Adem Atmaca: Bahçeşehir Göleti’ne bir çivi dahi çakmadık, çakmayacağız

Atmaca Şirketler Grubu, son günlerde gündemi meşgul eden Bahçeşehir Göleti’yle ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Atmaca Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, gölete şimdiye kadar çivi bile çakmadıklarını kaydetti. Atmaca, "Bahçeşehir Göleti altyapı ve peyzaj çalışmalarıyla birlikte iki kat daha büyüyecek. Belediye ihale bedeli ve yatırım maliyetimizle birlikte 240 milyon TL’lik bir bütçe ayırdık. Parkın içinde botanik bahçeler, macera parkı ve hobi alanları gibi detaylar yer alacak. Haziran 2018’de teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.



Mevcut projeleriyle ilgili bilgiler veren Atmaca sözlerine şöyle devam etti;



"Bahçeşehir Göleti ile ilgili olarak hep sessizliğimiz koruduk. Öncelikli olarak gölette proje yapmadığımızın altını çizmek isterim. Gölet hiçbir şekilde zarar vermediğimizi aksine rekreasyon ve niş yeşil alanlarla göleti hacmen 2 katı kadar büyüteceğimizi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hatta buradaki çalışmaları Bahçeşehir halkına ve vatandaşlarımıza sorduk. Projeyle ilgili goleticinfikrimvar.com internet sitesinden yarışma düzenledik. Burada Bahçeşehir halkına nasıl bir gölet istediklerini sorduk. Onlardan gelen fikirler doğrultusunda gölete son halini verip çalışmalara başladık. Bölgenin tek yeşil alanının gölet olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu düşünceyle birlikte gölete hiçbir çivi bile çakmadık ve çakmayacağız. Aksine göleti daha fonksiyonel ve daha verimli bir hale getirmek üzere bir proje geliştiriyoruz. 1.5 yıldır inşaatımız göletin hemen yanında devam ediyor. Haliyle bölgede yaşayan ve göleti kullanan vatandaşlarımız tarafından inşaatın gölete de uzayacağı düşünülüyor. Bu tamamen yanlıştır. Gölete inşaat yapmamız sözkonusu bile değil"



BAHÇEŞEHİR GÖLETİ 240 MİLYON TL'YE İKİ KATI BÜYÜYECEK



Bahçeşehir Göleti’ne yaklaşık 240 milyon TL’lik bir bütçe ayırdıklarını ve çalışmalar sonucunda göletin 2 katı büyüyeceğini kaydeden Adem atmaca konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Teknik olarak bilgi vermek gerekirse, Bahçeşehir Göleti şu anda 162 metrekare büyüklüğünde. Göletin yanında yaklaşık 100 bin metrekarelik bakımsızlıktan dolayı kullanılmayan, atıl bir vaziyette duran özel bir arazi vardı. Belediye bu araziyi satın aldı. Bunlara ek olarak Atmaca Gayrimenkul olarak 130 bin metrekarelik bir peyzajını yapıp, Bahçeşehir Göleti’ne ilave edeceğiz. Bu alanda hatta botanik ağaçlar, hobi bahçeleri, macera parkı gibi detaylara yer vermeyi planlıyoruz. Böylece gölet, 2 katı büyümüş olacak. Bu rekreasyon alanıyla birlikte Bahçeşehir Göleti’nin büyüklüğü yaklaşık 240 bin metrekare civarında olacak. Bahsi geçen inşaat alanımız ise bu alanın 11 bin metrekarelik diminde yer alıyor. Diğer taraftan belediyenin düzenlemiş olduğu ihaleye biz de Atmaca Gayrimenkul olarak teklif verdik ve 103 milyon TL + KDV’ye peyzaj alanının ihalesini almış olduk. 1.5 kilometrelik derenin ıslah çalışmaları yine Bahçeşehir Göleti için Atmaca Gayrimenkul tarafından yapılıyor. Buradaki genişletme, altyapı ve ıslak çalışmalarının yatırım maliyeti ise 125 milyon TL civarında"





"EYLÜL AYINDA BİR PROJEYE DAHA ÇIKACAĞIZ"



"Şu anda devam eden devam eden Bahçeşehir Konakları ve Bahçeşehir Atmaca projelerimiz yer alıyor. Eylül ayında bir projeye daha çıkacağız. Bu projeyi de ilave ettiğimizde 3 projenin toplam değeri 1 milyar TL civarında olacak. Yeni projemiz ise yine Bahçeşehir Bölgesi’nde Arnavutköy mevkiinde konumlanacak. Bahçeşehir Hayat adını vereceğimiz bu proje önceki iki projemize kıyasla çok daha butik bir proje olacak. Kat yüksekliklerimizi 6 kat olarak belirledik. Yaklaşık olarak 150’ye yakın bağımsı bölümden oluşacak. 3 bin metrekare civarında da ticari alanı olacak. Bu projemizde 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerimiz yer alacak. 1+1 daire seçeneğimiz bu projemizde de yer almayacak. İnşaat maliyetindeki artışlar ve kredi faizlerindeki artışlar İstanbul’da ev almayı biraz zorlaştırdı. O yüzden mümkün olduğunca evdeki kullanım ve fonksiyonelliği hiç etkilemeyecek şekilde olabildiğince küçük daireler yaptık. Böylece ev sahibi olmak isteyenlere avantajlı fiyatlar sunacağız. Ortak kullanım alanları, yürüyüş alanları, sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla yine konforlu bir yaşam sunacak"





MART 2018'DE TESLİM EDİLECEK



Bahçeşehir Atmaca projeleri ile ilgili bilgiler veren Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, projeyi Mart 2018’de teslim etmeyi planladıklarını ve inşaatın yüzde 70’i bitmiş durumda olduğunu açıkladı. Atmaca sözlerine şöyle devam etti:



"Satışta yüzde 80 seviyesine geldik. Projemizde toplamda 309 bağımsız bölüm yer alıyor. Tüm sokakların altında 2 metre yüksekliğinde herhangi bir alt yapı sorunu ya da değişikliğini göz önünde bulundurarak galeri sistemini devreye soktuk. Böylece teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin altyapı çalışmasına ihtiyaç duyulduğunda hiçbir şekilde kazma vurmadan müdahale edeceğiz. Öte yandan yine projemizde A sınıfı enerji sistemine yer verdik. Kullanılan beyaz eşyaların yanı sıra camlarda argon gazı teknolojisine ve A sınıfına uygun dış cephe tercih ettik. Bir diğer projemiz olan Bahçeşehir Park projemiz ise sadece Bahçeşehir’in değil, tüm İstanbul geneline baktığımızda üst standartlarda bir projeyi hayata geçireceğimizi söyleyebilirim. Bu da başarılı satış grafiği olarak satışlarımıza yansıdı. Projemiz toplamda 190 daireden oluşuyor. Bahçeşehir Park projemizde 11 bin metrekare ticari alanda yaklaşık 100 adet bağımsız ticari ünitemiz yer alıyor. Bu projeyi tasarlarken kendimiz bu projede oturacakmışız gibi dizayn ettik. Hiçbir ayrıntı ve detayı sakınmadık. Örneğin dairelerimizde marküteri parke ve doğal mermer kullandık. Yine dairelerimizde 2.30 kapı yüksekliğini standart olarak sunduk"

Bahçeşehir Göleti