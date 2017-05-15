Konut fiyatları nisanda yüzde 1,22 arttı

Türkiye genelinde konut fiyatları nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,22, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 9,50 yükseldi.

Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle hazırlanan "REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi" ve "REIDIN Emlak Endeksi" nisan ayı sonuçları açıklandı.

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,46 artış gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,71 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı ocak ayına göre ise yüzde 74,50 artış yaşandı.

Nisan ayında İstanbul Asya Yakası'nda yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0,50, İstanbul Avrupa Yakası'nda yer alan markalı konut projelerinde de yüzde 0,23 fiyat artışı oldu. Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya Yakası'ndaki projeler Avrupa Yakası'na kıyasla 10,4 puan fazla artış gösterdi.

Markalı projelerden konut satın alan tüketicinin banka kredisi kullanma oranı, nisanda bir önceki aya göre 2 puan artarak yüzde 35 olarak gerçekleşti. Geçen ay senet kullanım oranı yüzde 47, peşinat kullanım oranı ise yüzde 18 oldu.

1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1'DE ARTIŞ SÜRÜYOR

Nisan ayında satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 38'i bitmiş, yüzde 62'si ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Bir önceki aya göre, 1+1 konut tipi satışının yüzde 0,40 arttığı nisanda, 2+1 konut tipinde yüzde 0,51, 3+1 konut tipinde yüzde 0,57 ve 4+1 konut tipinde yüzde 0,33 artış yaşandı.

51-75 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,35 artışın olduğu nisanda, 76-100 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,65, 101-125 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,34, 126-150 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,52, 151 metrekare ve daha büyük alana sahip konutlarda yüzde 0,27 düzeyinde artış görüldü.

Markalı konut projelerinde gerçekleştirilen satışların yüzde 6'lık kısmı yabancı yatırımcılara yapıldı. Son 6 aylık ortalamanın yüzde 7 olduğu yabancı yatırımcılara satış şubatta yüzde 4, ocakta yüzde 3 olarak gerçekleşirken, mart ayında yüzde 10'a çıkmıştı.

KONUT FİYATLARININ EN ÇOK YÜKSELDİĞİ ŞEHİR BURSA

REIDIN Emlak Endeksi'nde, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,22, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9,50 artış gerçekleşti.

Nisan ayında metrekare başına konut satış fiyatlarının yüzde 2,27 arttığı Bursa, fiyatların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde konut satış fiyatlarının en çok azaldığı kent ise yüzde 2 ile Erzincan olarak belirlendi. Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 4,14 artış kaydedildi.

Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi'ne göre ise nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,63 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış gerçekleşti. Nisanda metrekare başına konut kira değerlerinin yüzde 2,02 arttığı Edirne, kiraların en çok yükseldiği kent oldu. Bu dönemde konut kira değerleri yüzde 2 ile en çok Isparta'da azaldı.

Amortisman süresi bakımından, satın alınan evlerin kiraya verildiğinde alış fiyatını en kısa sürede karşılayabildiği illerin başında Aydın gelirken, yıllık brüt kira getirisi bakımından en yüksek getiri oranlarında Aydın'ı, Van ve Bilecik takip etti.

Yıllık artış oranları değerlendirildiğinde, satılık konut fiyatlarının en çok yükseldiği ilk 3 il, yüzde 28,10 ile Balıkesir, yüzde 21,41 ile Tekirdağ ve yüzde 19,37 ile Çanakkale oldu. Yıllık oranlara göre kiralık konut fiyatları ise yüzde 20,83 ile en çok Balıkesir, yüzde 18,54 ile Aydın ve yüzde 17,03 ile Yozgat'ta yükseldi.

"KAMPANYALAR ETKİLİ OLDU"

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi Nisan 2017 sonuçlarını değerlendiren GYODER Başkanı Aziz Torun, orta gelirlinin konut edinmesinin hedeflendiği, 1 Şubat’ta başlayıp 31 Mart 2017’de sona eren "Gayrimenkulde Güç Birliği-20 yıl vade düşük faiz" kampanyasının olumlu etkisinin, geçen ay da sürdüğünü kaydetti.

Nisanda banka kredisi kullanımının artmasında kampanyaların etkili olduğunu belirten Torun, şunları kaydetti:

"Tüm konut tiplerine yönelik talepte artış görülen nisan ayında, en fazla yükseliş yüzde 0,57 ile 3+1 konut tipinde gerçekleşti. Ayrıca, markalı konut projelerinde nisan ayında gerçekleştirilen satışların yüzde 6'lık kısmı yabancı yatırımcılara yapıldı. Son 6 aylık ortalamanın 1 puan altında kalan bu oranın, önümüzdeki aylarda artmasını bekliyoruz."

İş Bankası Bireysel Krediler Müdürü Recep Haki ise İş Bankası'nın 2017 mart sonu itibarıyla ulaştığı 18,8 milyar TL tutarındaki konut kredisi hacmi ile yıl sonuna kıyasla yüzde 6,08 gelişme gösterdiğini ve elde ettiği yüzde 11,7'lik pazar payı ile sektörün önemli bir oyuncusu olma özelliğini sürdürdüğünü bildirdi.

Özellikle son dönemlerde kredilendirme oranının artması ile KDV'nin ve tapu harç masraflarının düşmesi gibi düzenlemelerin geleceğe yönelik beklentileri güçlendirdiğine ve piyasayı hareketlendirdiğine işaret eden Haki, şunları kaydetti:

"Son 3 yıllık zaman diliminde artan konut satışları, 2017 yılının ilk aylarında da bu yılki satış hacminin geçmiş yıllar seviyesinde olacağının sinyallerini vermiş oldu. Düzenlemeler sonrasında sektörde yaşanan hareketlilik, bankaların kredi hacimlerine de olumlu yansıdı. Emlak Konut GYO ve GYODER ile mart sonuna kadar sürdürülen kampanya kapsamında uygun faiz ve 240 aya kadar vadelendirme seçeneklerimiz ile bankamız ilk çeyrek verilerine olumlu katkı sağlayan sonuçlar elde edildi."