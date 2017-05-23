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Yapı ruhsatı verilen bina sayısı azaldı

TÜİK verilerine göre, belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azaldı.

23 Mayıs 2017 Salı, 11:17:22 Güncelleme: 11:19:17 AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart dönemine ilişkin "Yapı İzin İstatistikleri" verilerini açıkladı.

Buna göre, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 15, yüzölçümü yüzde 17.2, değeri yüzde 3.6, daire sayısı yüzde 11.6 düşüş kaydetti.

Söz konusu dönemde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 45 milyon metrekare oldu, bunun 25.4 milyon metrekaresi konut, 10 milyon metrekaresi konut dışı alanlar ve 9.6 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanları olarak hesaplandı.

Kullanma amacına göre 34.6 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2.5 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 37.7 milyon metrekare ile en büyük payı aldı. Bunu 6.8 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 592 bin metrekare ile yapı kooperatifleri takip etti. Daire sayısına göre ise toplam 228 bin 918 dairenin 210 bin 881'i özel sektör, 16 bin 458'i devlet sektörü ve bin 579'u yapı kooperatifleri tarafından alındı.

İstanbul, bu alanda 9.3 milyon metrekare ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 4.7 milyon metrekare ile Ankara, 2.2 milyon metrekare ile İzmir izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Muş, Bayburt ve Bitlis oldu.

Daire sayılarına göre, İstanbul 53 bin 554 ile en yüksek payı alırken, bu ili 16 bin 352 daire ile Ankara ve 14 bin 247 daire ile İzmir takip etti. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Muş, Hakkari ve Bayburt olarak belirlendi.

İZİN BELGESİ VERİLEN YAPILARIN YÜZ ÖLÇÜMÜ ARTTI

Belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 8.7, yüzölçümü yüzde 22, değeri yüzde 42.2, daire sayısı yüzde 17.9 yükseldi.

Bu yapıların toplam yüzölçümü 39.3 milyon metrekare olarak hesaplanırken bunun 22.1 milyon metrekaresini konut, 9.1 milyon metrekaresini konut dışı alanlar ve 8.1 milyon metrekaresini ise ortak kullanım alanları oluşturdu.

Kullanım amacına göre 28.7 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2.6 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 32.5 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 5.8 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 979 bin metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise toplam 194 bin 36 dairenin 175 bin 7'si özel sektör, 14 bin 910'u devlet sektörü ve 4 bin 119'u yapı kooperatifleri tarafından alındı.

İllere göre 7.9 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 4 milyon metrekare ile Ankara, 2.3 milyon metrekare ile İzmir izledi. Yüz ölçümü en düşük olan iller sırasıyla Bayburt, Gümüşhane ve Şırnak oldu.

Daire sayılarına göre, İstanbul 44 bin 3 ile en yüksek paya sahip olurken İstanbul'u 17 bin 336 ile Ankara ve 11 bin 557 ile İzmir izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Bayburt, Hakkari, Ağrı olarak belirlendi.

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