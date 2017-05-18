Babacan Holding, 11. İstanbul Gayrimenkul Fuarı’nın ana sponsoru oldu

Gayrimenkul sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan 11. İstanbul Gayrimenkul Fuarı’nın ana sponsoru Babacan Holding oldu. 20-21 Mayıs’ta Hilton Convention Exhibition Center’da gerçekleşecek fuara 52 firma 250 proje ile katılacak. Fuarın ana sponsoru olan Babacan Holding de, projeleriyle fuardaki yerini alacak. Hem yatırım hem de oturum amaçlı konut sahibi olmak isteyenlere fuara özel olarak yüzde 20 indirim fırsatı da sunuluyor.

11. İstanbul Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi’nde, Türkiye, Arap coğrafyası ve dünyadaki gayrimenkul sektörüne genel bakış konuları ile gayrimenkul alanındaki fırsatlar ve sektörün geleceği masaya yatırılacak.

Gayrimenkul sektörünün buluşma noktası haline gelen fuarı özellikle Körfez Ülkeleri başta olmak üzere Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Abu Dabi, Ürdün, BAE, Azerbaycan, Fas, Mısır, İran ve Irak’tan gelen yatırımcılar ziyaret edecek.

Şimdiye kadar 147.000 üzerinde gayrimenkul yatırımcısı ve profesyoneli bir araya getiren fuar, 2016'da 16.478 sektör temsilcisi, yatırımcı ve profesyoneli buluşturmuştu.