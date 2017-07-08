EMLAK

Dünyanın geleceğine yön verecek 19 dev proje

10 Haziran 2017 Cumartesi, 12:12:58 HABERTURK.COM

Türkiye'den de bir projenin yer aldığı ve Business Insider tarafından düzenlenen dünyayı değiştirecek projeler listesindeki 55 kilometrelik Hong-Kong-Zhuhai-Macau köprüsü bitmek üzere.

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    Dünyanın en uzun deniz köprüsü olacak Hong Kong-Zhuhai-Macau köprüsünün 29.6 kilometrelik ana gövdesi tamamlandı.

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    55 kilometre toplam uzunluğa sahip olacak dev yapının tamamlanan kısmı 22.9 kilometrelik köprü ve 6.7 kilometrelik de deniz altı tünelinden oluşuyor.

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    Köprünün yapımında 60 eyfel kulesi yapmaya yetecek 420 bin ton çelik kullanıldı ve 7 yıl süren inşaat sonunda tüm testlerin olumlu sonuçlandığı açıklandı

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    15 milyar doları aşan inanılmaz maliyetinin yanı sıra 7 işçi köprünün yapımında yüksekten düşerek hayatını kaybetmiş ve 129 tanesi de yaralanmıştı.

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  • 5 Dünyanın geleceğine yön verecek 19 dev proje
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    Çinli yetkililer köprünün denizaltı tüneli kısmının tamamlanmasıyla birlikte bir de seremoni düzenledi. 

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    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 5
  • Misafir
    komik kalmıs dediğin 400 milyar dolarcık :))
  • Misafir
    Yaw bizim proje komik kalmis digerlerinin yaninda.
  • Misafir 12 Haziran 2017 Pazartesi 15:20
    kanal istanbul var
  • Misafir 12 Haziran 2017 Pazartesi 10:19
    oley beeee en çok bizimki tutuyor.
  • Misafir
    Görünce OHA dedim direk, sonra en en azından 1.yiz diye OLEY BE dedim :D
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