New Nişantepe Çekmeköy'de 120 ay vade imkanı sunuluyor

New Nişantepe Çekmeköy, Mintek Yapı tarafından hayata geçiriliyor. Yavuz Sultan Köprüsüne 10 dakika, Alemdağ gişelerine 3 dakika ve TEM Çamlık bağlantı yoluna 10 dakikalık mesafede yer alan New Nişantepe Çekmeköy, "Az kat, geniş alan" konsepti ile tasarlanıyor.

Toplam 8 bin 600 metrekarelik arazi üzerinde, 27 bin 103 metrekare inşaat alanı ile 42 milyon yatırım bedeline sahip olan New Nişantepe Çekmeköy'de yüzde 75 yeşil alan bulunuyor. 5 katlı ve 4 Blok şeklinde yükselen projede toplam 153 daireye yer veriliyor. New Nişantepe Çekmeköy projesinde daire büyüklükleri 52 ila 207 metrekare arasında değişiyor. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerden meydana gelen projede, her tip daire için bahçe katlı daire seçenekleri ve dupleks daireler de bulunuyor.

New Nişantepe'de açık yüzme havuzu, basketbol sahası, çocuk oyun alanları, süs havuzları ve yürüyüş alanı, barbekü alanı, meyve ağaçlarından oluşan doğal alanlar, kapalı otopark, kapalı devre kamera sisteminin yanı sıra 24 saat güvenlik de konut sahiplerine sunuyor.

New Nişantepe Çekmeköy, yüzde 5 peşinat ve 120 ay vade ile ödeme planı sunuyor. Yüzde 80 banka kredisi imkanı da sunan New Nişantepe Çekmeköy'de yaşam 2018 yılında başlıyor.

New Nişantepe Çekmeköy