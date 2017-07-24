EMLAK
İl il konut satış rakamları
24 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:06:12 | Güncelleme: 12:07:30
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), konut satış rakamlarını açıkladı
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1
1
|
82
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Haziran ayı ve 6 aylık toplam konut satış rakamlarını açıkladı. Hakkari'de Haziran ayı içerisinde sadece 2 adet konut satıldı. İşte en çok konut satılan illerden en az satılanlara il il tüm liste...
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2
2
|
82
İSTANBUL
Haziran ayı toplam satış: 17970
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 114356
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3
3
|
82
ANKARA
Haziran ayı toplam satış: 10160
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 73119
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4
4
|
82
İZMİR
Haziran ayı toplam satış: 6034
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 40339
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5
5
|
82
ANTALYA
Haziran ayı toplam satış: 4253
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 28827
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6
6
|
82
BURSA
Haziran ayı toplam satış: 3928
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 27010
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7
7
|
82
KOCAELİ
Haziran ayı toplam satış: 2865
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 18855
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8
8
|
82
ADANA
Haziran ayı toplam satış: 2787
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 15437
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9
9
|
82
MERSİN
Haziran ayı toplam satış: 2617
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 17243
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10
10
|
82
AYDIN
Haziran ayı toplam satış: 2563
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 16479
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11
11
|
82
TEKİRDAĞ
Haziran ayı toplam satış: 2450
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 15885
-
12
12
|
82
KONYA
Haziran ayı toplam satış: 2005
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 15001
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13
13
|
82
GAZİANTEP
Haziran ayı toplam satış: 1972
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 13687
-
14
14
|
82
BALIKESİR
Haziran ayı toplam satış: 1966
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 13048
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15
15
|
82
KAYSERİ
Haziran ayı toplam satış: 1930
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 13629
-
16
16
|
82
MANİSA
Haziran ayı toplam satış: 1786
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 11905
-
17
17
|
82
ESKİŞEHİR
Haziran ayı toplam satış: 1704
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 11404
-
18
18
|
82
HATAY
Haziran ayı toplam satış: 1572
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 10048
-
19
19
|
82
MUĞLA
Haziran ayı toplam satış: 1567
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 8699
-
20
20
|
82
SAMSUN
Haziran ayı toplam satış: 1553
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 10743
-
21
21
|
82
SAKARYA
Haziran ayı toplam satış: 1528
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 10774
-
22
22
|
82
ELAZIĞ
Haziran ayı toplam satış: 1232
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 5173
-
23
23
|
82
DİYARBAKIR
Haziran ayı toplam satış: 1211
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 8301
-
24
24
|
82
DENİZLİ
Haziran ayı toplam satış: 1121
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 7994
-
25
25
|
82
ŞANLIURFA
Haziran ayı toplam satış: 1033
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 8873
-
26
26
|
82
KAHRAMANMARAŞ
Haziran ayı toplam satış: 972
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 6936
-
27
27
|
82
ÇANAKKALE
Haziran ayı toplam satış: 965
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 6066
-
28
28
|
82
TRABZON
Haziran ayı toplam satış: 742
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 5442
-
29
29
|
82
MALATYA
Haziran ayı toplam satış: 736
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 5423
-
30
30
|
82
MARDİN
Haziran ayı toplam satış: 653
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 3690
-
31
31
|
82
ORDU
Haziran ayı toplam satış: 643
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 4394
-
32
32
|
82
KÜTAHYA
Haziran ayı toplam satış: 620
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 4128
-
33
33
|
82
YALOVA
Haziran ayı toplam satış: 598
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 4600
-
34
34
|
82
SİVAS
Haziran ayı toplam satış: 594
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 4430
-
35
35
|
82
ÇORUM
Haziran ayı toplam satış: 575
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 3953
-
36
36
|
82
AFYONKARAHİSAR
Haziran ayı toplam satış: 574
