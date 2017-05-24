Evora Denizli
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Evora Denizli'de 496 bin TL'ye dükkan imkanı

Teknik Yapı projesi olan Evora Denizli'de toplam 44 adet ticari ünite bulunuyor. Bu ticari üniteler 18 metrekareden başlayan büyüklükte depolardan oluşuyor. Satışa sunulan ünitelerin fiyatları ise 496 bin TL'den başlıyor

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:58:00 Güncelleme: 15:59:22 HABERTURK.COM

Teknik Yapı tarafından Denizli'de hayata geçirilen Evora Denizli, bin 500 adet rezidans daireden meydana geliyor. Evora Denizli'de ayrıca 44 adet ticari ünite bulunuyor. Toplam 166 araçlık otoparkı olan projedeki ticari ünitelerin büyüklükleri 58 metrekare ile 461 metrekare arasında değişiyor.

496 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan Evora Denizli ticari üniteleri ile birlikte 70 derslikli özel okul da satışa sunuluyor. Yaklaşık bin 500 öğrenci kapasitesine sahip okul 9 bin 500 metrekare inşaat alanı üzerinde yükseliyor. İki bloktan meydana gelen ticari üniteler, 18 ile 102 metrekare arasında değişen özel depolardan oluşuyor. Ünitelerdeki “ön kullanım alanı” büyüklükleri ise 11 ile218 metrekare arasında değişiyor.



"AÇIK HAVA TİCARET MERKEZİ ÖZELLİĞİ TAŞIYOR"

Evora Denizli projesinin sadece bir konut projesi olmadığını ifade eden Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, projenin aynı yaşam için ihtiyaç duyulan her şeyi karşılayacak bir ticaret merkezi olacağını da belirtti. Ticari ünitelerin şık mağazalarıyla ziyaretçilerine açık alanda alışveriş yapma keyfi sunduğunun altını çizen Durbakayım “Açık hava ticaret merkezi özelliği taşıyan ticari üniteler, hem Evora Denizli’de yaşayanlara hem de Denizli halkına hitap edecek. Ticari üniteleri açık alanlar eklememizin amacı, insanların şık ve lüks bir caddede hem ihtiyaçlarını karşılayabilmesi hem de iyi vakit geçirmesini sağlamak” şeklinde konuştu.

 

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