TOKİ Başkanı: Göçü tersine çeviren projeler inşa ediyoruz

Türkiye’nin uzun yıllardır en önemli demografik sorunlarından biri olan büyük kentlere göç, son dönemde TOKİ’nin Anadolu’da bir biri ardına hayata geçirdiği sosyal konut projeleriyle artık sorun olmaktan çıkacağa benziyor.

Gazete Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre TOKİ, birçok Anadolu şehrinde alt ve orta gelir grubu için sosyal konut projelerine imza atarken, projelerin yapıldığı şehirlerde yaşayan halk da büyük şehire göç yerine kendi doğup büyüdüğü kentte kalmayı tercih ediyor. Hal böyle olunca, birçok sanayici de Organize Sanayi Bölgesi yatırımlarını bu şehirlere kaydırıyor.



TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan da TOKİ’nin Anadolu’da göçü tersine çeviren projeler yaptığını belirterek, Gaziantep, Şanlıurfa, Karaman, Manisa gibi birçok yerde sanayicilerin yatırımlarını taşıdığını, bu bölgelere olan göçün artacağını söyledi.





45 İLDE NÜFUS ARTIŞI ÖNGÖRÜLÜYOR



Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre de 2023 yılına kadar 45 ilde nüfus artışı yaşanılacağı öngörülüyor. Bu iller arasında da Şırnak, Kocaeli, Antalya ve Diyarbakır’da beklenen nüfus artışları dikkat çekiyor. İdarenin ülkenin dört bir yanında inşa ettiği projelerle yeni istihdam alanı ve yeni iş olanakları oluşturduğunu belirten Turan, “Bu istihdam alanlarının oluşması ile büyükşehirlere göçün önüne geçiliyor. Örneğin; Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan alt gelir gurubundaki vatandaşlarımız, kira öder gibi ev sahibi olacaklar. Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde bu alan 15-20 bin nüfusun yaşayacağı yeni bir Karaman merkezi olacak. Bu bölge yeni bir istihdam alanı oluşturacak. Böylelikle vatandaşlarımızın hem barınma hem de iş sorunu çözülecek” dedi.

İL KONUT İL KONUT ADIYAMAN 4.297 ERZİNCAN 10.900 AĞRI 4.243 ERZURUM 10.011 ARDAHAN 1.546 GÜMÜŞHANE 1.900 BATMAN 5.397 HAKKARİ 2.896 BAYBURT 988 IĞDIR 698 BİNGÖL 5.544 KARS 3.272 BİTLİS 3.966 MALATYA 11.708 DİYARBAKIR 16.635 MARDİN 8.387 ELAZIĞ 8.832 MUŞ 1.163

İL KONUT SİİRT 1.279 ŞANLIURFA 13.515 ŞIRNAK 11.111 TUNCELİ 1.841 VAN 25.172

CAZİBE MERKEZLERİNE 155 BİN SOSYAL KONUT



Hükümetin, 23 ilde üretimi artırmak ve göçü engellemek için hazırladığı kalkındırma paketini içeren Cazibe Merkezleri programı kapsamında da TOKİ, bu bölgelerde sosyal konut üretimi için kolları sıvadı. İdarenin, ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde olmak üzere inşaatı devam eden ve projelendirilen toplam 154 bin 581 sosyal konut projesi bulunuyor.



Doğu ve Güneydoğu’da Diyarbakır, Şanlıurfa ve Şırnak gibi illerde nüfusun artacağını ve konut talebinin olacağını söyleyen Turan, “Bu talebi karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu ana kadar Doğu ve Güneydoğu’da 126 bin 788 konutu tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim ettik. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde şu anda devam eden 17 bin 574 konut ile toplam 144 bin 362 konut rakamına ulaşacağız” açıklamasında bulundu.

"İSTANBUL'DA 2023'E KADAR 65 BİN KONUT YAPACAĞIZ"



İstanbul’da beklenen büyük depreme karşı TOKİ’nin bundan sonra kentsel dönüşümde daha aktif bir rol üstleneceğini söyleyen Mehmet Ergün Turan, ilk etapta 7 bin 500 konut inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi. TOKİ’nin İstanbul’da üstleneceği kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2023’e kadar 65 bin konut üretileceği bilgisini veren Turan şöyle devam etti: “Proje kapsamında 65 bin adet konut üretilecek olup, 23 bin konutun üretimi, 15 bin 596 konutun da projelendirilmesi tamamlandı. İstanbul için öncelikli hedefimiz yedi bin 500 konutun üretimini tamamlamaktır. İstanbul ilimizde 2016-2019 yılları arasında 20 bin konutun yapımını hedefliyoruz.”





Turan, İstanbul’da başlayacak projeyle birlikte şehirde çağdaş bir yerleşim alanı oluşturacaklarını söyledi.

TOKİ, İstanbul Kayaşehir’de orta gelir grubu için mahalle konseptiyle inşa ettiği projesindeki, bin 892 yeni konutu kura yöntemiyle satışa çıkaracak. Projede başvurular 05 Eylül-20 Eylül arasında yapılacak. Başvurular sonunda 4 Ekim’de kura çekilişi ile ev sahipleri belli olacak. Projede, 144 bin TL’den başlayan konut fiyatlarında taksitlerin en düşüğü 603 TL’den başlayacak. Konut teslimlerine 5 ay sonra başlamayı hedeflediklerini belirten Turan, “Vatandaşlarımız fiyatları 144 bin ile 477 bin TL arasında değişen konutlara Halkbank’ın İstanbul’daki tüm şubelerine 5 bin TL yatırarak başvuruda bulunabilecek” dedi.Satışa sunulan proje yatay mimarisiyle, geniş caddeleriyle dikkat çekiyor. Proje içindeki onlarca dükkân ve ufak çarşılarla birlikte 4 tane okul, çocuk oyun alanları ve büyükler için spor alanları bulunuyor. Turan, mahalle konsepti olarak tasarlanan projeyle, idare olarak mahalle kültürü ile farklı gelir ve yaş gruplarından vatandaşların bir arada yaşamasını sağlayarak gettolaşmanın da önüne geçmeye çalıştıklarını söyledi.





BOTANİK PARK YAPILACAK



Turan, Kayaşehir’de TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO tarafından 500 bin metrekarelik botanik park yapılacağı bilgisini verdi. Bölgede, ayrıca 300 dönümlük yeni ve kesintisiz bir parkın da inşasına başladıklarını söyleyen Turan, Kayaşehir’in yeni bir çehreye kavuştuğunu dile getirdi. ‘Kayaşehir’de mahalle kültürü canlanıyor’





Turan, sosyal konut kavramını değiştirdiklerini ve konutların içinde yüksek kaliteli malzemeler kullandıklarını belirtti. Turan, “Projedeki bin konutta 2+1 ve 3+1’lerde ebeveyn banyolarına yer verildi” dedi.

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TOKİ’nin master planlı büyük yerleşim projeleri hayata geçirdiğini anlatan Turan, “Gaziantep için yeni bir yaşam alanı olacak Kuzey Şehir Projesi 50 bin konutluk, yaklaşık 300 bin kişinin yaşayacağı bir proje olacak. ManisaAkgedik’te de 5 bin konutluk yeni bir yaşam alanı kuruyoruz” dedi.Turan, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tamamlandığında Ankara’nın cazibe merkezi olacağını belirterek, konut alanlarının, projenin 4 milyon metrekarelik bölülünde inşa edildiğine dikkat çekti. Turan, burada toplam 13 bin 680 konutun yapımını planladıklarını, 8 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi.