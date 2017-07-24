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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Haziran ayı ve 6 aylık toplam konut satış rakamlarını açıkladı. Hakkari'de Haziran ayı içerisinde sadece 2 adet konut satıldı. İşte en çok konut satılan illerden en az satılanlara il il tüm liste...