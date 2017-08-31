EMLAK
Dünya'nın en büyük şehirlerini değiştirecek projeler
31 Ağustos 2017 Perşembe, 13:49:32 | Güncelleme: 18:26:54
HABERTURK.COM
Business Insider tarafından hazırlanan listede, 2035 yılı itibarıyla dünyanın en büyük şehirlerini bambaşka bir çehreye büründürecek milyarlarca dolarlık projelere yer verildi. İstanbul da bir projesiyle kendine yer buldu
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TODTOWN - ŞANGAY (ÇİN)
1.5 MİLYAR DOLAR
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2014 yılında başlayan proje şehrin Minhang bölgesinde yapılacak ve çok amaçlı kullanıma göre planlanmış.
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Todtown içerisinde 1000 apartman, 130 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 150 bin metrelik ofis alanı, 60 bin metrekarelik perakende alanı ve kültür merkezi de yapılıyor.
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2020 yılında tamamlanması beklenen projeyle bölgeye yeşil dokusunun da kazandırılması planlanıyor. Dev tesisi Alman Goettsch Partners ve Hong Konglu Lead 8 tasarladı.
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YENİ KAHİRE - KAHİRE (MISIR)
45 MİLYAR DOLAR
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Kahire merkezinin doğusunda kurulacak yeni şehirde 21 ayrı yaşam alanı olacak ve bölgenin yaklaşık 5 milyon kişiye ev sahipliği yapması bekleniyor.
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700 kilometrekarelik büyüklüğüyle dünyanın en kapsamlı proje şehirlerinden biri olan yatırımda 1250 cami ve kilise, 2000 okul, 600 hastane ve sağlık ocağı da yer alacak.
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2015 yılında inşaatına başlanan projenin 2022 yılında tamamlanması öngörülüyor. Mısır Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Madbouly proje maliyetinin 45 milyar dolar olduğunu, bunun 20 milyar dolarının Çin finansmanıyla karşılanacağını açıklamıştı.
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EUROPA CITY - PARİS (FRANSA)
3.4 MİLYAR DOLAR
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Paris'in kuzeyinde yapımı devam eden proje toplam 800 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. 2024 yılı itibarıyla inşaatın bitmesi bekleniyor.
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Google'ın kampüsünü de yapan Danimarkalı Bjorke Ingels isimli firmanın tasarladığı projede konut, iş, alışveriş alanlarının yanı sıra yapay bir kayak alanı, golf parkuru ve toplu taşıma sistemi de olacak.
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Triangle de Gonesse ismindeki kırsal bir alanda inşaatına başlanan projeyle taşra ve kırsal bağlanarak nüfus yoğunluğunun dağıtılması planlanıyor.
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EUROPA CITY - BERLİN (ALMANYA)
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Almanya'da kentsel mutenalaştırma tartışmalarını odağı olan projenin 2025 yılında tamamlanması planlanıyor.
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400 bin metrekare alana kurulacak Europa City içerisinde mesire alanı, okul, meydan ve çeşitli yapılar bulunacak.
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Yeni bir ticari ve meshun bağlantı noktası olması düşünülerek 2014 yılında yapımına start veriğlen projenin maliyeti resmi olarak açıklanmadı.
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DÜNYA TİCARET MERKEZİ ALANI - NEW YORK (ABD)
10 MİLYAR DOLAR
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11 Eylül saldırılarından itibaren 65 bin metrekarelik alanın yeniden yapılandırılma çalışmaları devam ediyor.
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Yıkılan İkiz Kuleler yerine, şehrin en uzun binası olan ve tam 546 metre uzunluğundaki Özgürlük Kulesi'nin yanı sıra alana 11 ticaret merkezi daha yapıldı.
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Saldırılarda hayatını kaybedenlerin isminin yazılı olduğu dev bir havuzun yanındaki 9/11 anıtı ve müze de yapımı tamamlananlardan. 2020 yılı sonlarında bölgede 3 yeni plaza, bir kilise ve bir de performans sanatları merkezi bitmiş olacak.
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NEWHALL RANCH - LOS ANGELES (ABD)
14 MİLYAR DOLAR
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1994 yılında ilk kez teklif edilen proje eko sistemi bozacağı gerekçesiyle ortaya çıkan yasal sorunlar nedeniyle bir türlü faaliyete geçirilemiyordu.
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Projenin amacı fırlayan emlak fiyatları nedeniyle artan gettolaşmanın önüne geçmek ve Los Angeles sakinlerini uygun fiyatlarla konut sahibi yapmak. Şehirde 500 bin konut açığı bulunuyor.
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Santa Clarita Vadisi'nde 21 bin 500 yeni hane oluşmasına yol açacak proje ilk aşamada iki köyden oluşacak. Her köyde 5 bin 500 ev olacak ve aralarında da 230 bin metrekarelik dev bir ticaret alanı kurulacak.
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SAO PAULO MASTER PLANI - SAO PAULO (BREZİLYA)
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2014 yılında açıklanan master plan çerçevesinde gelecek 20 yılda şehrin çehresini değiştirmeyi amaçlayan proje 1.2 milyon insanın yaşadığı onlarca gecekondu mahallesini (favela) ortadan kaldırmak istiyor.
