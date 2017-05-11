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22.2 milyon hanenin yüzde 14.9’unu tek kişilik hanehalkı oluşturuyor

Türkiye’de 2014 yılında 2.9 milyon olan tek kişilik hanehalkı sayısı 2016 yılında 3.3 milyonu aştı. Toplam hanehalkı içindeki oran ise % 13.9’dan % 14.9’a yükseldi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 03:36:43 Güncelleme: 03:46:51

Türkiye’de çeşitli nedenlerle yalnız yaşayanların sayısı her geçen yıl artıyor. TÜİK’in açıkladığı “İstatistiklerle Aile 2016” verileri, 2014 yılına göre, 2016 yılında Türkiye’deki tek kişilik hanehalkı oranının tam 1 puan arttığını gösteriyor. 2016 yılı verilerine göre, Türkiye’de toplam 22 milyon 206 bin 776 hane yer alırken, bunun yüzde 14.9’unu yani 3 milyon 316 bin 894’ünü tek kişilik hanehalkı oluşturuyor. 2014 yılında 21 milyon 91 bin hanenin yüzde 13.9’u yani 2.9 milyonu tek kişilik haneden oluşurken, 2015 yılında ise hane sayısı 21 milyon 662 bine, tek kişilik hane sayısı ise 3.1 milyona yükselmişti. Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre kişilik hanehalkı oranın en yüksek olduğu il yüzde 24.9 ile Tunceli olurken, en düşük olduğu il ise yüzde 8.3 ile Diyarbakır. 2016 yılında çekirdek aileden oluşan hanehalkı oranında 2014 yılına göre 1 puanlık düşüş dikkat çekiyor. 2014 yılında yüzde 67.4 olan çekirdek aileden oluşan hanehalkı oranı 2016 yılında yüzde 66.4’e geriledi. Bu da 14 milyon 738 bin haneye denk geliyor.

TEK KİŞİLİK HANE ORANI 2 YILDA 1 PUAN ARTTI

BİREYLERİN % 22’Sİ YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA

TÜİK’in gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, yoksulluk sınırının altında yaşayan bireylerin oranı 2015 yılında yüzde 21.9 oldu. Hanehalkı tipine göre yoksulluk oranı incelendiğinde ise tek ebeveynli ve en az bir çocuğu olan hanehalklarının yüzde 29.3’ü yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bağımlı çocuğu olan hanehalklarının yoksulluk oranı yüzde 26.7 iken bağımlı çocuğu olmayan hanehalklarının yoksulluk oranı ise yüzde 7.9 oldu.

AKILLI TELEFON BULUNDURMA ORANI % 96.9

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırmasına göre ise 2004 yılında yüzde 0.9 olan hanelerde taşınabilir bilgisayar (dizüstü, tablet, netbook vb.) bulunma oranı, 2016 yılında yüzde 49 oldu. Hanelerde cep telefonu/akıllı telefon bulunma oranı 2004 yılında yüzde 53.7 iken 2016 yılında yüzde 96.9’a yükseldi. Sabit hatlı telefon bulunma oranı ise 2004 yılında yüzde 81.6 iken 2016 yılında yüzde 25.6’ya düştü. Aynı dönemde internet erişimi oranı ise yüzde 7’den yüzde 76.3’e yükseldi.

TÜRKİYE’NİN % 60’I EV SAHİBİ % 23’Ü KİRACI

TÜİK’in gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, 2015 yılında, konutun mülkiyet durumları incelendiğinde, bireylerin yüzde 60.4’ü oturduğu konutta ev sahibi, yüzde 23.3’ü ise kiracı. Araştırmada, geri kalan hanelerin yüzde 1.4’ü lojman, yüzde 14.8’i ise diğer olarak yer aldı. 2014 yılında ise ev sahipliği oranı yüzde 61.1, kiracılık oranı ise 22.1 seviyesindeydi. Bireylerin yüzde 43’ü ise 2015’te izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşadı.

 

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