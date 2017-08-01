Hazine arazilerine imar verilip satılacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), son dönemde arsa satışlarına ağırlık verdi. Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre, satışa çıkarılan en değerli arazilerden biri olan İstanbul Beykoz’daki Riva arazisi için talipliler arasında büyük yarışma geçmesi bekleniyor.

Özelleştirme İdaresi Başkanı Ahmet Aksu, denize sıfır konumdaki arsanın, üzerindeki otel ve villalarla birlikte satışa çıkarıldığını belirterek, “Turizm imarlı bir alan; ormanın içinde. Son teklifleri 24 Ağustos’ta alacağız” dedi.

Aksu, büyükşehirlerdeki Hazine’ye ait arazilerin imarlı hale getirilerek özelleştirilmesi üzerinde çalıştıklarını belirterek, şu anda arsa tespitleri yaptıklarını ifade etti.

EN ÖNEMLİ ARSA RİVA

Özelleştirme portföyünde yer alan liman ve arsalar hakkında bilgi veren Aksu, şu anda gündemlerindeki en önemli arsanın İstanbul Beykoz’daki Riva arazisi olduğunu belirterek, 17 bin metrekarelik arazinin Milli Emlak’tan ÖİB’ye geçtiğini ifade etti.

Turizm imarlı arsayla ilgili, “Tesislerle beraber veriyoruz. Doğal güzellikler içinde. Denize sıfır. Orman içinde. Kuzey Marmara otoyolu bağlantılı. Turizm imkânına göre üzerindeki yapılara yenileme yapılabilir” diyen Aksu, özellikle turizm sektöründen büyük ilgi gören arsa için 24 Ağustos’ta son tekliflerin alınacağını anlattı.

Aksu, 49 yıllığına işletme hakkı verileceğini ve arsanın bütün halinde özelleştirileceğini ifade etti.

AHMET AKSU: BÖLGEYE UYUMLU İMAR VERİYORUZ

Bazı işletmelere ait arsa ve arazileri, üretim tesisi ile ilişkisi yoksa ayrıştırarak sattıklarını ifade eden Aksu, Milli Emlak’tan gelen atıl arazileri de imara açıp satarak ekonomiye kazandırmak istediklerini söyledi.

Aksu, özellikle büyükşehirlerdeki Hazine arazilerine de imar vererek, özelleştirilmesi üzerinde çalıştıklarını belirtirken, önümüzdeki günlerde önemli arazileri kamuoyunun ilgisine sunacaklarını ifade etti.

GÖL MANZARALI ARSA VAR

Aksu, bu tip özelleştirma kapsamında İstanbul Bakırköy’de ve Tuzla’da, Ankara Gölbaşı’nda göl manzaralı araziler olduğunu ifade etti.

Aksu, imar yetkilerini kullanırken, arazinin olduğu bölgenin dokusuna dikkat ettiklerini belirterek, “Bölge ile uyumlu, çevre imar bütünlüğünü bozmayacak, insanların nefes alacakları kriterlere göre yatay mimariye özen gösteren uygulamalar yapıyoruz” dedi.

GALATASARAY'A MİLYAR KALACAK

Özelleştirme İdaresi’nin Riva’da satışa çıkaracağı bölge yakın zamanda Galatasaray’ın arazisiyle gündeme gelmişti. Emlak Konut GYO ve Galatasaray Spor Kulübü arasında imzalanan protokol kapsamında, kulübün Riva’daki yaklaşık 1 milyon metrekarelik arazisinin ihalesi 15 Haziran’da yapılmıştı.

İhaleyi kazanan Fema İnşaat&KLV İnşaat iş ortaklığı toplam 3.1 milyar TL gelir taahhüdü üzerinden Galatasaray’a 942 milyon lira teklif etmişti.

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