Uluslararası Gayrimenkul Borsası kuruluyor

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) üyesi ülkelerin gönüllü katılımıyla kurulacak borsa üzerinden, Türkiye'deki herhangi bir gayrimenkulün dünyanın başka bir yerinde satılabileceğini belirten Canikli, bununla ilgili çalışmanın ileriki günlerde Meclis'e sevk edileceğini söyledi.



"CEO Club" toplantısında Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden gayrimenkulde, alternatif finansman imkanları yaratılması ile ilgili açıklamalarda bulunan Canikli, "Gayrimenkul ile ilgili bir modeli, projeyi yakında hayata geçiriyoruz.



Cumhurbaşkanımızın verdiği bir talimatla teknik bütün çalışmaları tamamladık. İSEDAK ülkelerinin katılımıyla uluslararası bir gayrimenkul borsası" dedi ve ekledi:



"Aynı menkul kıymetler borsası gibi. Orada kâğıtlar, hisseler el değiştiriyor. Burada gayrimenkuller el değiştiriyor. Bütün güvenlik mekanizmaları sistemde var. Bu bir konut olabilir, bir arazi, bir proje, AVM olabilir. Bunu gayrimenkul satıcısı olarak borsaya fiyatı ile beraber aracı kurumlar vasıtasıyla giriyorsunuz. İSEDAK üyesi bütün ülkelere açık olacak şekilde fiyatı, bunu pazarlayabiliyorsunuz... Mekanizmayı kuruyoruz, yasal çalışmayı ileriki günlerde Meclis'e sevk edeceğiz"

"HİÇBİR RİSK İÇERMİYOR"



Dünyada bir ilk olacak sistemin hiçbir risk içermediğini çünkü hem alıcı hem de satıcı açısından güvenliğin aracı kurumlar tarafından garanti edildiğini belirten Canikli, "Takasbank gibi bir kuruluş yine devrede. Parayı tahsil ettiği garanti edilmeden, gayrimenkul tapusu verilmiyor. Tapu da dijital ortamda el değiştirir hale geliyor" diye konuştu.



Canikli şöyle devam etti:



"Dijital bir piyasa olacağı için nerede kurulacağının önemi yok. Ama Türkiye olarak bütün altyapı çalışmalarımızı yapıyoruz. İSEDAK ülkelerinin kurucusu olduğu, her ülkenin eşit oranda kurucu hissedarlığa sahip olduğu bir model olacak. 57 tane İSEDAK üyesi ülke var, isteyen ülke girecek. Kurucu ülke olarak katılmak isteyip de teknik altyapısı müsait olmayan ülkeler olursa, özellikle aracı kurumlarının lisanslama kapasitesi olmayan ülkeler olursa onlara lisanslama ve buna benzer her türlü teknik desteği doğrudan kendi ülkelerinde biz verebileceğiz."

GAYRİMENKUL SERTİFİKASINA HENÜZ YETERLİ TALEP GELMEDİ



Gayrimenkul sektörüne finansman sağlanmasına yönelik çözümler üzerinde çalıştıklarını belirten Canikli, bu amaçla hayata geçirdikleri gayrimenkul sertifikalarına ise henüz yeterince ilgi gösterilmediğini ancak talebin zamanla artmasını beklediklerini söyledi.



Canikli, "Gayrimenkul sertifikasını tam olarak anlatamadık, anlaşılamadı. Yeni bir finansal enstrüman. Gayrimenkul sektöründe çok büyük projeler dahil olmak üzere küçüğünden büyüğüne katkı sağlayacak bir mekanizma. Regülasyon olarak sıfır hata ile düzenlendi. Fakat tam olarak ilgi gösterilmedi. Şu an hiçbir eksik yok ama talep sınırlı... Bundan sonra talep artacak diye düşünüyoruz" dedi.



Gayrimenkul sektörünün geleneksel yatırım araçlarından daha fazla gelir üreten bir alan olduğuna dikkat çeken Canikli, "Gayrimenkul sektöründe yatırıma başlandığı tarih ile tamamlandığı tarih arasında ortalama getiri seviyesi diğer yatırım araçlarına göre daha yüksek. O özelliğinden faydalanarak bütün sektörün finansmanı amacıyla gayrimenkul sertifikasını hayata geçirdik" dedi ve ekledi:



"Bütün dönüşüm projelerinin tamamı için gayrimenkul sertifikası çıkarıp içeride ve dışarıda milyarlarca dolar finansman sağlama imkanı var. Gayrimenkul sektöründe finansman yükü büyük oranda bankacılık sistemi üzerinde. Burada da bir rahatlama imkanı ortaya çıkacak"



Gayrimenkul sektöründe finansman çeşitlendirmesi ve küçük yatırımcıların gayrimenkule yatırım yapabilmesini amaçlayan gayrimenkul sertifikalarında ilk ihraç Mart ayında TOKİ-Makro İnşaat ortaklığında gerçekleştirilmişti. İhraçta 143.2 mln TL değerinde 3.37 mln adet sertifika satılmış, 4.21 milyon adet de talep gelmişti.