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 4104
-
37
37
|
82
KIRKLARELİ
Haziran ayı toplam satış: 554
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 3809
-
38
38
|
82
EDİRNE
Haziran ayı toplam satış: 518
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 3459
-
39
39
|
82
DÜZCE
Haziran ayı toplam satış: 480
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 3189
-
40
40
|
82
KIRIKKALE
Haziran ayı toplam satış: 480
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 3007
-
41
41
|
82
OSMANİYE
Haziran ayı toplam satış: 479
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 3237
-
42
42
|
82
ERZURUM
Haziran ayı toplam satış: 475
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 3850
-
43
43
|
82
KASTAMONU
Haziran ayı toplam satış: 473
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 2988
-
44
44
|
82
BOLU
Haziran ayı toplam satış: 464
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 3070
-
45
45
|
82
NİĞDE
Haziran ayı toplam satış: 440
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 2694
-
46
46
|
82
ISPARTA
Haziran ayı toplam satış: 413
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 2732
-
47
47
|
82
VAN
Haziran ayı toplam satış: 406
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 3194
-
48
48
|
82
UŞAK
Haziran ayı toplam satış: 395
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 2909
-
49
49
|
82
ADIYAMAN
Haziran ayı toplam satış: 390
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 2596
-
50
50
|
82
GİRESUN
Haziran ayı toplam satış: 359
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 2592
-
51
51
|
82
ZONGULDAK
Haziran ayı toplam satış: 359
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 3034
-
52
52
|
82
KARABÜK
Haziran ayı toplam satış: 354
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 2206
-
53
53
|
82
TOKAT
Haziran ayı toplam satış: 354
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 2589
-
54
54
|
82
AMASYA
Haziran ayı toplam satış: 351
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 2269
-
55
55
|
82
YOZGAT
Haziran ayı toplam satış: 311
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 2027
-
56
56
|
82
ÇANKIRI
Haziran ayı toplam satış: 298
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 1258
-
57
57
|
82
BURDUR
Haziran ayı toplam satış: 277
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 1597
-
58
58
|
82
AKSARAY
Haziran ayı toplam satış: 271
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 2427
-
59
59
|
82
BİLECİK
Haziran ayı toplam satış: 259
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 2020
-
60
60
|
82
KIRŞEHİR
Haziran ayı toplam satış: 250
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 1894
-
61
61
|
82
RİZE
Haziran ayı toplam satış: 223
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 1700
-
62
62
|
82
BATMAN
Haziran ayı toplam satış: 221
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 1869
-
63
63
|
82
KARAMAN
Haziran ayı toplam satış: 211
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 1625
-
64
64
|
82
SİNOP
Haziran ayı toplam satış: 210
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 1423
-
65
65
|
82
BARTIN
Haziran ayı toplam satış: 206
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 1446
-
66
66
|
82
BİNGÖL
Haziran ayı toplam satış: 177
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 1426
-
67
67
|
82
KARS
Haziran ayı toplam satış: 165
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 1004
-
68
68
|
82
AĞRI
Haziran ayı toplam satış: 163
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 935
-
69
69
|
82
NEVŞEHİR
Haziran ayı toplam satış: 134
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 1236
-
70
70
|
82
KİLİS
Haziran ayı toplam satış: 132
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 1137
-
71
71
|
82
ERZİNCAN
Haziran ayı toplam satış: 128
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 830
-
72
72
|
82
IĞDIR
Haziran ayı toplam satış: 107
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 574
-
73
73
|
82
ARTVİN
Haziran ayı toplam satış: 98
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 842
-
74
74
|
82
SİİRT
Haziran ayı toplam satış: 96
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 1095
-
75
75
|
82
MUŞ
Haziran ayı toplam satış: 95
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 601
-
76
76
|
82
TUNCELİ
Haziran ayı toplam satış: 90
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 360
-
77
77
|
82
BİTLİS
Haziran ayı toplam satış: 88
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 584
-
78
78
|
82
GÜMÜŞHANE
Haziran ayı toplam satış: 55
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 457
-
79
79
|
82
ŞIRNAK
Haziran ayı toplam satış: 38
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 235
-
80
80
|
82
BAYBURT
Haziran ayı toplam satış: 31
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 238
-
81
81
|
82
ARDAHAN
Haziran ayı toplam satış: 20
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 70
-
82
82
|
82
HAKKARİ
Haziran ayı toplam satış: 2
2017 yılı 6 aylık toplam satış: 34