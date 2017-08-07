Nef Yalıkabak projesinin basın toplantısı Bodrum'da gerçekleşti

Nef, ilk ‘luxury living’ projesi Nef Yalıkavak’ın lansmanını 5 Ağustos Cumartesi günü Nef Yalıkavak'ın satış ofisinde gerçekleştirdi. Lansmana bin 800 konuık dışında Yunan şarkıcı Antonis Remos, Şef Carlo Bernardini ve DJ Doğuş Çabakçor da katıldı.



Lansmanı gerçekleştirilen Nef Yalıkavak 116 dönüm üzerinde hayata geçirildi. 460 metre uzunluğunda sahile ve 2 bin metrekare kumsala sahip olan Nef Yalıkavak'ta, 389 adet villa ve rezidans bulunuyor. Kemer Country'nin de mimari olan Torti Gallas’ın tasarladığı proje, Ege ruhundan esinleniyor. Yanı zamanda ultra lüks otel zinciri Banyan TreeAvrupa’daki ve Türkiye’deki ilk otelini, Nef Yalıkavak projesinin içerisinde hayata geçiriyor. Banyan Tree, 2019 yılı itibariyle Nef Yalıkavak’ta hizmet vermeye başlayacak.

Nef Yalıkavak

Nef Yalıkavak Bodrum

Nef Yalıkavak basın toplantısı

Nef Yalıkavak projesi