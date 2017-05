Yeni Türkevi Binası New York'un ikonik binalarından olacak

BM Genel Merkezi'nin hemen karşısında yer alan Yeni Türkevi Binası'nın hayata geçirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Binanın yapımı için ABD'nin en büyük inşaat firmalarının girdiği ihaleyi, Türk-ABD ortaklığında bir şirket kazandı. Amerikan bilişim devi IBM'den 1977 yılında dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in katkılarıyla satın alınan, 2013 yılına kadar Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu olarak hizmet veren binanın yıkım işlemleri sürüyor.



New York Türkevi'nin eski binasının yerine Türkiye'nin aktif dış politikası, artan itibarı ve ihtiyaçlarıyla uyumlu 35 katlı gökdelen inşa edilecek. Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip olacak Yeni Türkevi Binası, 171 metre yükseklikle de hemen karşısındaki BM binası, yanındaki UN Plaza ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliğini gölgede bırakacak. BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun yanı sıra 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve üstünde lojmanların yer alacağı Yeni Türkevi Binası birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve güvenlikli bir bina olacak. Yapım sözleşmesi 16 Mayıs'ta New York'ta taraflar arasında imzalanan binanın, 2021 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.

Yeni Türkevi Binası'nın projesi Amerikan mimarlık firması Perkins Eastman tarafından tasarlandı. Baş mimarı Jonathan Stark, Türkiye'ye gidip inceleme yaptıktan sonra projeye son halini verdi. Başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motifleri taşıyan, lale şeklinde gökyüzüne yükselecek Yeni Türk Binası, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebilecek.Bina, dünyanın en önemli şehirlerinden New York'un silüetine eklenecek, Türk kültürü, tarihi ve çeşitliliğini yansıtacak simgesel bir gökdelen şeklinde tasarlandı. Yeni Türkevi Binası'nın kapısı da Selçuklu ve Osmanlı kervansaraylarının mimarisinden esinlenerek inşa edilecek. Yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayacak depo sistemi ve yeşil bina kapsamında "Leed Silver" sertifikasına sahip olacak bina çevre dostu gökdelen özelliği taşıyacak.Projesi şimdiden ilgiyle karşılanan Yeni Türkevi Binası'nın tamamlandığında New York'un ikonik binaları arasında yerini alacağı belirtiliyor. Dışişleri Bakanlığı, "Yeni Türkevi, New York'taki temsilciliklerimizin faaliyetlerini daha etkin ve verimli şekilde sürdürmesine yardımcı olacak, vatandaşlarımıza sunulan hizmetin kalitesini artıracak, ülkemizin tanıtımına ve itibarına katkıda bulunacaktır" açıklamasını yapmıştı.