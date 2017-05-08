İstanbul Boğazı'ndaki arsaların değeri 670 milyar lira

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta faaliyet gösteren Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER) araştırmasına göre, İstanbul Boğazı'ndaki toplam 114 milyon 453 bin metrekarelik arazinin değeri 670 milyar lira seviyesinde bulunuyor.

TUVİMER Genel Müdürü İshak Kurtuluş Altun, İstanbul Boğazı'nda tapulandırılabilir ve işlevlendirilerek piyasa arzına açılabilir arazilere ilişkin yaptıkları araştırmanın sonuçlarını AA muhabiri ile paylaştı.

Altun, "TUVIMER Değer Haritaları" üzerinden hazırladıkları "İstanbul'un Varlık Değerleri" başlıklı çalışmada, Boğaziçi'nde bulunan 114 milyon 453 bin metrekarelik alanı ele aldıklarını, söz konusu alana arsa ve tarlaların dahil olduğunu bildirdi.

Daha önce yaptıkları bir araştırmaya değinen Altun, İstanbul'da yaklaşık 5,2 milyar metrekare arazi bulunduğunu, kentteki yol, göl ve değer atanması mümkün olmayan ve satışı gerçekleştirilemeyecek alanlar dışındaki bütün arsa ve arazilerin değerinin 2 trilyon 50 milyar 974 milyon 856 bin 94 dolar olduğunu kaydetti.

Altun, İstanbul'da en değerli ilçelerin başında Şişli'nin geldiğini, Şişli'yi Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Fatih'in izlediğini, söz konusu ilçelerde arsaların ortalama metrekare değerinin 10-25 bin lira arasında değiştiğini ifade etti.

Çatalca, Şile ve Silivri'deki toplam arsa ve arazilerin ortalama metrekare değerinin 500 liranın altında bulunduğunu kaydeden Altun, Çatalca, Şile ve Silivri dışında en düşük değere sahip ilçelerin Arnavutköy ve Büyükçekmece olduğunu, söz konusu ilçelerde arsa ve arazilerin ortalama metrekare değerinin 500-bin lira aralığında bulunduğunu bildirdi.

BOĞAZİÇİ, İSTANBUL'UN YÜZ ÖLÇÜMÜNÜN YÜZDE 2'Sİ, DEĞERİNİN İSE YÜZDE 12'Sİ

İshak Kurtuluş Altun, 1983 Boğaz Yasası'na göre İstanbul Boğaziçi SİT alanına 4 ilçenin girdiğini, bu ilçelerin Beşiktaş, Beykoz, Sarıyer ve Üsküdar olduğunu söyledi. Yasaya göre, Boğaziçi'nde kalan arazinin büyüklüğünün toplam 114 milyon 453 bin metrekare olduğunu belirten Altun, "Burada değer ataması mümkün olmayan ve satışı gerçekleştirilemeyecek alanların ortalama metrekare değeri 5 bin 594 lira." dedi.

Toplam arazi değerinin de 670 milyar lira seviyesinde bulunduğunu kaydeden Altun, "Avrupa'da İstanbul'a ve Boğaziçi'ne emsal sayılabilecek metropollere ve bölgelere baktığımızda, henüz bu rakam çok daha düşük. Aslında Boğaz'ın potansiyeli bu rakamın çok daha üzerinde. 114 milyon 453 bin metrekareden oluşan Boğaziçi, yüz ölçümü olarak İstanbul'un yüzde 2'sine denk gelse de değer olarak yüzde 12'sini karşılamaktadır." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL BOĞAZI, MONAKO'NUN 12'DE BİRİ, LONDRA'NIN İSE 7'DE"

TUVİMER Genel Müdürü Altun, Boğaz'da bulunan yapıların ortalama metrekare değerinin 9 bin 500 lira iken, söz konusu rakamın Monako için 40 bin dolar ve Londra için 25 bin dolar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu konu arazi için de böyle... Yani İstanbul Boğazı, Monako ve Londra'dan çok daha iyi ve güzel olmasına rağmen Monako'nun 12'de biri, Londra'nın ise 7'de biri değerinde. Rakamlar bize gösteriyor ki, İstanbul'da değer odaklı planlama yapılması ve Boğaz'ın hak ettiği değere kavuşabilmesi için bu konunun hassasiyetle ele alınması zorunlu hale gelmiştir."

EN DEĞERLİ İLÇE BEŞİKTAŞ

İshak Kurtuluş Altun, ilçeler açısından Boğaz'da en değerli arsaların ortalama 16 bin 30 lira metrekare fiyatıyla Boğaziçi'nin Beşiktaş kısmında bulunduğunu bildirdi.

Beşiktaş'ı, ortalama 5 bin 606 lira değerle Boğaziçi'nin Sarıyer kısmında kalan bölgenin takip ettiğini belirten Altun, "Bu rakam Üsküdar'da 4 bin 606 lira, Beykoz'da ise 2 bin 342 lira. Bu araziler ilçelerin tümünü değil, Boğaz Yasası'na göre ilçelerin Boğaziçi'nde kalan bölgelerini kapsıyor." dedi.

Altun, Bebek, Kuruçeşme ve Arnavutköy'de arazilerin ortalama metrekare fiyatının 10-15 bin lira aralığında, Ortaköy, Rumeli Hisarı ve Levent'te ise 15-20 bin lira olduğunu söyledi.