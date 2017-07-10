3. İstanbul Başakşehir 60 ay sıfır vade imkanı sunuyor

Fuzul Grup, Seha Yapı, Al Zamil, Adese ortaklığı ve Başakşehir Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen 3. İstanbul, yüzde 5 peşinat ile 60 aya kadar vade farkı sunuyor. Ayda 2 bin 350 TL’den başlayan taksitlerle satışalarına devam eden 3. İstanbul Başakşehir kampanyası 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek.



3. İstanbul'da toplam bin 203 konut ve 212 ticari ünite yer alıyor. Arazinin 85 bin metrekaresi, yeşil alanlar, yürüme yolları, spor alanları gibi sosyal donatılara ayrıldı. Projede 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri yer alıyor. 4 etaptan oluşan 3. İstanbul projesinde ilk etapta üç adet bulunan Moda Blokları, 2+1 ve 3+1 daireler ile özellikle çocuklu aileler için ideal seçenekler sunuyor.



116 bin metrekare alan üzerinde yükselen 3. İstanbul Başakşehir projesi TEM Otoyolu'na 5 dakika, E-5'e ve 3. Havalimanı'na 12 dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 30 dakika, Atatürk Havalimanı'na 12 dakika, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ise 20 dakika mesafede bulunuyor.

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