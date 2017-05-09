Kütahya Seramik Vazo, Kütahya Seranij NG Residence
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Kütahya Seramik’in 500 milyonluk ‘Vazo’su 2018’de teslim edilecek

NG Residence projesinde yer alan 450 oda, bin yatak kapasiteli otel için Marriot ile anlaştıklarını belirten Güral, işletmeyi ise kendi firmalarının yapacağını söyledi

09 Mayıs 2017 Salı, 15:45:59 Güncelleme: 15:48:15

Seramik sektöründe Türkiye’nin önde gelen firmalarından NG Kütahya Seramik, Güneşli’de hayata geçirilen NG Residence projesini yeniden satışa çıkardı.

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, seramik sektöründe Türkiye’nin önde gelen firmalarından NG Kütahya Seramik, Güneşli’de hayata geçirilen NG Residence projesini yeniden satışa çıkardı.

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, geçtiğimiz yıl lansmanı yapılan ve lansman öncesi yüzde 30’u satıldıktan sonra satışlarına ara verilen projede tekrar satışa çıkmak için projenin kaba inşaatının bitmesini beklediklerini söyledi. Güral, projede yaşamın 2018 sonunda başlamasını hedeflediklerini söyledi. 500 milyon TL yatırım bedeline sahip vazo şeklinde inşa edilen proje 26 katlı rezidans, 5 yıldızlı uluslararası zincir otel kulesi ve 3 bin 200 kişilik kongre merkezinden oluşuyor.

Toplam 304 konuttan oluşan NG Residence Güneşli projesinde fiyatlar 420 bin TL’den başlıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ertesi günü Türkiye’nin yanında olmak için fabrika yatırımı kararı aldıklarını belirten Erkan Güral, “Kütahya’da inşa edilen ve 15 Temmuz Şehitleri Seramik Fabrikası ismini vereceğimiz yatırımın haziranda hayata geçmesiyle birlikte 500 kişiye yeni istihdam sağlayacağız” dedi.

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