir tanesi ama buna daha var. Aşağı yukarı 40 milyar dolarlık bir piyasa değeri hesapladık. Bunun yüzde 10-20’si bile büyük bir tutardır. 200 milyar dolarlık da aktif büyüklük var. Piyasa değeri beklentimizin üzerinde çıktı" dedi.

"SİLİKON VADİSİ'NE GİREBİLİRİZ"

"Son 5-6 yılda varlık fonları büyük ölçekli altyapı yatırımlarına girdi. Ancak son dönemde dünyadaki bazı varlık fonları Silikon Vadisi’nde ofis açıyor. Bu fonlar birtakım teknoloji, sosyal medya, telekom, biyoteknoloji, enerji şirketlerinin azınlık hisselerini satın alıyor. Biz de bunu planlayabiliriz."

DEĞİRMENİN SUYU NEREDEN?

Mehmet Bostan'ın açıklamalarını Habertürk Gazetesi Ekonomi Müdürü Yavuz Barlas değerlendirdi:

"Dile kolay Türkiye’nin en değerli varlıkları bu çatı altında toplandı. Mehmet Bey’i de toplantıda hayli heyecanlı gördük. Herkesin gözü onun üzerinde.

TVF’nin varlıklarının hangi alanlarda artırılacağına odaklanmış durumda. Peki bu büyüme hangi kaynaklarla sağlanacak? Çok tartışılan BES, İşsizlik Fon’u gibi çalışan kesimin birikimleri kullanılacak mı? Böyle bir çalışma yok.

Fon tıpkı bir özel şirket gibi reytingi doğrultusunda teminatlı teminatsız kredi alabilecek. Belki tahvil çıkarıp borçlanacak, belki de halka arz yapacak. Ya kaynak maliyetleri ne olacak? Bunları da zaman ve portföyündeki şirketlerin başarısı gösterecek. Hazine ile yarışacak değil elbette ama Türkiye’ye ilgi duyan yabancıya alternatif getiri alanı yaratabilirse kaynak da bu yolla gelecek."