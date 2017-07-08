Dünyanın geleceğine yön verecek 19 dev proje

10 Haziran 2017 Cumartesi, 12:12:58 | Güncelleme: 08 Temmuz 2017 Cumartesi, 11:27:38
HABERTURK.COM
Türkiye'den de bir projenin yer aldığı ve Business Insider tarafından düzenlenen dünyayı değiştirecek projeler listesindeki 55 kilometrelik Hong-Kong-Zhuhai-Macau köprüsü bitmek üzere.
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Dünyanın en uzun deniz köprüsü olacak Hong Kong-Zhuhai-Macau köprüsünün 29.6 kilometrelik ana gövdesi tamamlandı.
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55 kilometre toplam uzunluğa sahip olacak dev yapının tamamlanan kısmı 22.9 kilometrelik köprü ve 6.7 kilometrelik de deniz altı tünelinden oluşuyor.
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Köprünün yapımında 60 eyfel kulesi yapmaya yetecek 420 bin ton çelik kullanıldı ve 7 yıl süren inşaat sonunda tüm testlerin olumlu sonuçlandığı açıklandı
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15 milyar doları aşan inanılmaz maliyetinin yanı sıra 7 işçi köprünün yapımında yüksekten düşerek hayatını kaybetmiş ve 129 tanesi de yaralanmıştı.
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Çinli yetkililer köprünün denizaltı tüneli kısmının tamamlanmasıyla birlikte bir de seremoni düzenledi.
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Çin'in önde gelen ekonomi ve sanayi merkezlerinden olan İnci Nehri Deltası bölgesindeki 3 şehri birbirine bağlayacak proje 4.5 saatlik mesafeyi 40 dakikadan az bir süreye indirecek ve ortaya 42 milyonluk dev bir şehir çıkacak.
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Business Insider tarafından dünyayı değiştirecek yapılar arasında gösterilen proje trafiğe yıl sonunda açılacak.
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Türkiye'nin de bir projeyle yer aldığı dünyanın geleceğine yön verecek projeler listesinde birbirinden şaşırtıcı yapılar bulunuyor. İşte o yapılar.
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MALL OF THE WORLD | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
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Dubai'de tam 50 milyon metrekare alana yapılacak alışveriş merkezi 2029'da açılacak ve türünün en büyüğü olarak unvanı ABD'deki Mall of America'dan alacak.
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Yılda 180 milyon ziyaretçi çekmesi beklenen projede 8 milyon metrekarelik tematik park alanı, 20 bin otel odası ve sayısız mağaza olacak. Projenin maliyeti 7 milyar doları aşacak.
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KÖRFEZ GELİNİ | IRAK
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Siyasi karışıklıklar ülkesi Irak, bir yandan kalkınmaya çalışıyor ve Basra Körfezi'inde yapılması planlanan 1152 metrelik gökdelen dünyanın en uzunu olmaya aday.
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Güneş panelleriyle kendi enerjisini üretecek olan Körfez Gelini isimli bina 230 katlı. Park, ofis, otel, alışveriş merkezi ve konuttan oluşuyor. Tepesinde 188 metrelik dev bir anten de var.
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PINGTANG TELESKOBU | ÇİN
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Çin'in Guizhou bölgesinde, 2011 yılında yapımına başlanan teleskop 2016 eylül ayında tamamlanarak faaliyete geçti. 500 metre çapıyla dünyanın en geniş açıklığına sahip teleskobu unvanını da aldı.
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Teleskop, dünyanın 1000 ışık yılı ötesinden dahi sinyal alabiliyor. Yıldızlararası iletişim sinyalleri ve molekülleri gözlemlemek başlıca amaçları arasında. Proje maliyeti ise 180 milyon dolar.
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GOTTHARD TÜNELİ | İSVİÇRE
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Alp Dağları arasındaki yolculuğu kolaylaştırmak için İsviçre'de düz bir hatta inşa edilen Gotthard Tüneli, yaklaşık 57 kilometre uzunluğunda ve dünyanın en uzunu olmasının yanı sıra 2450 metreye ulaşan derinliğiyle de eşsiz.
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17 yılda tamamlanan tünel 1 Haziran 2016'da özel bir etkinlikle açıldı ve aralık ayında tam kapasiteyle faaliyete girdi. İnşaat boyunca 9 işçinin yaşamını kaybettiği tünel 10 milyar dolara mâl oldu.
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ITAIPU BARAJI | BREZİLYA & PARAGUAY
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Brezilya ve Paraguay sınırını kesen Parana nehri üzerinde kurulan hidroelektrik barajının yapımı 1984'te tamamlandı fakat kurulu kapasitesinin artması için sürekli jeneratör ekleniyor. Maliyeti 20 milyar doları aştı.
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Modern yapıların yedi harikasından biri olarak gösterilen baraj, 2015 yılında toplam 90 terawatt saat enerji üreterek rekor kırdı. Paraguay tüm enerji ihtiyacının yüzde 75'ini, Brezilya ise yüzde 20'sini baraj sayesinde üretiyor.
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JASPER GÜNEŞ ENERJİSİ ÇİFTLİĞİ | GÜNEY AFRİKA
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Güney Afrika'nın Kimberley yakınlarındaki güneş enerjisi santralı yılda 180 bin megawatt temiz enerji üretiyor ve 80 bin hanenin ihtiyacını karşılıyor.
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Google'ın da yatırım desteği verdiği proje, 260 milyon dolar bedelle yapıldı. Güneş enerjisi çiftliği, 2030 yılına dek genişleyerek kapasitesini arttıracak.
