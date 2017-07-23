Son yıllarda artan cazibesiyle Bodrum, inşaat sektörünün de gözde lokasyonlarından biri durumuna geldi. Perşembe gecesi Bodrum’da 6.6 büyüklüğündeki deprem ucuz atlatıldıysa da her depremde olduğu gibi gözler bölgedeki binaların durumuna çevrildi.

Gazete Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre, yaklaşık 30 yıldır Bodrum’da inşaat ve turizm yatırımları üzerine projeler geliştiren Sianji Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır Bodrum’da şu anda bulunan toplam 200 bin konutun yarısının sağlıksız riskli yapılar olduğunu ve yenilenmesi gerektiğini söyledi. Aynı zamanda Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olan Recai Çakır, “Daha çok 2 katlı oluşan beyaz boyalı ya da taştan, düz çatılı bu konutların, yüzde 50’si 1999 depremi sonrasında yapıldı. 1999 depremi öncesi yapılan her bina bir risk taşımakta.

1999 öncesi binaların yenilenmesi için de 7.5 milyar TL’lik bir bütçe gerekiyor. Bunun da yarısı turizmde yarısı ise konut projelerinde değerlendirilmek üzere bir fon oluşturulmalı. Binalar yenilenirken de yeniden turizmde dönüşümün başlatması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Recai Çakır, Bodrum’da yapılaşmanın yanlış bir imar yönetmeliğiyle yapıldığını savunuldu. Bodrum’un bir turizm merkezi olduğunun altını çizen Çakır şöyle konuştu: “İstanbul’da olduğu gibi yanlış bir imar yönetmeliğiyle Bodrum’da yapılaşma yapılıyor. Burasının bir turizm bölgesi olduğu unutulmamalı. 1980’li yıllarda sahil hattına kadar inen birçok kooperatif yapıldı. Bu kooperatiflerin ya da sitelerin turizme kazandırılması gerekiyor. Böylece hem deprem riski taşıyan binalar yenilenmiş olacak hem de Bodrum’un marka değeri yükseltilmiş olacak.”

‘OTEL VE REZİDANSLAR DEĞERİ 5 KAT KATLAR’

Kooperatiflerin yerine sahile sıfır otel yatırımları, otellerin hemen arkasında da rezidans projeleri geliştirilmesi gerektiğini anlatan Çakır, “Ön kısımlara otel, arka kısımlara evler yapılırsa, hem konut sahipleri aynı metrekare haklarını devam ettirerek evlerinin değeri en az 5 kat artar hem de turizm yatırımcısı kazanır. Bodrum’da yaşam 12 aya çıkarken, Bodrum da tam bir lüks yaşam merkezi olur” açıklamalarında bulundu.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise, 6.6 büyüklüğündeki depreme rağmen Bodrum’da yıkılan ev olmadığını söyledi. Bölgede sadece, yıllarca önce yapılan terk edilmiş birkaç evin az hasarlı olduğunu aktaran Kocadon, “Yaşanan deprem gösterdi ki depreme en dayanıklı evler Bodrum’da çıktı. Bodrum’da çok eskiden yapılan evler de ayakta kaldı. Fakat Bodrum’da özellikle çok önceden yapılmış toplu konutlar var. Burada atıl durumda olan evlerin sahipleri senede bir kez 10 gün tatile geliyor. Bu konutların yerine butik otel ve arkasında rezidans projeleri yapılması gerekiyor. Böylece bu atıl konutlar ekonomiye kazandırılır. Bu evlerin sahipleri de 10 gün kaldıklarında fatura, bakım, aidat gibi masraflara harcadıkları paralarla rahatlıkla tatil yapabiler” dedi.