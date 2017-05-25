La Marin Kartal'da lansman öncesi özel fiyatlar

La Marin Kartal, Üçay İnşaat ve Sercan İnşaat ortaklığıyla hayata geçiriliyor. 200 daire ve 17 ticari üniteden meydana gelen La Marin Kartal, 6 bin metrekare yeşil alana sahip. 2 blok şeklinde tasarlanan La Marin Kartal projesi 8 bin 205 metrekare arsa alanı üzerinde yükseliyor. 2+1'den 5+1'e kadar daire seçeneklerinin yer aldığı projede, adalar ve deniz manzaralı, balkonlu ve özel teraslı farklı daire seçenekleri sunuluyor.La Marin Kartal, TagoArchitechts tarafından tasarlanıyor.



La Marin Kartal'da lansman öncesi yüzde 10 indirime ek olarak yüzde 10 peşin ödeme indiriminden yararlanabiliyor. İkinci seçenekte ise yüzde 25 peşinat ödedikten sonra daire bedelinin yüzde 50’si bir yıl sonra ödenmeye başlanabiliyor. Kalan yüzde 25’lik tutar ise Aralık 2018’de yapılacak olan teslimde ödenebiliyor. Üstelik bu seçenekte de yüzde 10 lansman öncesi indiriminden yararlanma imkanı sunuluyor.



Daire büyüklüklerinin 63 metrekare ile 217 metrekare arasında değiştiği La Marin Kartal’da metrekare fiyatları 6 bin 500 metrekare ile 9 bin 500 metrekare arasında değişirken, projede yüzde 1 KDV avantajı da bulunuyor.



La Marin Kartal’ın panoramik deniz manzarasına sahip 2+1 dairelerinin büyüklüğü 81 ile 133 metrekare arasında değişiyor. 3+1 dairelerinde büyüklükler 138 metrekareden başlıyor,160 metrekareye kadar çıkıyor. Loft dairelerde ise büyüklük 328 metrekareyi buluyor. Projede Prens Adaları’nı tam karşıdan gören konumuyla dikkat çeken villa tipi loft daireler de yer alıyor. Tavan yüksekliğinin 5,5 metreyi bulduğu villa tipi loftdairelerde 45 metrekarelik teraslar yer alıyor. Sitede, yeşili ve bahçe keyfini sevenler için, kendine ait 75 metrekare bahçesi bulunan daireler de mevcut. En az 5 metrekarelik balkonlarıyla, manzaranın tadını çıkarma imkanı sunan daireler, ayrıca 2 metrekarelik depo alanlarına sahip.



LA MARİN KARTAL PROJESİNİN ÖZELLİKLERİ



La Marin Kartal'da açık-kapalı yüzme havuzu, yürüyüş alanları, fitness merkezi, sauna, hamam, yeşil alanları, şömine havuzu, çocuk parkı yazlık sinema ve sosyal tesisler sunuluyor. Kapalı yer altı otoparkları, tüm araçlara yetecek kadar otopark alanı ve bisiklet park alanının bulunduğu La Marin Kartal projesinde concierge hizmetleri de veriliyor.



LA MARİN KARTAL NEREDE?



Marmaray Ayrılık Çeşmesi - Pendik hattının Atalar durağının hemen yanı başında yer alan La Marin Kartal’dan Atatürk Havalimanı, Bağdat Caddesi, Pendik Marina gibi şehrin merkezi noktalarına araç kullanmadan rahatlıkla ulaşma imkanı bulunuyor. La Marin Kartal, ayrıca sahil şeridine 100 adım ve minibüs caddesine 70 adım mesafede bulunuyor

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER