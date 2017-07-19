Maritza İnşaat’ın Boğaz ve Anadolu yakasının incisi Beykoz’un gözbebeği olan Çubuklu Vadisi’nde deprem yönetmeliğine uygun olarak hayata geçireceği ‘Maritza Beykoz Vadi Evleri’ görücüye çıktı. Eylül ayında lansmanı yapılacak projede 5 tip konut seçeneği bulunurken, metrekare fiyatları 12 bin liradan başlıyor. Maritza Beykoz Vadi Evleri projesinde; 3+1, 4+1, 4+2, 5+2 ve 6+2 konut tiplerine sahip, büyüklükleri ise 120 metrekare ile 552 metrekare arasında değişen lüks konutlar yer alıyor. Maritza Beykoz Vadi Evleri toplam 45 bin metrekare alan üzerinde inşa edilecek. Projede 26 bin metrekarelik alan peyzaja ayrıldı.

YATIRIMCI KAZANCINI İKİYE KATLAYACAK

Maritza İnşaat Başkan Vekili Emir Sarıgül, Maritza İnşaat’ı Meriç Ailesi ile birlikte kurduklarını belirterek, bugüne kadar 4 farklı butik projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Yatay yapılaşmanın artık daha cazip bir hal aldığının altını çizen Sarıgül, “Müşteriler aileniz gibidir. Gerek satış sonrası gerekse yaşamları devam ettiği süre içerisinde de sitelerinde ilk günki özeni ve hassasiyeti yaşayacaklardır” dedi. Yaptıkları projelerde kendilerinin oturduğu zaman nelerin var olması gerektiğini düşünüp onları uyguladıklarını söyleyen Sarıgül, “Beykoz bölgesi İstanbul’un yeni çekim merkezi. Yatırım amacıyla bugünki fiyatlardan daire alan her müşteri proje sonunda kazancının ikiye katlanacak” değerlendirmesini yaptı.

2019 YILINDA TESLİM EDİLECEK

Doğa ile iç içe olan Maritza Beykoz Vadi Evleri’nde hayatı kolaylaştıran sosyal alanlar da dikkat çekiyor. Emir Sarıgül, konu hakkında şu bilgileri paylaştı: “Açık ve kapalı yüzme havuzları, tenis ve basketbol sahaları, her türlü aktivitenin yapılabileceği cep sineması, fitness salonu, pilates stüdyosu, sauna ve buhar odaları, tartar pist yürüyüş parkuru, çocuklarımız için emniyet ve konforu en üst derecede planlanmakta olan bir oyun parkı, organik tarıma uygun hobi bahçesinin yer alacağı projede, misafirler için açık otopark ve her dairenin büyüklüğüne göre 2 ila 3 araç kapasiteli kapalı otopark alanı bulunuyor. 2017’nın üçüncü çeyreğinde başlanacak proje Eylül 2019’da teslim edilecek.”