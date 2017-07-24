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İl il konut satış rakamları

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:06:12

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), konut satış rakamlarını açıkladı

  • 1 İl il konut satış rakamları
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    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Haziran ayı ve 6 aylık toplam konut satış rakamlarını açıkladı. Hakkari'de Haziran ayı içerisinde sadece 2 adet konut satıldı. İşte en çok konut satılan illerden en az satılanlara il il tüm liste...

  • 2 İl il konut satış rakamları
    2 | 82

    İSTANBUL

    Haziran ayı toplam satış: 17970

    2017 yılı 6 aylık toplam satış: 114356

  • 3 İl il konut satış rakamları
    3 | 82

    ANKARA

    Haziran ayı toplam satış: 10160

    2017 yılı 6 aylık toplam satış: 73119

  • 4 İl il konut satış rakamları
    4 | 82

    İZMİR

    Haziran ayı toplam satış: 6034

    2017 yılı 6 aylık toplam satış: 40339

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 İl il konut satış rakamları
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    ANTALYA

    Haziran ayı toplam satış: 4253

    2017 yılı 6 aylık toplam satış: 28827

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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