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JIAOZHOU KÖPRÜSÜ | ÇİN
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Jiaozhou körfezi bağlantı projesi kapsamında inşa edilen yapı, yaklaşık 26.7 kilometre uzunluğunda ve su üzerine yapılmış en uzun köprü unvanına sahip.
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Komunist Parti döneminde projelendirilen ancak uzun süre yapılamayan köprü, Qingdao ve Huangdao arasındaki 4 saatlik yolculuğu 20-30 dakika arasına indirdi. Maliyeti 8.8 milyar dolar.
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LONDRA ÇAPRAZ HAT PROJESİ | İNGİLTERE
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Londra'nın devasa metro hattına eklemlenecek proje Avrupa'nın en büyüğü olacak ve 2018 yılında Kraliçe'yi onurlandırmak için Elizabeth ismini alacak.
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10 yeni hatta 30 farklı istasyonun ilave edileceği metro genişleme projesi, 2020 yılında tamamen işlevsel hâle gelecek. Ana tünel inşaatının maliyeti 1.5 milyar pound.
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HYDERABAD RAYLI SİSTEMİ | HİNDİSTAN
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Hindistan'ın 7 milyonluk nüfus yoğunluğu çok fazla olan Hyderabad şehrindeki proje, iki safhaya sahip ve toplam 170 kilometre uzunluğunda dev bir şehir içi transit yol olacak.
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2.2 milyar dolarlık maliyetinin yüzde 10'luk bölümünü Hindistan hükümeti finanse etti, kalanı eyalet tarafından karşılandı. Hat üzerinde 670 asansör bulunuyor.
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RİYAD METROSU | SUUDİ ARABİSTAN
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Zaha Hadid tarafından tasarlanan yeni Riyad metrosunun toplam maliyeti 23.5 milyar dolar olacak ve 6 hattan oluşacak.
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85 istasyonun bulunacağı 176 kilometrelik dev metro Arap Yarımadası için de bir ilk olacak ve seyahat alışkanlıklarını değiştirmesi bekleniyor. 2019 yılında faaliyet geçmesi planlanıyor.
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SONGDO | GÜNEY KORE
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Akıllı şehir konsepti kimilerine ütopya geliyor. Oysa Güney Kore kararlı davranarak uluslararası ticaret merkezini 2015 yılında akıllı şehre dönüştürdü.
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600 hektar alana kurulan şehir henüz tamamlanmadı ancak komple LEED binalardan oluşuyor. Şehirdeki aydınlatma, ısınma, enerji vb. tüm ihtiyaçlar akıllı teknolojiye sahip. Sokaklar dahil her yer online.
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LAGOS - CALABAR SAHİL DEMİRYOLU | NİJERYA
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Çin tarafından üstlenilen 11 milyar dolarlık proje 500 bin istihdam yaratacak ve 1400 kilometre boyunca uzanacak.
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2018 yılında tamamlanması beklenen hat sayesinde Calabar serbest ticaret bölgesi genişleyecek ve lojistik sorunlar nedeniyle durgunlaşabilen ekonomi de canlanacak.
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GÜNEY - KUZEY SU TRANSFERİ PROJESİ | ÇİN
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Ülkenin güneyindeki Yangtze Nehri'nden kuzeydeki verimsiz Çin topraklarını sulamak için geliştirilen dev proje üç kanaldan oluşuyor
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Yılda 45 milyar metre küp suyun taşınacağı sıra dışı mühendislik projesinin maliyeti 80 milyar doları aştı.
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SOGNEFJORD SU ALTI TÜNELİ | NORVEÇ
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1190 adet fiyort bulunan Norveç doğal açıdan eşsiz fakat bu coğrafya nedeniyle ulaşım tam bir baş ağrısına dönüşmüş durumda. Doğrudan araçla gidilebilecek rota çok az.
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Norveç bu nedenle tünellerle dolu. 30'dan fazlası su altında olmak üzere toplamı 900'ü bulan tüneller arasına yakında bir yenisi daha eklenecek.
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Doğal güzelliği bozmamak için köprü yerine su altı yüzer tünel yapacak olan Norveç Sognefjord projesi için 25 milyar dolar harcayacak. 1.2 km. derinlikte ve 900 metre genişlikteki yapı türünün tek örneği olacak. Araçların yanı sıra belirli bölgelerde vapurlar, feribotlar da faydalanacak.
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NANHUI YENİ ŞEHİR | ÇİN
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2020 yılında tamamlanması beklenen Çin'in proje şehri Nanhui'de 1 milyon insanın yaşaması ve şehre her yıl 10 milyon turist gelmesi bekleniyor.
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Alman mimarlık ofisi Gerkan, Marg and Partners tarafından tasarlanan şehir 277 kilometre kare alana inşa edilecek ve 7 milyar dolara mâl olacak.
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YENİ PANAMA KANALI | PANAMA
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102 yıllık kanal, daha fazla gemi trafiği için 5.4 milyar dolar harcanarak genişletildi ve geçen yıl faaliyete geçti. Kapasitesi 3 misli artan kanal inşaatında 40 bin işçi çalıştı.
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TÜRKİYE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
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Ülke çapındaki 20 yıl boyunca planlanan projede, olası deprem zararını azaltmak için 7 milyon eskimiş binanın yıkılacağı ve yenileneceği öngörülüyor.
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Bitlis'ten Malatya'ya, İstanbul'dan Trabzon'a 6306 sayılı yasa kapsamında girişilen ülke çapındaki projenin tahmini maliyeti 400 milyar dolar.