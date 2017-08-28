Hedonik Konut Fiyat Endeksi haziranda yüzde 0.76 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2017 dönemine ilişkin konut fiyat endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan HKFE (2010=100), hazian ayında bir önceki aya göre yüzde 0.76 artarak 207.33 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.80 artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 0.09 azalış gösterdi.



Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2017 yılı haziran ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla 0.17, 0.43 ve 1.98 artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 8.41, 9,08 ve 17.99 arttı.



Haziranda Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki aya göre yüzde 0,98 artarak 241.07'ye ulaştı. KFE, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12.71 arttı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar haziranda 2 bin 27 liraya yükseldi. Bir önceki ay birim fiyatlar 2 bin 7 lira seviyesindeydi.



Yeni Konutlar Fiyat Endeksi (YKFE) de haziranda bir önceki aya göre yüzde 0.94 artarak 228.27'ye çıktı. YKFE, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,45 artış gösterdi. Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi (YOKFE) ise haziranda bir önceki aya göre yüzde 0.88 artarak 239.09'a yükseldi. YOKFE, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.87 arttı.



Üç büyük ilin metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatları incelendiğinde İstanbul'da 3 bin 754.79 TL, Ankara'da bin 653.62 TL ve İzmir'de 2 bin 457.89 TL olduğu görüldü.



Haziran ayına ilişkin 26 düzey bazındaki hedonik konut fiyat endekslerinin yıllık yüzde değişimleri incelendiğinde, HKFE'deki en yüksek yıllık değişim yüzde 19.40 ile TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) düzeyinde kaydedilirken, en düşük yıllık değişim ise yüzde 1.77 ile TRC3 (Batman, Mardin, Siirt, Şırnak) düzeyinde gerçekleşti.

Hedonik Konut Fiyat Endeksi

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Hedonik Konut Fiyat Endeksi sonuçları