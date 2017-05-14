Nihat Özdemir: Tek başıma köprü yapmak istiyorum

LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, en büyük hayalinin, bir Türk firması olarak, yabancı bir ortak olmadan yurtdışında köprü yapmak olduğunu söyledi. Geçen hafta, Limak’ın 4.5 milyar dolarlık Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binasının temel atma töreni sonrasında uçakta sorularımızı yanıtlayan Özdemir, hem yurtiçinde hem de yurtdışında Türk müteahhitlerinin artık çok önemli projelere imza attığını söyledi.



Habertürk Gazetesi'nden Sefer Yüksel'in haberine göre; Türk firmalarının artık büyük projelerde yabancı ortak olmadan iş yapabilecek duruma gelmeleri gerektiğini kaydeden Özdemir, “15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü… Türk firmaları olarak bu alanda yeterince tecrübeliyiz. Biz de Limak olarak Çanakkale Köprüsü projesinde Koreliler ile ortağız. İnşallah bu projede teknolojiyi de iyice öğreneceğiz” diye konuştu.



‘2017’DE 5 MİLYAR DOLAR CİRO HEDEFLİYORUZ’



Afrika’nın, Uzakdoğu’da dünyanın birçok yerinde daha çok köprüye ihtiyaç olduğunu kaydeden Özdemir, “Biz de belki gidip Çin’de yapılacak köprünün ihalesine gireceğiz” diye konuştu.



Limak Holding’in 2016 yılında toplam aktiflerinin 8 milyar doları aştığını belirten Özdemir, cirolarının ise 4.2 milyar dolara ulaştığını söyledi. Özdemir, 2017 yılında ise hedeflerinin ciroyu 5 milyar dolara çıkarmak olduğunu sözlerine ekledi.



"ANKARA VE GAZİANTEP'TE FABRİKALARI YIKIP YERİNE KONUT YAPACAĞIZ"



Gaziantep ve Ankara’da şehrin içinde kalan fabrikalarını şehrin dışına taşıyacaklarını söyleyen Özdemir, boşalan alanlara ise gayrimenkul projeleri yapacaklarını belirtti. Ankara’da Külliye’ye yakın konumlanan 600 bin metrekare arsada konut, otel ofis ve alışveriş merkezi olan büyük bir kompleks planladıklarını ifade eden Özdemir, Gaziantep Şahinbey’de bulunan 2 milyon metrekare arsaya ise yeni bir yaşam merkezi kuracaklarını söyledi. Özdemir, Üsküp’te ise 1.000 konut, AVM ve otel yer alacak olan 250 milyon dolarlık bir projeye başlayacaklarını anlatttı.



"TÜRK MÜTEAHHİTLER RUSYA'DA 3 MİLYAR DOLARLIK İHALE KAYBETTİ"



Yurtdışı müteahhitlik sektöründe uçak krizi ile başlayan Rusya geriliminin de sürdüğünü söyleyen Nihat Özdemir, “Türk şirketler için Rusya son derece önemli bir pazar. Türkler hâlâ direkt ihale alamıyor. İki yılda Tükler 3 milyar dolarlık ihale kaybetti” diye konuştu.



"ENGEL KALMADI BÜYÜMEYE YÖNELİK PLANLAMA YAPILMALI"



Referandum sonrasında artık Türkiye’nin önünde engel kalmadığını belirten Özdemir, “Türkiye bütün planlamalarını büyümeye göre yapmalı. İşsizlik hızla aşağı çekilmeli” dedi. Özdemir, Doğu ve G. Doğu’ya verilen teşviklerle yatırımların hızla artacağını ve işsizliğin azalacağını söyledi.

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