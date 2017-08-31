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Önceden askeri alan olan 8.7 milyon metrekare büyüklüğündeki bir bölge konut alanı olarak ayrıldı. 2.5 milyon metrekarelik dev park ise 3.5 milyon insana yürüme mesafesinde olacak ve dünyanın en büyük 3. parkı olması bekleniyor.