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717 bin yeni konutun yer alacağı proje kapsamında 240 bin ev uygun fiyatlı olacak. Proje ayrıca daha insan odaklı bir şehirciliği öne çıkarmak gayretinde. Bsiklet yollarına özel ihtimam gösteriliyor.
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Fotoğraftaki konser ve performans sanatları merkezi 2015 yılında master plan bünyesinde yapımı tamamlanan ilk yapı olma özelliği taşıyor.
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SHIBUYA METRO ALANI PROJESİ - TOKYO (JAPONYA)
8.2 MİLYAR DOLAR
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2020 Yaz Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapacak olan Tokyo şehrinin pek çok bölümünde yeni imar ve iskan projeleri yürütülüyor.
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45 yeni gökdelenin yapılacağı şehirdeki 7 yeni kule Shibuya'da yapılacak. Konut amaçlı yapılan 32 katlı olan bir kule dışındaki 6 bina da ofis ve ticaret merkezi olacak.
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Yapay bir nehrin de olacağı projede 230 metre yüksekliğinde dev bir seyir teras alanı da planlanmış. 2018 yılında tüm yapıların tamamlanması bekleniyor.
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BATTERSEA ELEKTRİK SANTRALI İMAR PROJESİ - LONDRA (İNGİLTERE)
16.5 MİLYAR DOLAR
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Pink Floyd'un 1977 tarihli Animals albümünün de kapağını süsleyen Battersea Santralı, 2014 yılında başlayan dev projeyle ekonomiye kazandırılacak.
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Konut, ofis ve otellerin olacağı imar planı kapsamında 7 aşamada gerçekleşecek proje 750 bin metrekare alana yayılıyor ve Londra'nın son 30 yıldaki en büyük şehircilik projesi özelliğine sahip.
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2021 yılında bitmesi beklenen Battersea Santral projesiyle dünyaca ünlü teknoloji Apple da Londra merkezini buraya taşıyacak.
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CASTELLANA NORTE PROJESİ - MADRİD (İSPANYA)
7.1 MİLYAR DOLAR
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Madrid belediyesinin ağustos ayı başında onayladığı plana göre şehrin kuzey bölgesi olağanüstü bir değişime uğrayacak.
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Şu adna terkedilmiş endüstriyel bina, depo ve birkaç konut ile otobüs durağı bir şeyin olmadığı Castellana Norte 2035 yılında modern bir yüze kavuşacak.
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Proje kapsamında gökdelenler, parklar, yollar, köprüler ve 17 bin adet de konut inşa edilecek. Maliyeti ise 7 milyar doları aşacak.
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İSTANBUL YENİ ŞEHİR PROJESİ - (TÜRKİYE)
15 MİLYAR DOLAR
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Kamuoyunda çılgın proje olarak da bilinen Kanal İstanbul projesi sayesinde İstanbul'da iki yeni şehir de kurulması planlanıyor.
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Önceden askeri alan olan 8.7 milyon metrekare büyüklüğündeki bir bölge konut alanı olarak ayrıldı. 2.5 milyon metrekarelik dev park ise 3.5 milyon insana yürüme mesafesinde olacak ve dünyanın en büyük 3. parkı olması bekleniyor.
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Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in Kasım 2016'da aktardığına göre Kanal İstanbul için Panama ve Hollanda’daki kanallarda yerinde incelemede bulunulmuştu.
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Her iki yakasına toplam 100 bin konut yapılacak. Bölge, yaklaşık 500 bin kişinin yaşayacağı şehir haline dönüşecek. 6 köprünün yer alacağı proje kapsamında daha önce 1 milyon 900 bin nüfuslu iki şehir düşünülüyordu.
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla nüfus düşürüldü. Karşılıklı olarak 250-250 bin veya 300-200 bin nüfuslu iki şehir kurulacak. Kanal kapsamında oluşturulacak şehrin, spor ve kültür alanları, alışveriş ve fuar merkezleri de olacak.
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Kanal İstanbul’un etrafında ekolojik turizm alanı da olacak. Terkos Gölü’nün çevresinin de bu amaçla kullanılması planlanıyor. Bu bölgede, bungalov tipi evlerle doğa turizmi yapılacak. Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı’na benzeyecek.
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Bu amaçla kanalda ikinci haliç yer alacak. Haliç, Sazlıdere Barajı’nın çıkıntı yaptığı yerde planlanıyor. Kanal İstanbul’a yönelik son çalışmalarda yüksek katlı binalara da sınırlama getiriliyor. Konutlar, zemin artı beş kat olarak yapılacak. Konutlar ve binalar kanalın hemen yanından başlamayacak.
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Kanalın kenarından yol geçtikten sonra 100’er metre boşluklar bırakılacak. Sonrasında alçak katlı yapılardan başlayıp kat sayısı beşe kadar çıkan binalar inşa edilecek. Kanalın her iki yakasında iki tane kent merkezi olacak. O merkezlerde 10 kata kadar binalara izin verilecek.
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Projenin bitirilmesi için hedeflenen tarih 2023 olarak belirlendi. Projenin 400 metre genişliğinde olması düşünülüyor.
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25 metre derinliği olması planlanan proje için 15 milyar dolar yatırım yapılacağı öngörülüyor.
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