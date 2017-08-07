Nef Yalıkavak projesinin basın toplantısı Bodrum'da gerçekleşti

Lansmanı gerçekleştirilen Nef Yalıkavak 116 dönüm üzerinde hayata geçirildi. 460 metre uzunluğunda sahile ve 2 bin metrekare kumsala sahip olan Nef Yalıkavak'ta, 389 adet villa ve rezidans bulunuyor. Kemer Country'nin de mimari olan Torti Gallas’ın tasarladığı proje, Ege ruhundan esinleniyor.

Yakın zamanda da ultra lüks otel zinciri Banyan Tree Avrupa’daki ve Türkiye’deki ilk otelini, Nef Yalıkavak projesinin içerisinde hayata geçiriyor. Banyan Tree, 2019 yılı itibariyle Nef Yalıkavak’ta hizmet vermeye başlayacak.

Antonis Remos, Nef ile Bodrum’da

Nef, ilk ‘luxury living’ projesi Nef Yalıkavak’ın lansmanını, iş dünyası ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katılımıyla 5 Ağustos Cumartesi akşamı gerçekleştirdi. Nef Yalıkavak’ın satış ofisinde gerçekleşen lansman partisinde, dünyaca ünlü Yunan şarkıcı Antonis Remos, Bodrum’un unutamayacağı bir geceye imza attı.

Türkiye’ye olan sevgisini her defasında dile getiren başarılı sanatçı, sevilen parçalarını Bodrum’da Türk hayranları için seslendirdi.

Uzun süre sahnede kalan Yunan şarkıcı Remos, sahne performansıyla kendisini dinleyen iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda kişiye keyifli anlar yaşattı.

Ünlü sanatçı, “Türkiye ve Yunanistan birbirine yakın iki dost ülke. En büyük dileğim bir gün Türk ve Yunan izleyicisinin tek yürek olması” dedi. Sanatçı sonrasında sahneyi ünlü DJ Doğuş Çabakçor’a bıraktı.

İş dünyası ve cemiyet hayatından 1800 misafirin katıldığı davette, dünyaca ünlü şef Carlo Bernardini de konuklara unutulmaz lezzetler hazırladı.

LUXURY LIVING

Nef, lokasyon, fiyat, hedef kitle ve projede kullanılan malzemelerle, lüks segmenti hedefleyen yeni bir bakış açısı sunuyor. İlk ‘luxury living’ projesini Yalıkavak’ta hayata geçiren Nef, Nef Kandilli ve Bodrum’daki Cennet Koyu’nun hemen yanında yer alan Nef Gölköy projeleriyle yeni bir yaşamın kapılarını aralamaya hazırlanıyor.

Üç tarafı denizlerle çevrili 116 dönümde inşa edilen, 460 metre uzunluğundaki sahili ve 2 bin metrekare kumsalı bulunan Nef Yalıkavak’ta 389 adet villa ve rezidans bulunuyor.

Nef Yalıkavak

Nef Yalıkavak Bodrum

Nef Yalıkavak basın toplantısı

Nef Yalıkavak projesi